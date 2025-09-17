UE vrea să impună sancțiuni Israelului, pentru „a îmbunătăți situaţia umanitară din Gaza”. Reacție furioasă a israelienilor

Stiri externe
17-09-2025 | 16:17
Kaja Kallas
AFP

Kaja Kallas, diplomat de rang înalt al UE, a propus reducerea legăturilor comerciale cu Israelul și sancționarea unor oficiali acuzați de încălcări în Gaza. Planul, care marchează o schimbare majoră de abordare a blocului european.

autor
Sabrina Saghin

Măsurile planificate de Comisia Europeană, care au însă nevoie de aprobarea ţărilor membre, vizează impunerea de tarife vamale asupra unor mărfuri importate din Israel în valoare de 5,8 miliarde de euro, precum şi sancţionarea a doi membri ai guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu care susţin o linie dură: ministrul securităţii naţionale Itamar Ben Gvir şi ministrul finanţelor Bezalel Smotrich, relatează Politico, preluat de News.

Israelul a reacţionat furios la propuneri, ministrul de externe Gideon Saar acuzând-o pe preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, că încurajează grupurile teroriste.

„Este profund tulburător faptul că, prin promovarea unei astfel de propuneri, încurajaţi în practică o organizaţie teroristă responsabilă de comiterea unor crime atroce şi care continuă să le comită”, a scris el într-o scrisoare obţinută de POLITICO.

UE dorește suspendarea sprijinului

Ca parte a pachetului anunţat miercuri, UE doreşte să suspende aproximativ 20 de milioane de euro din sprijinul direct acordat diverselor proiecte israeliene, potrivit unor înalţi oficiali ai UE.

Citește și
protest israel
Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”

„Vreau să fiu foarte clară. Scopul nu este de a pedepsi Israelul. Scopul este de a îmbunătăţi situaţia umanitară din Gaza”, a declarat Kallas într-o conferinţă de presă la Bruxelles.

Von der Leyen ia măsuri împotriva Israelului după luni de presiuni din partea unor lideri din UE, grupuri politice şi chiar angajaţi ai UE care au semnat scrisori deschise în care o îndemnau să sancţioneze Israelul pentru războiul din Gaza.

Tarifele şi sancţiunile propuse, pe care Von Der Leyen le-a semnalat pentru prima dată într-un discurs adresat Parlamentului European săptămâna trecută, marchează cea mai gravă ruptură în relaţiile dintre UE şi Israel din ultimele decenii şi reduc semnificativ un acord de liber schimb de anvergură încheiat în anul 2000.

Chiar şi aşa, dacă vor fi adoptate, măsurile propuse vor fi mai degrabă simbolice decât devastatoare din punct de vedere economic pentru Israel, vizând doar 37% din totalul exporturilor către blocul comunitar şi lăsând neafectate comerţul cu servicii şi tranzacţiile financiare, în condiţiile în care UE este principalul partener comercial al Israelului, menţionează POLITICO.

Sursa: News.ro

Etichete: uniunea europeana, israel, ursula von der leyen, Fâșia Gaza, Kaja Kallas,

Dată publicare: 17-09-2025 16:06

Articol recomandat de sport.ro
Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: „Un iresponsabil! Știți ce face în cantonament?“
Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: „Un iresponsabil! Știți ce face în cantonament?“
Citește și...
Vot extrem de important la ONU pentru soluția celor două state între Israel și palestinieni. România a votat alături de arabi
Stiri externe
Vot extrem de important la ONU pentru soluția celor două state între Israel și palestinieni. România a votat alături de arabi

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite (ONU) a votat vineri cu o majoritate covârşitoare în favoarea unei declaraţii care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile” pentru o soluţie cu două state între Israel şi palestinieni.

Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”
Stiri externe
Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”

Peste 15.000 de persoane au ieșit în stradă, sâmbătă, în Israel pentru a cere încetarea războiului din Gaza și pentru a-l îndemna pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor rămași.

Israel amenință cu „măsuri unilaterale
Stiri externe
Israel amenință cu „măsuri unilaterale" dacă țările occidentale vor recunoaște statul palestinian

Șeful diplomației israeliene, Gideon Saar, a avertizat duminică că recunoașterea statului palestinian de către țările occidentale ar putea determina Israelul să ia „măsuri unilaterale".

Recomandări
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO
Stiri externe
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO

Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat – istorică – a preşedintelui SUA în Marea Britanie a început cu un fast fără precedent, dar şi cu securitate intensă, relatează Reuters.  

Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii
Stiri actuale
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii

Kremlinul a negat implicarea Rusiei în alegerile din România și a comparat acuzațiile aduse de procurorii români cu cele vehiculate de americani în cazul scrutinului lor din 2016. Odată revenit la putere, Trump le-a respins ca fiind o ”farsă”.  

Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump
Stiri actuale
Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, trimis în judecată, a ajuns, miercuri, la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Septembrie 2025

48:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28