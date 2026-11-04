Președintele i-a vorbit oficialului american despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre și despre eforturile pe care România le face pentru a le gestiona, în special în ceea ce privește protejarea libertății de navigație și a infrastructurii energetice critice.

„Am avut plăcerea de a-l primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby. Am discutat despre securitatea din regiunea Mării Negre, eforturile României de a promova stabilitatea în această regiune expusă riscurilor, precum și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor complexe cu care ne confruntăm”, a scris președintele Nicușor Dan pe X.

„România rămâne angajată în Parteneriatul Strategic cu SUA”

Nicușor Dan i-a mulțumit oficialului american și Administrației SUA pentru contribuția la securitatea României. Totodată, a subliniat că țara noastră rămâne un aliat de încredere al Statelor Unite și contribuie la descurajarea amenințărilor în regiune.

„I-am mulțumit lui Elbridge Colby și întregii Administrații a SUA pentru contribuția importantă la securitatea României și am reafirmat faptul că țara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, în calitate de aliat indispensabil și de încredere, contribuind la descurajarea regională și la proiectarea puterii SUA în regiunea Mării Negre și dincolo de aceasta”, transmite președintele.

„Marea Neagră este una dintre cele mai periculoase regiuni maritime din punct de vedere strategic”

Nicușor Dan a atras atenția asupra amenințărilor cu care se confruntă România, de la atacuri cibernetice și acte de sabotaj până la incursiuni ale dronelor și campanii de dezinformare.

„România se confruntă cu întregul spectru al amenințărilor hibride, de la atacuri cibernetice și acte de sabotaj, până la incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii intense de dezinformare. În prezent, Marea Neagră este una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime din punct de vedere strategic, confruntându-se cu o escaladare serioasă a tensiunilor și cu o expunere semnificativă la efectele de propagare ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Am subliniat că România depune eforturi considerabile și alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor majore și a consecințelor acestui mediu de securitate tot mai deteriorat, în special a impactului asupra libertății de navigație și a infrastructurii energetice critice”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele menționează că România contează pe angajamentul constant al Statelor Unite și al aliaților noștri.

„O prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică și va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”, subliniază șeful statului.