O hartă mare a Ucrainei, cu teritoriile cucerite de Rusia, pusă în fața lui Zelenski, în Biroul Oval | FOTO

Donald Trump l-a primit luni pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, unde liderii europeni participă la un summit crucial privind viitorul Ucrainei și un posibil acord de pace cu Rusia. În Biroul Oval, o hartă mare a Ucrainei a fost expusă.

În Biroul Oval, o hartă mare a Ucrainei era afișată vizavi de locul unde stăteau Trump și Zelenski. Partea estică, colorată în roz, arăta aproximativ 20% din teritoriul țării aflat sub controlul Rusiei, o amintire dureroasă a războiului care durează de aproape patru ani și un posibil instrument pe care Trump îl putea folosi pentru a-l presa pe Zelenski să ia în considerare acordul „pământ pentru pace” odată ce presa ar fi plecat, notează The Kyiv Post.

In the Oval Office, a large map of Ukraine was displayed across from where Trump and Zelensky sat. The eastern part, shaded pink, showed the roughly 20% of the country under Russian control — a stark reminder of the nearly four-year war and a possible tool for Trump to pressure… pic.twitter.com/K6XhiCG19e — KyivPost (@KyivPost) August 18, 2025

Între timp, președintele Ucrainei a declarat luni, la Washington, că țara este pregătită să găsească o „cale diplomatică” pentru a încheia războiul cu Rusia.

De asemenea, el a subliniat că dorește o întâlnire trilaterală cu Donald Trump și Vladimir Putin, scrie CNN.

Întrebat dacă Ucraina este dispusă să „redeseneze hărțile” într-un acord de pace sau să „continue să trimită soldați ucraineni la moarte încă câțiva ani”, Zelenski nu a răspuns direct, dar a lăudat eforturile administrației Trump de a opri războiul.

„Trebuie să oprim acest război, să oprim Rusia. Și avem nevoie de sprijinul partenerilor noștri americani și europeni”, a spus el.

„Am sprijinit ideea Statelor Unite – a președintelui Trump, personal – de a opri acest război, de a găsi o cale diplomatică pentru a-l încheia”, a adăugat Zelenski.

A mulțumit SUA pentru arme

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni, la Washington, că este recunoscător pentru noul program NATO prin care statele membre pot achiziționa arme americane pentru a fi trimise la Kiev. Liderul ucrainean a subliniat că sistemele Patriot sunt esențiale pentru apărarea țării sale.

„Suntem recunoscători pentru acest program și pentru această oportunitate. Suntem recunoscători Europei – ei plătesc pentru asta”, a spus el.

Președintele american Donald Trump a lăudat, de asemenea, programul, întrucât înseamnă că SUA „nu dau nimic” direct Ucrainei, ci își vând echipamentele militare aliaților Kievului.

Zelenski a afirmat că armele americane sunt esențiale pentru apărarea Ucrainei.

„Nimeni în Europa nu are atât de multe sisteme de apărare aeriană precum Patriot. Avem mare nevoie de ele”, a spus el.

