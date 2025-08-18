Trump vrea o întâlnire în trei, cu Zelenski și Putin. Reacția liderului de la Kiev în Biroul Oval

Donald Trump a declarat în timpul întâlnirii cu Volodimir Zelenski că vrea să organizeze o reuniune în trei cu liderul ucrainean şi preşedintele rus Vladimir Putin „dacă totul merge bine”, relatează agenţiile internaţionale de presă.

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că este gata pentru o întâlnire trilaterală cu liderul de la Kremlin.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că va coopera cu Ucraina şi toate părţile interesate pentru a se asigura că pacea este una de durată.

El şi-a exprimat convingerea că Vladimir Putin doreşte încheierea războiului. În acelaşi timp, el a spus că în opinia sa s-au realizat progrese pentru încheierea războiului în Ucraina şi este posibil ca ceva bun să iasă din întâlnirea sa cu Vladimir Putin.

În acelaşi timp, a mai promis Trump, SUA „vor fi implicate” în viitoarea securitate a Ucrainei.

