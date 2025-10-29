General (r), despre decizia SUA: „Din punct de vedere operaţional nu este o semnificativă, dar ca mesaj strategic este grav”

29-10-2025 | 12:02
Generalul (r) cu patru stele Ştefan Dănilă afirmă că reducerea numărului de militari americani în România este ”o surpriză anunţată din primăvară”, care, din punct de vedere operaţional, nu este o semnificativă, dar ca mesaj strategic este grav.

Reducerea numărului de militari americani în România este o surpriză anunţată din primăvară. Din punct de vedere operaţional, nu este o semnificativă, dar ca mesaj strategic este grav. Situaţia interna favorizează atacuri politice, articole de presă acide şi acuzatoare la adresa conducerii politice actuale”, scrie pe Facebook Ştefan Dănilă.

El remarcă faptul că situaţia de securitate regională este tensionată şi imprevizibilă, fiecare din părţile implicate dorind pacea ei.

”În urmă cu cinci ani spuneam că avem cea mai bună situaţie de securitate din istoria statului român. Aveam ca principal garant parteneriatul strategic cu SUA. Impredictibilitatea deciziilor Administraţiei Trump, coroborata cu situaţia politică internă ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940”, notează fostul şef al Statului Major General.

România și Aliații au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunţă miercuri dimineaţă MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene. Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România.

Mașina directorului medical al SJU Buzău, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă a Secției Chirurgie, a fost ridicată pentru cercetări, iar familia solicită participarea unui medic legist independent la necropsie.

