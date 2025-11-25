Casa Albă: Este complet eronat să spui că Trump favorizează Rusia în discuţiile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina

Stiri externe
25-11-2025 | 06:55
Trump Putin
Getty Images

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a apreciat luni drept "complet eronată" ideea că preşedintele american Donald Trump şi administraţia sa favorizează Rusia în discuţiile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, notează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

"Ideea că Statele Unite ale Americii nu ar fi angajate în mod egal cu ambele părţi în încheierea războiului este total şi complet eronată", a declarat Karoline Leavitt luni într-un schimb de idei cu presa.

SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte

Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia.

Oficialul ucrainean, care a participat la negocierile de la Geneva ca membru al delegaţiei Kievului, a declarat pentru Financial Times că întâlnirea a fost un efort „intens”, dar „productiv”, ce a dus la elaborarea unui proiect de document revizuit în detaliu şi care a lăsat ambele părţi cu o impresie „pozitivă”.

Washingtonul a exercitat anterior presiuni asupra Kievului pentru a accepta o propunere în 28 de puncte elaborată de oficiali americani şi ruşi, care depăşea mai multe limite roşii pe care Ucraina şi le-a stabilit de mult timp.

Citește și
discutii plan de pace sua ucraina
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede

După ore de discuţii laborioase, care aproape că au eşuat înainte de a începe, echipele americană şi ucraineană au ajuns la un acord cu privire la mai multe aspecte, dar au „pus între paranteze” cele mai controversate puncte – inclusiv problemele teritoriale şi relaţiile dintre NATO, Rusia şi SUA – pentru a fi decise de Donald Trump şi Volodimir Zelenski.

Ucrainenii au declarat că „nu au fost mandataţi” să ia decizii cu privire la teritorii – în special cedarea de teritorii, aşa cum sugera proiectul iniţial – ceea ce, conform Constituţiei ţării lor, ar necesita un referendum naţional.

Noul proiect diferă radical de varianta iniţială

Noul proiect, a spus prim-viceministrul de externe Kîslîţia, nu seamănă deloc cu versiunea anterioară a propunerii de pace care a fost divulgată şi care a provocat agitaţie la Kiev.

„Au rămas foarte puţine lucruri din versiunea iniţială”, susţine el.

„Am dezvoltat un corp solid de convergenţă şi câteva aspecte asupra cărora putem ajunge la un compromis”, a adăugat el. „Restul va necesita decizii la nivel de conducere”, a precizat oficialul ucrainean

Fiecare parte va duce acum ultimele proiecte de lucru la Washington şi Kiev pentru a informa preşedinţii.

Administraţia Trump urmează să se adreseze Moscovei pentru a încerca să avanseze negocierile, a declarat Kîslîţia.

Copii ale proiectului de plan date şefilor delegaţiilor americană şi ucraineană au fost singurele texte care au părăsit sala. Kîslîţia a spus că toate celelalte copii au fost luate înapoi la încheierea reuniunii.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA,

Dată publicare: 25-11-2025 06:55

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva
Stiri externe
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva

SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia, în timpul negocierilor de duminică de la Geneva, a declarat pentru AFP un responsabil informat în legătură cu aceste discuţii.

SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede
Stiri externe
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede

Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia.

Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii
Stiri externe
Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii

Contrapropunerea europeană la planul de pace în 28 de puncte al SUA pentru Ucraina este „total neconstructivă și nu funcționează” pentru Moscova, a anunțat, luni, consilierul pentru politică externă al Kremlinului.

Planul de pace al SUA ar putea transforma Ucraina într-o țintă pentru o nouă invazie. „Aproape sigur reluarea războiului”
Stiri externe
Planul de pace al SUA ar putea transforma Ucraina într-o țintă pentru o nouă invazie. „Aproape sigur reluarea războiului”

Ucraina va fi redusă la statutul de „capră legată” a Rusiei dacă planul de pace propus de președintele american Donald Trump va fi pus în aplicare, potrivit fostului șef al MI6.

Donald Trump nu ar fi avut habar despre planul „planul de pace” în 28 de puncte pentru Ucraina și Rusia. Oficial: „E jenant”
Stiri externe
Donald Trump nu ar fi avut habar despre planul „planul de pace” în 28 de puncte pentru Ucraina și Rusia. Oficial: „E jenant”

Președintele SUA, Donald Trump, nu a fost informat în detaliu cu privire la „planul de pace” în 28 de puncte elaborat de administrația sa în cadrul eforturilor de soluționare a conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Recomandări
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT
Stiri actuale
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT

CSAT a analizat Strategia Națională de Apărare a Țării, documentul să fie prezentată miercuri în Parlament. Documentul stabilește care sunt principalele priorități de apărare și amenințări la adresa României.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Stiri Justitie
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28