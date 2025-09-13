Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”

13-09-2025 | 15:15
Donald Trump
Președintele american Donald Trump s-a declarat pregătit să impună sancțiuni majore Rusiei, dar doar când toate țările NATO vor fi de acord și vor opri achiziția de petrol rusesc.

Claudia Alionescu

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, cu titlul scris cu majuscule, „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR NAȚIUNILOR DIN NATO ȘI DIN LUME”, și scrisă când cu majuscule, când cu litere mici, în stilul său caracteristic, președintele american a apreciat că „angajamentul NATO de a CÂȘTIGA a fost mult mai mic de 100%, iar achiziționarea de Petrol Rusesc, de către unii, a fost șocantă! Slăbește foarte mult poziția și puterea dumneavoastră de negociere asupra Rusiei. Oricum, sunt gata să «încep» atunci când veți fi și voi pregătiți. Spuneți doar când?

Cred că acest lucru, plus NATO, ca grup, impunând TARIFE ASUPRA CHINEI de 50% până la 100%, care vor fi retrase complet după încheierea RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina, va fi, de asemenea, de mare ajutor în ÎNCHEIEREA acestui RĂZBOI letal, dar RIDICOL”, a continuat președintele american.

Trump a dat din nou vina pentru război pe Biden și Zelenski

Trump a mai specificat următoarele: „China are un control puternic și chiar influență asupra Rusiei, iar aceste Tarife puternice vor rupe această influență”.

Președintele american a reluat seria de declarații legate de război, care nu ar fi început dacă era el președinte, și i-a acuzat din nou indirect pe fostul președinte american Joe Biden și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Acesta nu este RĂZBOIUL LUI TRUMP (nu ar fi început niciodată dacă eu aș fi fost Președinte!), este RĂZBOIUL lui Biden și a lui Zelenski. Sunt aici doar pentru a ajuta la oprirea lui și pentru a salva mii de vieți ruse și ucrainene (7.118 de vieți pierdute doar săptămâna trecută. O NEBUNIE!)”, a continuat el.

El a conchis printr-un avertisment: „Dacă NATO face ce spun eu, RĂZBOIUL se va termina rapid și toate acele vieți vor fi salvate! Dacă nu, nu faceți decât să-mi pierdeți timpul, precum și timpul, energia și banii Statelor Unite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!

Ce a declarat Donald Trump vineri despre Vladimir Putin

Donald Trump a declarat vineri că răbdarea sa față de președintele rus Vladimir Putinse epuizează rapid” și a făcut referire la posibile sancțiuni împotriva băncilor și sectorului petrolier rus, fără a confirma însă o decizie fermă, potrivit AFP.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, NATO, donald trump, petrol, sanctiuni,

Dată publicare: 13-09-2025 15:06

