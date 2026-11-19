Potrivit unor surse guvernamentale, suma necesarului cumulat de ministere pentru a doua rectificare bugetară ajunge la 60 de miliarde de lei, dar la acest moment nu este clar dacă statul poate suporta acest efort financiar

Nu se poate face rectificarea înainte de 30 noiembrie, fără să vină decizia Comisiei Europene pe ultima cerere de plata, arată sursele citate

A doua rectificare bugetară din 2026 ar urma să fie pregătită până la sfârșitul lunii noiembrie, după finalizarea raportului privind execuția bugetară de către Ministerul Finanțelor. Este în strânsă legătură cu pregătirea bugetului pentru 2027

Prima rectificare bugetară a fost aprobată la finalul lunii octombrie, Guvernul alocând peste 4 miliarde de lei din cele aproximativ 60 de miliarde de lei solicitate de ministere, cu prioritate pentru sănătate, peste 3 miliarde de lei.

Fondurile suplimentare decise a fi acordate au vizat domenii precum sănătatea, pensiile și primăriile, pe fondul retragerii unor sume neutilizate de la alte ministere și al discuțiilor privind menținerea țintei de deficit bugetar (6,25% din PIB).