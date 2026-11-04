Pregătiţi-vă pentru un carusel politic, avertizează POLITICO, citat de News.ro.

"Sunaţi la avocaţi", a avertizat miercuri dimineaţă devreme deputatul Robert Garcia din California, probabilul viitor preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor.

Rezultatele vor declanşa probabil anchete privind războiul din Iran, modul de funcţionare al FBI-ului şi, desigur, afacerile familiei lui Donald Trump. Imaginaţi-vă o combinaţie între scandalul Whitewater al lui Bill Clinton şi prima procedură de destituire a lui Trump, la care se adaugă şi afacerea Iran-Contra pentru un plus de intensitate, îndeamnă POLITICO, citat de News.ro.

În aceste condiţii, se pune întrebarea: cum vor afecta aceste schimbări politice seismice Europa? De la preţurile energiei până la războiul din Ucraina, soarta continentului depinde în mare măsură de ceea ce se întâmplă la Washington. POLITICO a reţinut cinci aspecte de urmărit:

Europa riscă să devină ținta asupra căreia Trump își va revărsa nervii

Unii observatori experimentaţi consideră că acest lucru nu este doar posibil, ci şi foarte probabil.

"Trebuie să ne pregătim nu pentru relaţii transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multă acrimonie şi chiar mai multe pretenţii ale lui Trump faţă de Europa", a avertizat Wolfgang Ischinger, diplomat german cu experienţă şi preşedinte de lungă durată al Conferinţei de Securitate de la München.

Democraţii vor avea mai multe ocazii să-l conteste pe Trump prin procedurile de alocare a fondurilor şi adoptând o atitudine mai agresivă în cadrul audierilor de control şi al anchetelor. De asemenea, vor începe probabil să impună condiţii mai stricte asupra legislaţiei dorite de Casa Albă.

Însă un preşedinte al SUA dispune de o marjă considerabilă de manevră constituţională în materie de politică externă, diplomaţie şi securitate naţională - precum şi în politica comercială - iar Trump şi-a extins fără reţinere această marjă prin utilizarea decretelor şi prin elaborarea unor manevre juridice inedite şi controversate pentru a ocoli Congresul.

"(Trump) conduce forţele armate. Deţine controlul asupra tarifelor şi acordurilor comerciale. Dispune de tribuna prezidenţială. Chiar dacă democraţii vor prelua controlul asupra ambelor camere, el poate exercita dreptul de veto asupra proiectelor de lege", a declarat pentru Brussels Playbook Phil Gordon, fost consilier pentru securitate naţională al fostei vicepreşedinte Kamala Harris.

Ne putem aştepta la mai multe confruntări. Trump va dori probabil să demonstreze că este în continuare şeful şi stăpânul universului - iar pe scena internaţională are mai multe şanse să facă acest lucru. Europa se află de mult timp în vizorul său şi al susţinătorilor fideli ai mişcării MAGA, care varsă lacrimi de crocodil pentru continent, afirmând că vor să salveze Europa de ea însăşi. Acum mai au doar doi ani la dispoziţie pentru a face acest lucru. Cu pedala la podea! - notează POLITICO.

O gură de aer pentru Ucraina

Majoritatea liderilor democraţi au susţinut în mod constant trimiterea de ajutor către Ucraina, prezentând acest demers ca o apărare a democraţiei globale şi a dreptului internaţional - precum şi ca fiind în interesul securităţii naţionale a Americii.

Democraţii pot începe să creeze condiţiile necesare pentru a ajuta Ucraina. Dar nu vă "aşteptaţi la o salvare instantanee pentru Zelenski", spune Bronwen Maddox, directoarea think tank-ului britanic Chatham House.

"Pentru că, chiar dacă democraţii decid să înceapă să trimită la Kiev mai multe resurse, inclusiv bani, acest proces va dura cu adevărat luni şi, posibil, chiar ani", arată ea.

Ucraina are nevoie de asistenţă imediată, în special de rachete Patriot pentru apărarea sa aeriană, pentru a trece cu bine de această iarnă sub bombardamentul continuu al Rusiei.

Un acord de pace în stilul Trump

Trump s-a prezentat drept preşedintele păcii şi susţine cu voce tare că a pus capăt la opt conflicte internaţionale. El a afirmat că acordul de pace cu Ucraina ar fi trebuit să fie cel mai uşor de încheiat şi l-a învinuit din ce în ce mai mult pe preşedintele ţării, Volodimir Zelenski, pentru eşecul de a ajunge la un acord.

Fostul diplomat american Kurt Volker estimează că Trump va ignora protestele Kievului şi ale aliaţilor europeni şi "va începe să ridice sancţiunile şi să încheie acorduri comerciale cu Rusia".

El a spus: "Îl văd foarte bine făcând asta în mod unilateral şi ordonând Trezoreriei SUA să se abţină de la aplicarea sancţiunilor şi să încerce să obţină mai multe acorduri în domeniul energetic cu Rusia. A discutat cu Putin despre readucerea marilor companii americane în Rusia".

Însă, în ceea ce priveşte NATO şi punerea în aplicare a ameninţărilor de reducere a prezenţei militare americane pe continent, Volker se aşteaptă ca Trump să se ghideze după principiul "mai mult latră decât muşcă".

"În privinţa NATO, cred că nu se vor schimba prea multe în ceea ce priveşte retragerea din NATO sau reducerea prezenţei militare. Trump este cu adevărat singur în această chestiune în SUA - nu are sprijinul democraţilor, al republicanilor, al Congresului sau al mass-media", punctează Volker.

O scădere a prețurilor la energie

Vor scădea preţurile la energie? Nu pariaţi pe asta. Luni, preţurile petrolului au înregistrat cea mai rapidă scădere din august - deşi ţiţeiul Brent, un indicator internaţional cheie, se tranzacţiona încă la 108 dolari pe baril.

Dacă Trump nu va încheia un acord de pace cu Teheranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, şocul energetic prelungit care face ca preţurile la energie să crească vertiginos în Europa şi agravează criza costului vieţii va continua - influenţând negativ politica europeană. În ceea ce priveşte transportul aerian şi industria aeronautică, directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a avertizat că, fără un acord, industria se va "confrunta cu o adevărată criză până în martie sau aprilie anul viitor".

Trump nu are opţiuni bune în ceea ce priveşte Iranul: să relanseze operaţiunile militare în speranţa că iranienii vor ceda sau că regimul teocratic se va prăbuşi; să cedeze el însuşi; sau să se retragă şi să spună că alţii - adică europenii sau asiaticii - trebuie să rezolve problema, atrage atenţia POLITICO, citat de News.ro.

Reluarea operaţiunilor militare şi creşterea şi mai accentuată a preţurilor la energie vor fi extrem de nepopulare în SUA, dar prejudiciul electoral a fost deja produs.

Doar haos - fără prea mult timp pentru altceva

Există, de asemenea, posibilitatea ca SUA să devină atât de distrasă şi absorbită de războiul politic de la Washington, încât nici Trump, nici democraţii să nu mai aibă prea mult timp pentru nimic - inclusiv pentru politica externă.

Fosta vicepreşedintă Kamala Harris a avertizat într-un podcast luna trecută că democraţii nu ar trebui să încerce din nou să-l pună sub acuzare pe Trump, respingând ideea ca fiind "o idee proastă".

Rahm Emanuel, fostul primar al oraşului Chicago, i-a îndemnat pe colegii democraţi să evite o "bătaie cu mâncare" şi să-şi concentreze priorităţile legislative asupra accesibilităţii, creşterii salariului minim federal şi elaborării unor noi norme etice pentru toate cele trei ramuri ale guvernului.

În ciuda apelurilor, Washingtonul a evitat rareori luptele politice acide.

Iar vărsarea de sânge politic va ajunge probabil peste tot, unele dintre cele mai mari confruntări având loc chiar în interiorul fiecărui partid, prognozează John F. Harris de la POLITICO, citat de News.ro.

"Ambele partide majore se confruntă cu alegeri dificile privind modul în care să se prezinte în faţa alegătorilor în viitoarea eră politică post-Trump", arată Harris.