Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE

Stiri externe
01-11-2025 | 15:18
volodimir zelenski, ursula von der leyen
Getty

Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.

autor
Alexandru Toader

Comisia Europeană a primit mandatul de a prezenta, în următoarele săptămâni, mai multe variante pentru finanțarea Kievului, într-un moment în care ajutorul american scade vizibil. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că țara sa are nevoie de fonduri „chiar de la începutul anului viitor”, pentru a-și menține capacitatea de apărare și a evita prăbușirea economiei.

Planul ambițios al Bruxelles-ului: un împrumut de 140 de miliarde de euro

Propunerea principală a Comisiei Europene prevede folosirea activelor blocate ale Băncii Centrale a Rusiei - în mare parte depozitate la Bruxelles, în instituția financiară Euroclear - pentru a emite un împrumut de aproximativ 140 de miliarde de euro destinate Ucrainei.

Mecanismul ar funcționa astfel: Euroclear transferă activele către Comisie, aceasta emite împrumutul către Kiev, iar datoria ar urma să fie rambursată în viitor, din eventuale plăți de reparații de război pe care Rusia le-ar face Ucrainei.

Bruxelles-ul insistă că schema este „legal solidă”, însă recunoaște că este una „complexă și delicată”, conform Euronews.

Citește și
Vladimir Putin
Ce se întâmplă în fiecare școală din Rusia în care Putin controlează catedra

Obstacole legale și politice

Planul s-a lovit deja de opoziția Belgiei, statul unde se află cea mai mare parte din fondurile înghețate. Guvernul de la Bruxelles cere garanții suplimentare, temându-se că ar putea deveni ținta represaliilor Moscovei.

Banca Centrală Europeană și mai mulți juriști europeni au ridicat, de asemenea, semne de întrebare privind legalitatea confiscării activelor suverane ale unui stat străin, măsură care ar putea încălca dreptul internațional.

La acestea se adaugă și confuzia privind sumele exacte. Estimările vorbesc despre 210 miliarde de euro în total, dar nu există date publice și verificate privind locația și valoarea exactă a activelor.

Variantele aflate pe masa liderilor europeni

În cazul în care „împrumutul de reparații” nu va putea fi pus în aplicare, Comisia Europeană ia în calcul mai multe alternative:

Datorie comună europeană – emiterea de obligațiuni garantate colectiv de statele membre, similară mecanismului folosit în pandemie pentru fondul NextGenerationEU. Ideea este susținută de Franța și Polonia, dar respinsă de Germania și Olanda, care nu doresc să-și asume noi datorii comune.

Acorduri bilaterale directe – fiecare stat membru ar putea oferi individual sprijin financiar sau militar Ucrainei. Această variantă ar evita blocajele politice la nivelul UE, dar ar slăbi coeziunea europeană și ar duce la diferențe mari între contribuții.

Un împrumut interimar – o soluție temporară, pe șase luni, care să asigure finanțarea de urgență pentru Kiev până la o decizie definitivă.

O cursă contracronometru

Fără o decizie rapidă, Ucraina riscă să intre în 2026 fără un mecanism de sprijin clar din partea UE, exact când Washingtonul își reduce implicarea financiară.

„Dacă nu găsim o soluție până în decembrie, sprijinul european pentru Ucraina intră într-o zonă de risc real”, avertizează diplomați europeni citați de Euronews.

Liderii Uniunii vor reveni asupra subiectului la summitul din decembrie, considerat „momentul de cotitură” al strategiei europene pentru Ucraina.

Pentru Bruxelles, miza este dublă: salvarea Ucrainei și, totodată, păstrarea credibilității Uniunii Europene ca actor global capabil să răspundă coerent în fața agresiunii ruse.

Sursa: euronews.com

Etichete: Ucraina, uniunea europeana, imprumuturi,

Dată publicare: 01-11-2025 15:18

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Rusia a lovit Ucraina mai intens ca oricând, de la începutul războiului. Atacurile au vizat infrastructura energetică
Stiri externe
Rusia a lovit Ucraina mai intens ca oricând, de la începutul războiului. Atacurile au vizat infrastructura energetică

Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună, cel puţin de la începutul anului 2023, în atacuri nocturne care au vizat în special reţeaua electrică, potrivit unei analize a datelor ucrainene realizate de AFP.

Ce se întâmplă în fiecare școală din Rusia în care Putin controlează catedra
Stiri externe
Ce se întâmplă în fiecare școală din Rusia în care Putin controlează catedra

De la declanșarea războiului din Ucraina, elevii ruși sunt supuși unor sesiuni săptămânale de propagandă pro-Putin. O crimă împotriva copilăriei, o otrăvire sistematică a minților tinere cu veninul militarismului și al xenofobiei.

Rusia a lansat o rachetă „interzisă” în Ucraina. Gestul lui Putin l-a forțat pe Trump să ia o decizie îngrijorătoare
Stiri externe
Rusia a lansat o rachetă „interzisă” în Ucraina. Gestul lui Putin l-a forțat pe Trump să ia o decizie îngrijorătoare

Președintele rus Vladimir Putin a lansat o rachetă „secretă” în Ucraina, una care apare pe lista celor interzise ale Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF).

Recomandări
Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade
Vremea
Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade

Luna noiembrie debutează cu vreme frumoasă şi mai caldă decât în mod normal în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei ANM.

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic
Stiri Economice
Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Salariul minim rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte din coaliție, partidele de la putere dezbătând dacă ar trebui să crească. Știrile Pro TV vă prezintă cinci idei importante despre acest subiect.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu
Stiri Politice
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Noiembrie 2025

02:05:21

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28