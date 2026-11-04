Ce urmează în SUA după victoria istorică a democraților. Analiștii avertizează: Votul n-a fost un cec în alb, ci o pedeapsă

Conform celor mai recente rezultate, democrații au un plus de 89 de mandate în Camera Reprezentanților, respectiv 10 în Senat.

Democrații au triumfat inclusiv în fiefuri republicane, profitând de lipsa de popularitate a președintelui Trump. Și au acum o putere semnificativă ca să îl țină în frâu, în cei doi ani pe care îi mai are din mandatul la Casa Albă. Trump a semnalat că este „dispus să accepte” rezultatul alegerilor. Dar avertizează: „încă sunt președintele vostru!”

Triumf în tabăra democraților

Jon Ossoff, democrat: Prin victorii categorice și răsunătoare, poporul american a respins decăderea morală, corupția și incompetența președintelui în exercițiu, fără perspectivă politică, Donald J. Trump.

Annie Andrews, democrată: Cred că tocmai am scris istorie.

Ca un tsunami albastru, cu o victorie răsunătoare și istorică – afirmă presa și comentatorii – democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

Hakeem Jeffries, liderul democraților din Camera Reprezentanților: Astăzi începe marea revenire a Americii. Poporul american a vorbit și a transmis clar că s-a săturat de extremism și de corupție.

Donald Trump, președintele SUA: Felicitări democraților. Au făcut o treabă bună. Au așteptat acest moment timp de 11 ani și, în cele din urmă, au reușit. Vom colabora cu democrații, ca să ne asigurăm că lucrurile merg bine pentru țara noastră. Foarte important. Am dreptul să mă opun prin veto la orice. Dar nu vreau să-mi petrec următorii doi ani respingând sistematic toate inițiativele. Nu consider că acest rezultat reprezintă o lovitură la adresa mea. Cred că am avut cei mai buni doi ani din istoria președinției, în ceea ce privește economia și toate lucrurile pe care le-am realizat.

Sagar Meghani, The Associated Press: Timp de luni de zile, președintele Trump le-a transmis alegătorilor republicani: „Închideți ochii și imaginați-vă că eu sunt pe buletinul de vot”, în speranța că acest lucru va fi suficient pentru a-i determina pe mai mulți republicani să se prezinte la urne și să voteze candidații Partidului Republican. Președintele încearcă deja să se absolve de orice vină.

Dar alegătorii din toate colțurile Statelor Unite sunt nemulțumiți de costul vieții și îl consideră pe Donald Trump responsabil pentru această situație. Ei cred că decizia de a intra în război cu Iranul și taxele vamale impuse de administrația sa au dus la creșterea prețurilor.

Corespondent Știrile ProTV: În Senat, au fost puse în joc 35 dintre cele 100 de locuri. Iar după aceste alegeri, democrații vor deține majoritatea, cu 54 de mandate, în timp ce republicanii au 44. Democrații au reușit astfel să câștige șapte locuri deținute anterior de republicani. Și în Camera Reprezentanților, care are 435 de locuri, democrații au obținut deja 228 de mandate, față de 139 ale republicanilor. Au câștigat 25 de locuri deținute anterior de adversari. Numărătoarea continuă, dar democrații și-au asigurat deja majoritatea în ambele camere ale Congresului.

Pentru a obține majoritatea în Senat, democrații au câștigat inclusiv în fiefuri republicane, obținând o serie de victorii în state ca Maine, Iowa, Ohio, Kansas și Texas.

În Kansas nu a mai fost ales un senator democrat de aproape 100 de ani.

James Talarico, senator ales (D), Texas: Tocmai am recâștigat Texasul. Am demonstrat că toți banii din lume nu pot învinge voința poporului texan. Și tocmai am transmis un mesaj tuturor miliardarilor care finanțează campaniile electorale, tuturor mega-donatorilor cu averi de trilioane, tuturor celor care apără, în mod corupt, acest sistem politic defectuos: Puterea aparține poporului!

Musk, răspuns ironic

Cel mai bogat pământean, Elon Musk, a donat mai mult de 480 de milioane de dolari candidaților republicani în aceste alegeri. Musk a reacționat ironic, cu aluzie la una dintre teoriile conspirației. „Am impresia că intervenția laserelor mele spațiale în alegeri nu a funcționat de data aceasta” – a scris el pe rețeaua X.

Un sondaj CNN în rândul alegătorilor arată în prezent că mai mult de 6 din 10 alegători îl dezaprobă pe Trump și există și o majoritate a celor care îl dezaprobă puternic.

Controlul asupra camerelor Congresului le conferă democraților mai multă putere de a-l ține în frâu pe președinte, în ultimii săi doi ani de mandat. Și, de asemenea, pentru lansarea unor investigații privind viitoarele acțiuni ale președintelui și ale aliaților săi.

Pe de altă parte, deși au majoritate, democrații nu au atins pragul de 60 de voturi necesar pentru ca proiecte importante de lege să treacă de Senat. Ceea ce înseamnă că este foarte puțin probabil ca aceștia să poată adopta o mare parte din agenda lor preferată, dacă nu au sprijinul unor senatori republicani.

Cât de mult este acest rezultat un vot de încredere pentru democrați și cât este, de fapt, o sancțiune pentru Donald Trump?

Cosmin Stan, corespondent Știrile ProTV: Analiștii consideră că a fost mai degrabă un vot împotriva președintelui. De altfel, Donald Trump le-a cerut americanilor în campania electorală să își imagineze că el se află pe buletinul de vot, iar alegătorii chiar asta au făcut, spun experții. Pe de altă parte, primele date ale unui sondaj realizat de Associated Press în rândul alegătorilor arată că victoria democraților nu înseamnă neapărat și un cec în alb din partea americanilor. Aproximativ 7 din 10 alegători spun că actualul Congres nu face suficient pentru a limita puterea președintelui. Dar sondajul arată și că mulți dintre ei au rezerve față de Partidul Democrat.

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