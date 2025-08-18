Hohote de râs în Biroul Oval. Noi reacții despre vestimentația lui Zelenski, în timpul întâlnirii cu Trump

18-08-2025 | 21:02
volodimir zelenski donald trump
AFP

Ținuta în care Volodimir Zelenski a venit la Casa Albă nu a trecut neobservată, Donald Trump complimentând-o. Liderul de la Kiev a primit laude și din partea jurnalistului care l-a certat în februarie că nu a venit la costum.

Adrian Popovici

Acelaşi jurnalist care în februarie l-a întrebat la Casa Albă pe Zelenski de ce nu poartă costum a remarcat acum ţinuta cea nouă a liderului ucrainean. În faţa presei, Trump îi laudă, de asemenea, costumaţia.

Provocând zâmbete, Zelenski îi spune jurnalistului: „Vedeţi, eu m-am schimbat, dar dumneavoastră purtaţi acelaşi costum”.

„Arătaţi fabulos în costumul acesta”, a spus reporterul Brian Glenn de la Real America's Voice, care a pus la îndoială alegerea ţinutei lui Zelenski în timpul vizitei sale precedente la Casa Albă, în februarie.

„Am spus acelaşi lucru”, a exclamat Donald Trump.

„Dumneavoastră sunteţi în acelaşi costum”, i-a spus Zelenksi lui Glenn. „Eu m-am schimbat, dumneavoastră nu”, a declarat liderul ucrainean.

Vestimentația lui Volodimir Zelenski, motiv de controverse la ultima vizită la Casa Albă

Costumaţia lui Zelenski a fost discutată între oficialii americani şi ucraineni înainte de discuţiile de luni dintre liderul ucrainean şi Trump, a declarat un oficial european, ideea fiind că Zelenski nu trebuia să ajungă îmbrăcat cu obişnuita sa ţinută militară.

Zelenski a fost uneori criticat pentru ținuta sa, inclusiv în timpul vizitei sale tensionate din februarie la Biroul Oval. Această întâlnire cu Trump și vicepreședintele JD Vance a degenerat într-o discuție aprinsă între cei trei lideri cu privire la „cărțile” pe care le are Ucraina și la faptul dacă Zelenski și-a exprimat suficientă recunoștință față de Statele Unite.

”De ce nu porți costum? Ești la cel mai înalt nivel în funcția publică din această țară și refuzi să porți costum”, l-a întrebat un reporter pe Zelenski la acea vreme. „… Ai un costum?”

Sursa: News.ro

Volodimir Zelenski s-a întâlnit, azi, cu Donald Trump. Este însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

