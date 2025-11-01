Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE

Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.

Comisia Europeană a primit mandatul de a prezenta, în următoarele săptămâni, mai multe variante pentru finanțarea Kievului, într-un moment în care ajutorul american scade vizibil. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că țara sa are nevoie de fonduri „chiar de la începutul anului viitor”, pentru a-și menține capacitatea de apărare și a evita prăbușirea economiei.

Planul ambițios al Bruxelles-ului: un împrumut de 140 de miliarde de euro

Propunerea principală a Comisiei Europene prevede folosirea activelor blocate ale Băncii Centrale a Rusiei - în mare parte depozitate la Bruxelles, în instituția financiară Euroclear - pentru a emite un împrumut de aproximativ 140 de miliarde de euro destinate Ucrainei.

Mecanismul ar funcționa astfel: Euroclear transferă activele către Comisie, aceasta emite împrumutul către Kiev, iar datoria ar urma să fie rambursată în viitor, din eventuale plăți de reparații de război pe care Rusia le-ar face Ucrainei.

Bruxelles-ul insistă că schema este „legal solidă”, însă recunoaște că este una „complexă și delicată”, conform Euronews.

Obstacole legale și politice

Planul s-a lovit deja de opoziția Belgiei, statul unde se află cea mai mare parte din fondurile înghețate. Guvernul de la Bruxelles cere garanții suplimentare, temându-se că ar putea deveni ținta represaliilor Moscovei.

Banca Centrală Europeană și mai mulți juriști europeni au ridicat, de asemenea, semne de întrebare privind legalitatea confiscării activelor suverane ale unui stat străin, măsură care ar putea încălca dreptul internațional.

La acestea se adaugă și confuzia privind sumele exacte. Estimările vorbesc despre 210 miliarde de euro în total, dar nu există date publice și verificate privind locația și valoarea exactă a activelor.

Variantele aflate pe masa liderilor europeni

În cazul în care „împrumutul de reparații” nu va putea fi pus în aplicare, Comisia Europeană ia în calcul mai multe alternative:

Datorie comună europeană – emiterea de obligațiuni garantate colectiv de statele membre, similară mecanismului folosit în pandemie pentru fondul NextGenerationEU. Ideea este susținută de Franța și Polonia, dar respinsă de Germania și Olanda, care nu doresc să-și asume noi datorii comune.

Acorduri bilaterale directe – fiecare stat membru ar putea oferi individual sprijin financiar sau militar Ucrainei. Această variantă ar evita blocajele politice la nivelul UE, dar ar slăbi coeziunea europeană și ar duce la diferențe mari între contribuții.

Un împrumut interimar – o soluție temporară, pe șase luni, care să asigure finanțarea de urgență pentru Kiev până la o decizie definitivă.

O cursă contracronometru

Fără o decizie rapidă, Ucraina riscă să intre în 2026 fără un mecanism de sprijin clar din partea UE, exact când Washingtonul își reduce implicarea financiară.

„Dacă nu găsim o soluție până în decembrie, sprijinul european pentru Ucraina intră într-o zonă de risc real”, avertizează diplomați europeni citați de Euronews.

Liderii Uniunii vor reveni asupra subiectului la summitul din decembrie, considerat „momentul de cotitură” al strategiei europene pentru Ucraina.

Pentru Bruxelles, miza este dublă: salvarea Ucrainei și, totodată, păstrarea credibilității Uniunii Europene ca actor global capabil să răspundă coerent în fața agresiunii ruse.

