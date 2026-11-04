Reacția Rusiei, după victoria democraților la alegerile din SUA. Ce mesaj transmite Kremlinul despre Donald Trump
Reacția Rusiei, după victoria democraților la alegerile din SUA. Ce mesaj transmite Kremlinul despre Donald Trump

Ce urmează în SUA după victoria istorică a democraților. Analiștii avertizează: Votul n-a fost un cec în alb, ci o pedeapsă

Stiri externe
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Triumf istoric pentru democrații americani și înfrângere dramatică pentru republicanii lui Donald Trump, după alegerile de la jumătatea mandatului, din Statele Unite.

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Știrile PRO TV

Conform celor mai recente rezultate, democrații au un plus de 89 de mandate în Camera Reprezentanților, respectiv 10 în Senat.

Democrații au triumfat inclusiv în fiefuri republicane, profitând de lipsa de popularitate a președintelui Trump. Și au acum o putere semnificativă ca să îl țină în frâu, în cei doi ani pe care îi mai are din mandatul la Casa Albă. Trump a semnalat că este „dispus să accepte” rezultatul alegerilor. Dar avertizează: „încă sunt președintele vostru!”

Triumf în tabăra democraților

Jon Ossoff, democrat: Prin victorii categorice și răsunătoare, poporul american a respins decăderea morală, corupția și incompetența președintelui în exercițiu, fără perspectivă politică, Donald J. Trump.

Annie Andrews, democrată: Cred că tocmai am scris istorie.

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Ca un tsunami albastru, cu o victorie răsunătoare și istorică – afirmă presa și comentatorii – democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

Hakeem Jeffries, liderul democraților din Camera Reprezentanților: Astăzi începe marea revenire a Americii. Poporul american a vorbit și a transmis clar că s-a săturat de extremism și de corupție.

Donald Trump, președintele SUA: Felicitări democraților. Au făcut o treabă bună. Au așteptat acest moment timp de 11 ani și, în cele din urmă, au reușit. Vom colabora cu democrații, ca să ne asigurăm că lucrurile merg bine pentru țara noastră. Foarte important. Am dreptul să mă opun prin veto la orice. Dar nu vreau să-mi petrec următorii doi ani respingând sistematic toate inițiativele. Nu consider că acest rezultat reprezintă o lovitură la adresa mea. Cred că am avut cei mai buni doi ani din istoria președinției, în ceea ce privește economia și toate lucrurile pe care le-am realizat.

Sagar Meghani, The Associated Press: Timp de luni de zile, președintele Trump le-a transmis alegătorilor republicani: „Închideți ochii și imaginați-vă că eu sunt pe buletinul de vot”, în speranța că acest lucru va fi suficient pentru a-i determina pe mai mulți republicani să se prezinte la urne și să voteze candidații Partidului Republican. Președintele încearcă deja să se absolve de orice vină.

Dar alegătorii din toate colțurile Statelor Unite sunt nemulțumiți de costul vieții și îl consideră pe Donald Trump responsabil pentru această situație. Ei cred că decizia de a intra în război cu Iranul și taxele vamale impuse de administrația sa au dus la creșterea prețurilor.

Corespondent Știrile ProTV: În Senat, au fost puse în joc 35 dintre cele 100 de locuri. Iar după aceste alegeri, democrații vor deține majoritatea, cu 54 de mandate, în timp ce republicanii au 44. Democrații au reușit astfel să câștige șapte locuri deținute anterior de republicani. Și în Camera Reprezentanților, care are 435 de locuri, democrații au obținut deja 228 de mandate, față de 139 ale republicanilor. Au câștigat 25 de locuri deținute anterior de adversari. Numărătoarea continuă, dar democrații și-au asigurat deja majoritatea în ambele camere ale Congresului.

Pentru a obține majoritatea în Senat, democrații au câștigat inclusiv în fiefuri republicane, obținând o serie de victorii în state ca Maine, Iowa, Ohio, Kansas și Texas.

În Kansas nu a mai fost ales un senator democrat de aproape 100 de ani.

James Talarico, senator ales (D), Texas: Tocmai am recâștigat Texasul. Am demonstrat că toți banii din lume nu pot învinge voința poporului texan. Și tocmai am transmis un mesaj tuturor miliardarilor care finanțează campaniile electorale, tuturor mega-donatorilor cu averi de trilioane, tuturor celor care apără, în mod corupt, acest sistem politic defectuos: Puterea aparține poporului!

Musk, răspuns ironic

Cel mai bogat pământean, Elon Musk, a donat mai mult de 480 de milioane de dolari candidaților republicani în aceste alegeri. Musk a reacționat ironic, cu aluzie la una dintre teoriile conspirației. „Am impresia că intervenția laserelor mele spațiale în alegeri nu a funcționat de data aceasta” – a scris el pe rețeaua X.

Un sondaj CNN în rândul alegătorilor arată în prezent că mai mult de 6 din 10 alegători îl dezaprobă pe Trump și există și o majoritate a celor care îl dezaprobă puternic.

Controlul asupra camerelor Congresului le conferă democraților mai multă putere de a-l ține în frâu pe președinte, în ultimii săi doi ani de mandat. Și, de asemenea, pentru lansarea unor investigații privind viitoarele acțiuni ale președintelui și ale aliaților săi.

Pe de altă parte, deși au majoritate, democrații nu au atins pragul de 60 de voturi necesar pentru ca proiecte importante de lege să treacă de Senat. Ceea ce înseamnă că este foarte puțin probabil ca aceștia să poată adopta o mare parte din agenda lor preferată, dacă nu au sprijinul unor senatori republicani.

Cât de mult este acest rezultat un vot de încredere pentru democrați și cât este, de fapt, o sancțiune pentru Donald Trump?

Cosmin Stan, corespondent Știrile ProTV: Analiștii consideră că a fost mai degrabă un vot împotriva președintelui. De altfel, Donald Trump le-a cerut americanilor în campania electorală să își imagineze că el se află pe buletinul de vot, iar alegătorii chiar asta au făcut, spun experții. Pe de altă parte, primele date ale unui sondaj realizat de Associated Press în rândul alegătorilor arată că victoria democraților nu înseamnă neapărat și un cec în alb din partea americanilor. Aproximativ 7 din 10 alegători spun că actualul Congres nu face suficient pentru a limita puterea președintelui. Dar sondajul arată și că mulți dintre ei au rezerve față de Partidul Democrat.

Reacții politice

Abdul El-Sayed, senator ales (D), Michigan: Bani scoși din...Politică! Bani în...Buzunarul vostru! Medicare (asigurări de sănătate) pentru...Toți! Unde altundeva, unde altundeva decât în America, un medic pe nume Abdulrahman Mohammed al-Sayed, copil al unor imigranți, crescut de tatăl său și de o mamă vitregă, descendentă a Revoluției Americane, poate fi ales senator din marele stat al Americii?

Donald Trump l-a numit jihadist și o amenințare la adresa securității naționale. Și l-a acuzat în repetate rânduri că ar fi membru al organizației Frăția Musulmană.

Sagar Meghani, The Associated Press: Michigan. Abdul El-Sayed. Un candidat oarecum rebel, cu o campanie antisistem. Progresist, tânăr și îndrăzneț. Abdul El-Sayed va deveni primul senator musulman din istoria Statelor Unite și va ajunge în Senat ca reprezentant al Partidului Democrat.

Democratul James Talarico, profesor și pastor aspirant, a câștigat cursa electorală pentru un loc în Senatul din Texas, în ciuda faptului că opoziția a avut o campanie de peste 200 de milioane de dolari! Victoria sa în fața lui Ken Paxton reprezintă una dintre cele mai dureroase surprize electorale pentru republicani.

Sagar Meghani, The Associated Press: Pentru democrați, a fost multă vreme un adevărat Graal electoral, un obiectiv aproape imposibil de atins. Niciun candidat democrat nu mai fusese ales în Senatul SUA din Texas din 1988. James Talarico nici măcar nu era născut pe atunci.

Printre democrații câștigători, o româncă

În Texas a câștigat pentru democrați și românca Mihaela Pleșa, ai cărei părinți au emigrat în Statele Unite. Pleșa – aleasă pentru prima dată în 2022 – și-a păstrat mandatul în Camera Reprezentanților.

Mihaela Pleșa: Când Trump a încercat să ne redeseneze hărțile și să se amestece în alegerile noastre, am pus piciorul în prag și am spus: nu! Politicienii corupți ca Ken Paxton și Donald Trump cred că acest mandat le aparține. Dar noi știm adevărul. Acest loc ne aparține. Iar misiunea mea este să combat corupția și să apăr interesele voastre!

În Carolina de Sud, democrata Annie Andrews a învins-o pe republicana Darline Graham, care fusese numită în funcție după moartea fratelui său, senatorul Lindsey Graham. Cu doar câteva luni în urmă, puțini analiști considerau că acest mandat ar putea fi disputat electoral.

Annie Andrews, senator ales (D), Carolina de Sud: Voi apăra cu fermitate interesele Carolinei de Sud în fața Washingtonului, chiar dacă va trebui să mă opun propriului partid.

În Maine, Susan Collins – prima dată aleasă în 1996 și aflată la al cincilea mandat în Senat – și-a recunoscut înfrângerea în fața democratului Troy Jackson.

Iar Keisha Lance Bottoms – tot o candidată a democraților – este prima femeie de culoare aleasă guvernator din istoria Statelor Unite. Georgia – care, de altfel, n-a mai avut niciodată o femeie guvernator – a înregistrat această premieră.

Reacții din întreaga lume

Guvernele și politicienii din întreaga lume au reacționat la victoria democraților în alegerile intermediare din Statele Unite, un rezultat care ar putea avea implicații majore asupra comerțului mondial, securității și prețurilor la energie. Majoritatea liderilor au evidențiat semnalul politic privind o schimbare față de politicile interne și internaționale ale administrației Trump.

Andrej Babiš, prim-ministrul Cehiei: „Sper sincer ca el (Donald Trump) să înceapă, în sfârșit, să se concentreze asupra promisiunilor pe care le-a făcut: încheierea războiului din Ucraina și, desigur, soluționarea conflictelor din Strâmtoarea Ormuz, deoarece aceste două probleme au un impact profund negativ asupra întregii Europe.”

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei: „Astăzi, democrația a câștigat în America. Sper ca acest rezultat să contribuie la stabilizarea situației și în regiunea noastră.”

Din Rusia, prima reacție a venit din partea adjunctului șefului diplomației, Serghei Riabkov.

Serghei Riabkov, adjunctul șefului diplomației ruse: „Abordarea conducerii Partidului Democrat față de relațiile cu Rusia este extrem de negativă. Nu este nimic nou în acest sens. Linia noastră de principiu și consecventă privind Ucraina – precum și politica noastră externă în general – nu se bazează pe considerente pe termen scurt”, a transmis Riabkov.

Piețele bursiere internaționale au înregistrat, în general, creșteri.

Dave McHugh, The Associated Press: Există și o tendință mai amplă în joc: piețele preferă adesea un guvern divizat. Democrații pot adopta legi, însă Trump le poate bloca prin veto, fie că este vorba despre majorarea impozitelor, fie despre încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale.

Pentru Wall Street, când vine vorba de impozite, reglementări și taxe vamale, uneori blocajul politic nu este neapărat un lucru rău.

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Sursa: ProTV

Etichete: midterms, SUA, congres, alegeri legislative, democrati, republicani,

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