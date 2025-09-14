Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”

Stiri externe
14-09-2025 | 08:35
Donald Trump
Getty Images

Președintele Donald Trump a dat un ultimatum aliaților NATO într-o scrisoare, sâmbătă, spunând că Statele Unite vor impune sancțiuni „majore” Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

autor
Cristian Matei

„Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate țările NATO VOR ÎNCETA SĂ MAI CUMPERE PETROL DE LA RUSIA”, a transmis el într-un mesaj pe rețelele de socializare, potrivit CNN, citând ceea ce susține că este o scrisoare trimisă omologilor săi din NATO.

El a continuat: „După cum știți, angajamentul NATO de a CÂȘTIGA a fost cu mult sub 100%, iar achiziționarea de petrol rusesc de către unii a fost șocantă! Acest lucru vă slăbește considerabil poziția de negociere și puterea de negociere față de Rusia. Oricum, sunt gata să „acționez” când sunteți și voi. Spuneți-mi doar când?”

Președintele a solicitat, de asemenea, țărilor NATO să majoreze semnificativ tarifele aplicate Chinei, într-o demonstrație de forță.

„Cred că acest lucru, împreună cu NATO, ca grup, care impune TARIFE DE 50% până la 100% CHINEI, care vor fi retrase complet după încheierea RĂZBOIULUI cu Rusia și Ucraina, va fi de asemenea de mare ajutor în ÎNCETAREA acestui RĂZBOI mortal, dar RIDICOL”, a spus el.

Trump a adăugat că războiul Rusiei în Ucraina s-ar încheia „rapid” dacă s-ar lua aceste măsuri.

Uniunea Europeană a impus o interdicție asupra importurilor maritime de petrol rusesc și produse petroliere rafinate, cum ar fi motorina, dar multe țări continuă să importe combustibili fosili și gaze naturale lichefiate din Rusia.

Președintele SUA a anticipat în repetate rânduri posibilitatea unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, declarând vineri pentru emisiunea „Fox & Friends” de la Fox News că ia în considerare „aplicarea unor sancțiuni foarte dure băncilor și luarea de măsuri în ceea ce privește petrolul și tarifele”.

El a dublat deja tarifele la 50% pentru India, care cumpără petrol din Rusia, și a recunoscut că această măsură „a provocat o ruptură” cu această țară. India a susținut că este vizată în mod nedrept de creșterea tarifelor, calificând-o „nejustificată”, având în vedere că și alte țări fac afaceri cu Moscova.

Rămâne neclar dacă țările NATO vor lua aceste măsuri, care ar marca o schimbare radicală față de politicile tarifare existente.

La începutul acestei săptămâni, când președintele american a discutat cu o delegație europeană din UE, el i-a îndemnat să aplice tarife de 50-100% atât Chinei, cât și Indiei, potrivit unor persoane familiarizate cu conversația, citate de CNN. Dar, în mod remarcabil, scrisoarea trimisă sâmbătă de Trump omologilor săi din NATO nu menționa India.

UE se află în etapa finală a negocierilor pentru un acord comercial cu India, așa că era puțin probabil ca aceasta să fie de acord cu această măsură.

Rusia era cel mai mare furnizor de petrol al UE înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova. De atunci, UE a impus o interdicție asupra importurilor maritime de petrol rusesc, precum și asupra produselor petroliere rafinate, cum ar fi motorina. Drept urmare, importurile de petrol în Europa au scăzut la 1,72 miliarde de dolari (1,48 miliarde de euro) în primul trimestru al anului 2025, față de 16,4 miliarde de dolari (14,06 miliarde de euro) în același trimestru al anului 2021, potrivit celor mai recente date ale Eurostat.

UE a redus ușor cota de piață a Rusiei în ceea ce privește importurile de gaze naturale lichefiate începând din 2021 – de la 22 % la 19 % în 2025 – și a crescut în același timp considerabil cota de piață a SUA.

Blocul european – care a fost partenerul americanilor în sancțiunile împotriva Rusiei – a importat bunuri în valoare de 41,9 miliarde de dolari (36 de miliarde de euro) din Rusia în 2024, arată datele agenției de statistică a UE.

Oficialii europeni au declarat săptămâna trecută, după întâlnirea cu Trump, că este puțin probabil să se aplice noi tarife vamale Chinei sau Indiei, deoarece nu aceasta este abordarea lor în ceea ce privește utilizarea tarifelor vamale, iar europenii au fost, în general, mai prudenți în războaiele comerciale, în special cu China.

Prin emiterea ultimatumului său privind petrolul rusesc către NATO în loc de UE, Trump include Turcia, care este al treilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc după China și India, în aceste cereri. UE a redus în mare măsură achizițiile de petrol, cu excepția Ungariei și Slovaciei, dar Turcia este încă un client, ceea ce subliniază cererile stricte.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

Sursa: CNN

Etichete: Rusia, NATO, donald trump, petrol,

Dată publicare: 14-09-2025 08:35

