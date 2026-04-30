Ce a făcut atacatorul de la Cina Corespondenților chiar înainte de a deschide focul. Noi detalii dezvăluite de anchetatori

Îmbrăcat cu cămaşă neagră şi cravată roşie, el are asupra sa tocuri care conţin un pistol, o cartuşieră şi un pumnal, conform descrierii făcute de procuratură.

În fotografia făcută în oglindă, Cole Allen, 31 de ani, pare să schiţeze o umbră de zâmbet în timp ce pozează alături de arsenalul său, sâmbătă seară, în camera pe care o rezervase la hotelul Hilton unde avea loc Dineul anual al Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă.

Premeditarea atacului

Californianul şi-a premeditat clar gestul, conform procuraturii, care a trimis fotografia într-un document explicând de ce suspectul trebuie să fie menţinut în arest.

Fotografia a fost făcută la ora locală 20:03, cu o jumătate de oră înainte de sosirea sa la punctul de control asigurând accesul în imensa sală de bal unde preşedintele Statelor Unite începuse să ia masa cu sute de invitaţi, reprezentând elita politicii şi presei americane.

Traversând în fugă de punctul de control, el a fost oprit de Secret Service, însărcinat cu securitatea demnitarilor, înainte de a apuca să intre în sală.

Acuzațiile procuraturii

„Suspectul a încercat să-l ucidă pe preşedintele Statelor Unite, Donald J. Trump”, conform procuraturii, care consideră că actele sale „au fost premeditate, violente şi calculate pentru a provoca moartea”.

„Este vorba despre un atac de o răutate profundă care a pus în pericol viaţa a sute de persoane a căror singură vină a fost participarea la un eveniment anual în onoarea presei în prezenţa preşedintelui Statelor Unite”, a adăugat procuratura.

Suspectul „era pregătit să comită un masacru în interiorul unei săli în care se aflau cei oficialii cu rangul cel mai înalt ai guvernului Statelor Unite”, potrivit documentului care denunţă „un act de violenţă anti-democratic”.

Presupusul atacator a tras un singur foc de armă înainte de a fi vizat de cinci ori de către un agent al Secret Service, conform textului. El nu a fost lovit, dar s-a rănit uşor la genunchi în cădere.

Donald Trump a afirmat sâmbătă seară că un agent a fost vizat de un foc de armă, dar a fost protejat de vesta sa antiglonţ.