Trump vrea o întâlnire în trei, cu Zelenski și Putin. Reacția liderului de la Kiev în Biroul Oval

Stiri externe
18-08-2025 | 21:00
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Getty

Donald Trump a declarat în timpul întâlnirii cu Volodimir Zelenski că vrea să organizeze o reuniune în trei cu liderul ucrainean şi preşedintele rus Vladimir Putin „dacă totul merge bine”, relatează agenţiile internaţionale de presă.

autor
Adrian Popovici

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că este gata pentru o întâlnire trilaterală cu liderul de la Kremlin.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că va coopera cu Ucraina şi toate părţile interesate pentru a se asigura că pacea este una de durată.

El şi-a exprimat convingerea că Vladimir Putin doreşte încheierea războiului. În acelaşi timp, el a spus că în opinia sa s-au realizat progrese pentru încheierea războiului în Ucraina şi este posibil ca ceva bun să iasă din întâlnirea sa cu Vladimir Putin.

În acelaşi timp, a mai promis Trump, SUA „vor fi implicate” în viitoarea securitate a Ucrainei.

Sursa: Agerpres

donald trump

Dată publicare: 18-08-2025 20:42

O echipă de oameni de ştiinţă din Germania a testat cu succes un vaccin împotriva febrei aftoase (FMD) care ar putea facilita gestionarea cu mai multă uşurinţă a virusului comparativ cu vaccinurile existente, a anunţat luni Institutul Friedrich Loeffler.

