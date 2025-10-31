Rusia a lansat o rachetă „interzisă” în Ucraina. Gestul lui Putin l-a forțat pe Trump să ia o decizie îngrijorătoare

Stiri externe
31-10-2025 | 16:34
Novator 9m729, novator
AFP

Președintele rus Vladimir Putin a lansat o rachetă „secretă” în Ucraina, una care apare pe lista celor interzise ale Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF).

autor
Alexandru Toader

Vladimir Putin a lansat racheta „secretă” Novator 9M729 de pe sol în Ucraina, amenințând cu o nouă cursă a înarmării nucleare.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia a folosit arma a cărei dezvoltare secretă l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la un pact de control al armelor nucleare cu Kremlinul în primul său mandat.

Comentariile sale sunt prima confirmare a faptului că Rusia a folosit racheta 9M729 în luptă – fie în Ucraina, fie în altă parte.

„Utilizarea de către Rusia a rachetei 9M729, interzisă de INF, împotriva Ucrainei în ultimele luni demonstrează lipsa de respect a lui Putin față de SUA și eforturile diplomatice ale președintelui Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.

Citește și
donald trump
Protest în Japonia după anunțul lui Trump: supraviețuitorii bombelor atomice denunță reluarea testelor nucleare

Racheta are o rază de acțiune de aproximativ 2.494 de km și poate transporta fie o ogivă nucleară, fie una convențională, potrivit site-ului web Missile Threat.

Aceasta înseamnă că poate ajunge la majoritatea țărilor NATO din Europa, inclusiv la Marea Britanie.

Se pare că Rusia a lansat racheta asupra Ucrainei de 23 de ori din august, potrivit unei a doua surse de rang înalt citată de Reuters.

Atacurile au început pe 21 august, la mai puțin de o săptămână după summitul Trump-Putin din Alaska.

Ucraina a înregistrat, de asemenea, două lansări ale rachetei 9M729 de către Rusia în 2022.

Rusia dispune de diverse rachete care pot ajunge pe teritoriul Ucrainei, inclusiv racheta Kalibr lansată de pe mare și racheta Kh-101 lansată din aer.

Jeffrey Lewis, distins cercetător în domeniul securității globale la Middlebury College, a declarat că racheta 9M729 oferă ceva ușor diferit.

El a adăugat: „Acest lucru le oferă axe de atac ușor diferite, ceea ce îngreunează apărarea aeriană și mărește numărul de rachete disponibile pentru ruși”.

Racheta 9M729 a determinat SUA să se retragă din Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune (INF) în 2019.

Oficialii occidentali au acuzat că sistemul încalcă tratatul și poate zbura dincolo de limita de 498 km, o chestiune considerată critică pentru securitatea Europei. Moscova neagă aceste acuzații.

Utilizarea rachetei 9M729 extinde arsenalul Kremlinului de arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi Ucraina și se înscrie în modelul său amenințător de a trimite semnale către Europa, în timp ce Trump caută o soluție de pace, au afirmat analiștii militari occidentali.

William Alberque, cercetător asociat senior la think tank-ul Pacific Forum, a declarat că racheta 9M729 a fost proiectată pentru a lovi ținte din Europa, adăugând: „Cred că Putin încearcă să intensifice presiunea ca parte a negocierilor”.

Rusia a testat săptămâna trecută racheta de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară, iar miercuri a declarat că a testat o torpilă cu propulsie nucleară numită Poseidon.

Sursa: metro.co.uk

Etichete: Rusia, donald trump, vladimir putin, Rachetă,

Dată publicare: 31-10-2025 16:34

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Reuters: Rusia folosește în Ucraina rachete 9M729 dezvoltate în secret, cele care au dus la prăbușirea tratatului nuclear INF
Stiri externe
Reuters: Rusia folosește în Ucraina rachete 9M729 dezvoltate în secret, cele care au dus la prăbușirea tratatului nuclear INF

Rusia a atacat în ultimele luni Ucraina cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare secretă îl determinase pe Donald Trump să renunţe în timpul primului său mandat ca preşedinte al SUA la pactul de control al armelor nucleare. 

Protest în Japonia după anunțul lui Trump: supraviețuitorii bombelor atomice denunță reluarea testelor nucleare
Stiri externe
Protest în Japonia după anunțul lui Trump: supraviețuitorii bombelor atomice denunță reluarea testelor nucleare

O organizaţie japoneză a supravieţuitorilor bombei atomice, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2024, a numit "absolut inacceptabil" anunţul surprinzător al preşedintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare. 

The Atlantic: Panica nu a trecut. Înalți oficiali americani s-au mutat în baze militare după asasinarea lui Charlie Kirk
Stiri externe
The Atlantic: Panica nu a trecut. Înalți oficiali americani s-au mutat în baze militare după asasinarea lui Charlie Kirk

Șase înalți oficiali din administrația președintelui american Donald Trump s-au mutat din locuințele lor în baze militare din apropierea Washingtonului din motive de securitate, relatează The Atlantic, citând surse.

Recomandări
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei
Stiri actuale
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 31 Octombrie 2025

47:42

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28