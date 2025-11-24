Luptă de influență la Washington. Planul de pace în 28 de puncte, motiv de ceartă între Rubio și Vance înaintea alegerilor

Volodimir Zelenski ar urmă să meargă zilele următoare la Washington, ca să discute direct cu Donald Trump cele mai sensibile aspecte ale planului de pace: cedarea de teritorii, apartenența la NATO și garanțiile de securitate.

Aceste chestiuni nu au fost abordate la discuțiile de la Geneva. Potrivit celor de la Financial Times, s-a renunțat la limitarea efectivelor armatei ucrainene, iar propunerea privind amnistia totală pentru crimele de război a fost rescrisă, ca să nu fie șterse responsabilitățile.

Pus la curent cu discuțiile de la Geneva, președintele Trump a dat de înțeles, luni, că s-ar fi făcut progrese mari.

Postarea a venit la câteva ore după declarațiile optimiste făcute de secretarul de stat Marco Rubio.

Marco Rubio, secretarul de stat american: „Am avut o zi foarte bună. Am făcut progrese extraordinare. A fost, foarte probabil, cea mai productivă zi pe care am avut-o de-a lungul negocierilor pentru pace în Ucraina. Dar încă mai avem de lucru. Evident, și rușii trebuie să-și dea cu părerea, nu? Ei reprezintă cealaltă parte a ecuației”.

Pe de altă parte, presa americană speculează pe marginea bâlbelor cu privire la paternitatea planului de pace în 28 de puncte, negociat și promovat de Steve Witkoff și ministrul american al forțelor terestre, Dan Driscoll, amândoi susținuți de vicepreședintele JD Vance.

Secretarul de stat Marco Rubio s-a văzut nevoit să retracteze o declarație făcută în prezenta unor senatori americani, potrivit căreia cele 28 de puncte ar fi fost, de fapt, „lista de dorințe a Rusiei”. Pentru cei de la Axios, la mijloc ar fi o luptă pentru influență între Marco Rubio și JD Vance, în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028.

Oricum, Marco Rubio a refuzat să ofere detalii despre negocierile cu Ucraina.

Marco Rubio, secretarul de stat american: „În unele cazuri, dezacordul e legat de formulare. În alte chestiuni, e nevoie de decizii și consultări la nivel mai înalt. Însă țin să vă spun că nu vorbim de dezacorduri insurmontabile. Cred sincer că vom ajunge la un acord”.

Matthew Chance, corespondent CNN: „Liderii celor două delegații au spus (în cursul după-amiezii) că vor reveni seara să ne pună la curent cu progresele făcute. Dar, până la urmă, Marco Rubio a ieșit singur, ucrainenii n-au mai făcut declarații jurnaliștilor. Iar asta lasă lor de interpretări”.

Un indiciu ar putea fi dedus din discursul rostit luni de Volodimir Zelenski în parlamentul suedez.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Putin vrea recunoaștere legală pentru ceea ce a furat. Vrea să distrugă principiul integrității teritoriale și al suveranității. Și asta este problema principală”.

Însă, Zelenski nu-și permite să respingă planul american. De aceea, observă analiștii, cel mai probabil răspuns rațional pentru Kiev este negocierea punct cu punct.

Și pentru ca planul susținut de administrația Trump ar crea precedente legate de o limitare a NATO în estul Europei și de schimbarea frontierelor prin forță, europenii s-au mobilizat. Împreună cu britanicii, au elaborat un plan alternativ în 24 de puncte.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Mai întâi trebuie să clarificăm ce este rezonabil pentru Ucraina. Unele dintre problemele menționate în cele 28 de puncte sunt total nerezonabile și nu pot fi acceptate, nici de Ucraina, nici de noi, europenii”.

Tocmai de aceea, liderii europeni au fost convocați să participe, luni dimineață, prin videoconferință, la un Consiliu informal pe tema Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan a spus „că există o legătură între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele discuții de pace trebuie să ia în considerare acest aspect”.

În primul rând, europenii insistă pe încetarea necondiționată a focului înaintea negocierilor pentru teritoriu, care trebuie să plece de la actuala linie a frontului.

Europa recomandă limitarea forțelor armate ucrainene la 800.000 de militari, în contrast cu plafonul de 600.000 propus de Trump, și prevede introducerea unei monitorizări internaționale a încetării focului, condusă de Washington.

De asemenea, europenii vor ca Ucraina să aibă garanții de securitate puternice, cu caracter juridic obligatoriu, inclusiv din partea Statelor Unite.

Potrivit celor de la The Telegraph, europenii cer ca Ucrainei să nu-i fie impusă neutralitatea, iar aderarea ei la NATO să depindă de consensul din cadrul Alianței, nu de un veto al Moscovei.

Și, ca o concesie făcută lui Donald Trump, documentul european sugerează că Rusia ar fi "reintegrată progresiv în economia globală" și reprimita în G8.

