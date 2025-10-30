Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

30-10-2025 | 19:21
La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Camelia Donțu,  Constantin Toma,  Octavian Moldovan

În schimb, șefii comisiilor de apărare din Congresul american anunță că se opun acestui demers. Pe de altă parte, oficialii de la Berlin sunt de părere că aliații europeni sunt capabili să își asume un rol mai important pe flancul estic, iar ministrul forțelor armate din Franța a vizitat chiar astăzi baza de la Cincu.

Reporter: „Care este raționamentul din spatele reducerii forțelor din România, retragerea de trupe americane?”

Donald Trump, președintele SUA: „Va trebui să întrebați… adică aș putea să vă spun și eu, dar nu e foarte importantă. Nu e mare lucru.”

Este reacția lui Donald Trump după ce Statele Unite au decis să-și restrângă prezența militară în România și să revină la efectivele de dinaintea începerii războiului din Ucraina.

trupe nato
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”

Trump a făcut acest comentariu după ce Pentagonul a dat asigurări că procesul „nu este o retragere”, nici semnul unei implicări mai reduse în NATO. În paralel, Congresul american spune altceva.

„Ne opunem ferm deciziei de a nu menține brigada rotațională americană în România și procesului de revizuire a posturii de forțe care ar putea duce și la alte retrageri ale forțelor americane din Europa de Est”, susțin șefii comisiilor de apărare din Senat și din Camera Reprezentanților.

Reacții din UE după ce Trump a reduc numărul militarilor americani din România

Pe continent, Comisia Europeană dă asigurări că americanii rămân un aliat important în flancul estic, pentru a contracara acțiunile Rusiei.

Anouar El Anouni, purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri externe și politica de securitate: „Uniunea Europeană își asumă mai multă responsabilitate pentru propria securitate. Șefii de stat din Consiliul European și-au confirmat hotărârea de a realiza acest obiectiv în ritm rapid și la scară largă, astfel încât Europa să fie mai bine echipată pentru a acționa și a gestiona autonom, coordonat, la 360 de grade.”

Corespondent PRO TV: „Oficiali NATO au declarat pentru Știrile ProTV că – citez – ajustările aduse prezenței forțelor americane nu sunt neobișnuite. Și au subliniat că prezența militară a Statelor Unite în Europa rămâne în continuare una dintre cele mai mari din ultimii ani, cu mult mai multe trupe pe continent decât înainte de 2022. Oficialii au reafirmat angajamentul administrației Trump față de NATO și au adăugat că Alianța are planuri de apărare solide, obiectivul fiind să aibă suficiente trupe și echipamente capabile să protejeze toți membrii și să descurajeze o posibilă agresiune. Totodată, au subliniat că autoritățile americane au informat NATO din timp despre redimensionarea trupelor din România.”

Garanții din partea Germaniei

Vin asigurări și de la Berlin. Germania vede partea plină a paharului.

Stefen Meyer, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului federal german: „Redistribuirea din România era de așteptat, deoarece oricum această prezență nu era menită să fie permanentă.”

Mitko Muller, purtătorul de cuvânt al ministerului german al Apărării: „Am demonstrat că aliații europeni sunt capabili și de mult mai mult pe flancul estic. Iar aliații estici fac acest lucru din ce în ce mai mult.”

Cu 1.000 de militari cantonați în baza de la Cincu, Franța a mai adus în aceste zile încă 2.400 și zeci de vehicule blindate. Însă doar pentru un exercițiu la care a asistat și ministrul forțelor armate franceze, care a precizat că, în ciuda plecării americanilor, țara sa nu-și va spori numărul de soldați de la noi.

Catherine Vautrin, ministra forțelor armate ale Franței: „Franța rămâne la numărul deja stabilit în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Franța rămâne un partener de încredere pentru dumneavoastră, prezent pe teren, în serviciul securității colective. Acest mesaj de stabilitate este esențial atât pentru aliații noștri români, cât și pentru întregul flanc estic.”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale: „Cooperarea în domeniul industriei de apărare între România și Franța oferă perspective importante pentru viitor. Am discutat despre proiectele majore de înzestrare, despre țintele de capabilități pe care România le are și pe care le-a creat împreună cu aliații. Vom achiziționa sistemele Mistral printr-un contract semnat până la finalul acestui an, la inițiativa europeană de achiziții în comun, condusă de Franța.”

Exercițiul Dacian Fall, la care participă peste 5.000 de militari, se va încheia pe 13 noiembrie.

Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la tribunal înainte ca instanța să se pronunțe | VIDEO

Sursa: Pro TV

donald trump, soldati americani

Dată publicare: 30-10-2025 19:21

