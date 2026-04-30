Ce a făcut atacatorul de la Cina Corespondenților chiar înainte de a deschide focul. Noi detalii dezvăluite de anchetatori

Îmbrăcat în ţinută de seară, dar înarmat până în dinţi, suspectul care a deschis focul în timpul Dineului Corespondenţilor la Washington s-a fotografiat chiar înainte de a trece la fapte, potrivit unei imagini făcute publice de justiție, informează AFP.

Mihaela Ivăncică

În fotografia făcută în oglindă, Cole Allen, 31 de ani, pare să schiţeze o umbră de zâmbet în timp ce pozează alături de arsenalul său, sâmbătă seară, în camera pe care o rezervase la hotelul Hilton unde avea loc Dineul anual al Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă.

Îmbrăcat cu cămaşă neagră şi cravată roşie, el are asupra sa tocuri care conţin un pistol, o cartuşieră şi un pumnal, conform descrierii făcute de procuratură.

Măsuri UE pentru energie. Recomandări pentru protejarea consumatorilor vulnerabili în fața creșterii prețurilor la energie

PNL, reacție tăioasă pentru PSD, după ce Ilie Bolojan a desfiinţat cumulul pensie-salariu: „Tocmai asta deranjează"

Ciprian Ciucu: Bucureştiul poate fi schimbat în şase-zece ani, ca să arate ca un oraş european. În prezent e foarte poluat

Negocieri înaintea moțiunii. Strategia lui Ilie Bolojan ca să atragă parlamentari de partea sa

Horoscop 30 aprilie 2026, cu Neti Sandu. E undă verde la călătorii și vacanțe

Demisii în bloc în administrație. Oamenii puși de PSD au plecat cu gândul că se vor întoarce „peste două săptămâni"

Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile

Specia care a revenit în România după 50 de ani. Specialiștii români, ungari și sârbi o țin sub monitorizare

Stațiuni populare din Turcia, aproape pustii. Motivul pentru care turiștii evită această țară

Premeditarea atacului

Californianul şi-a premeditat clar gestul, conform procuraturii, care a trimis fotografia într-un document explicând de ce suspectul trebuie să fie menţinut în arest.

Fotografia a fost făcută la ora locală 20:03, cu o jumătate de oră înainte de sosirea sa la punctul de control asigurând accesul în imensa sală de bal unde preşedintele Statelor Unite începuse să ia masa cu sute de invitaţi, reprezentând elita politicii şi presei americane.

Traversând în fugă de punctul de control, el a fost oprit de Secret Service, însărcinat cu securitatea demnitarilor, înainte de a apuca să intre în sală.

Acuzațiile procuraturii

„Suspectul a încercat să-l ucidă pe preşedintele Statelor Unite, Donald J. Trump”, conform procuraturii, care consideră că actele sale „au fost premeditate, violente şi calculate pentru a provoca moartea”.

„Este vorba despre un atac de o răutate profundă care a pus în pericol viaţa a sute de persoane a căror singură vină a fost participarea la un eveniment anual în onoarea presei în prezenţa preşedintelui Statelor Unite”, a adăugat procuratura.

Suspectul „era pregătit să comită un masacru în interiorul unei săli în care se aflau cei oficialii cu rangul cel mai înalt ai guvernului Statelor Unite”, potrivit documentului care denunţă „un act de violenţă anti-democratic”.

Presupusul atacator a tras un singur foc de armă înainte de a fi vizat de cinci ori de către un agent al Secret Service, conform textului. El nu a fost lovit, dar s-a rănit uşor la genunchi în cădere.

Donald Trump a afirmat sâmbătă seară că un agent a fost vizat de un foc de armă, dar a fost protejat de vesta sa antiglonţ.

Omul de afaceri turc care și-a ucis și secționat partenera a fost condamnat. Avocatul său speră la o reducere a pedepsei

FOTO Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Incidentul armat de la Dineul Corespondenților ridică semne de întrebare. Casa Albă anunță revizuirea securității lui Trump

Incidentul în care un bărbat a trecut de securitate și a tras cu arma la Dineul Corespondenților de la Casa Albă readuce în prim-plan întrebări serioase despre eficiența protocoalelor Secret Service și necesitatea întăririi măsurilor de securitate.
Ce conține „manifestul” suspectului atacului armat de la dineul corespondenților de la Casa Albă. Cine era de fapt ținta

Suspectul împușcăturilor de la dineul corespondenților de la Casa Albă a scris un „manifest” în care afirma că plănuia să vizeze oficiali ai administrației Trump, „prioritizați de la cei mai înalți în rang la cei mai de jos”, potrivit CBS News.

Amenințările la adresa vieții lui Donald Trump de-a lungul anilor, după atacul de la dineul corespondenților de la Casa Albă

Donald Trump a lăudat Serviciul Secret după ce s-au tras focuri de armă la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă de către un bărbat „înarmat cu mai multe arme”.

Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat a fost adoptat de Guvern. Bolojan: „La Parlament în regim de urgență”

Guvernul a adoptat, în şedinţa extraordinară de joi, proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat.

Ninge în centrul României, la final de aprilie. Utilajele de deszăpezire au fost scoase pe drumurile montane în două județe

Un val de aer rece a cuprins România, iar la munte a nins din nou și s-a așternut zăpada. Temperatura este cu circa 10 grade mai coborâtă decât normalul perioadei, iar vântul care bate cu putere face ca frigul să pară și mai pătrunzător.

Cursul oficial BNR, la un maxim istoric. Criza politică depreciază moneda națională de pe o zi pe alta

Moneda naţională s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1417 lei, în creştere cu 4,13 bani (0,8%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

Barcelona ar putea da lovitura: peste 90 de milioane de euro

The Replaceable One. Jose Mourinho poate fi înlocuit la Benfica de un conațional din Premier League!