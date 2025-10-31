Rusia a lansat o rachetă „interzisă” în Ucraina. Gestul lui Putin l-a forțat pe Trump să ia o decizie îngrijorătoare

Președintele rus Vladimir Putin a lansat o rachetă „secretă” în Ucraina, una care apare pe lista celor interzise ale Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF).

Vladimir Putin a lansat racheta „secretă” Novator 9M729 de pe sol în Ucraina, amenințând cu o nouă cursă a înarmării nucleare.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia a folosit arma a cărei dezvoltare secretă l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la un pact de control al armelor nucleare cu Kremlinul în primul său mandat.

Comentariile sale sunt prima confirmare a faptului că Rusia a folosit racheta 9M729 în luptă – fie în Ucraina, fie în altă parte.

„Utilizarea de către Rusia a rachetei 9M729, interzisă de INF, împotriva Ucrainei în ultimele luni demonstrează lipsa de respect a lui Putin față de SUA și eforturile diplomatice ale președintelui Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.

Racheta are o rază de acțiune de aproximativ 2.494 de km și poate transporta fie o ogivă nucleară, fie una convențională, potrivit site-ului web Missile Threat.

Aceasta înseamnă că poate ajunge la majoritatea țărilor NATO din Europa, inclusiv la Marea Britanie.

Se pare că Rusia a lansat racheta asupra Ucrainei de 23 de ori din august, potrivit unei a doua surse de rang înalt citată de Reuters.

Atacurile au început pe 21 august, la mai puțin de o săptămână după summitul Trump-Putin din Alaska.

Ucraina a înregistrat, de asemenea, două lansări ale rachetei 9M729 de către Rusia în 2022.

Rusia dispune de diverse rachete care pot ajunge pe teritoriul Ucrainei, inclusiv racheta Kalibr lansată de pe mare și racheta Kh-101 lansată din aer.

Jeffrey Lewis, distins cercetător în domeniul securității globale la Middlebury College, a declarat că racheta 9M729 oferă ceva ușor diferit.

El a adăugat: „Acest lucru le oferă axe de atac ușor diferite, ceea ce îngreunează apărarea aeriană și mărește numărul de rachete disponibile pentru ruși”.

Racheta 9M729 a determinat SUA să se retragă din Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune (INF) în 2019.

Oficialii occidentali au acuzat că sistemul încalcă tratatul și poate zbura dincolo de limita de 498 km, o chestiune considerată critică pentru securitatea Europei. Moscova neagă aceste acuzații.

Utilizarea rachetei 9M729 extinde arsenalul Kremlinului de arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi Ucraina și se înscrie în modelul său amenințător de a trimite semnale către Europa, în timp ce Trump caută o soluție de pace, au afirmat analiștii militari occidentali.

William Alberque, cercetător asociat senior la think tank-ul Pacific Forum, a declarat că racheta 9M729 a fost proiectată pentru a lovi ținte din Europa, adăugând: „Cred că Putin încearcă să intensifice presiunea ca parte a negocierilor”.

Rusia a testat săptămâna trecută racheta de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară, iar miercuri a declarat că a testat o torpilă cu propulsie nucleară numită Poseidon.

