Ședință la Palatul Victoria. Guvernul demis analizează reformele din PNRR. România riscă penalizări de 15 miliarde de euro

Premierul demis Ilie Bolojan are miercuri dimineață o ședință de lucru privind stadiul implementării PNRR la Palatul Victoria, la care vor participa o parte dintre miniștrii rămași în guvernul interimar.

La ședința programată la ora 8:15 vor participa Alexandru Nazare, Dragoș Pîslaru, Radu Miruță și Cseke Attila, alături de Mihai Dimian și Irineu Darău.

Ministrul interimar al Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirma pe 16 mai că România nu se mai află „în coada clasamentului” în ceea ce priveşte banii accesaţi din Planul Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR). El anunţă că România mai are de accesat peste 4 miliarde de euro din acest program.

„Dacă faceţi calculul, practic două treimi faţă de toţi banii care au fost traşi în cinci ani (din PNRR - n.r.) noi am pregătit şi aprobat în aceste zece luni de zile. Cu această sumă, România ajunge undeva la 66,5% absorbţie pe granturi din suma nerambursabilă pe PNRR, ceea ce nu ne mai plasează, ca să fie foarte clar pentru toată lumea, în coada clasamentului. Deci nu mai suntem în coada clasamentului pe PNRR, după ce avem această aprobare pe cererea de plată 4 şi suma pe care am recuperat-o din cererea de plată 3”, a afirmat Dragoş Pîslaru.

Pîslaru a arătat că „mai avem încă o treime de tras, în sumă brută sunt 4,9 miliarde. Dacă e să scoatem prefinanţarea, rămân 4,3 miliarde de tras efectiv”.

Ministrul admite că „lucrurile sunt mai complicate” în ceea ce priveşte reformele asumate de România prin PNRR, el arătând că reformele esenţiale au fost anunţate în guvern înaintea crizei politice şi să fie adoptate.

Cu doar două zile înainte de această declarație, Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României din PNRR. Plata în valoare de 2,62 miliarde de euro se face în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, elementul central al NextGeneration.

Comisia transmite că a constatat că România a îndeplinit în mod satisfăcător cele 38 de etape şi cele 24 de obiective stabilite în Decizia de punere în aplicare a Consiliului.  

Reformele validate de Bruxelles pentru cerea patru din PNRR:

Potrivit Comisiei Europene, măsurile din această cerere de plată includ: 

  • Implementarea unui cloud guvernamental: România a înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte implementarea infrastructurii sale de cloud guvernamental, peste 30 de instituţii publice fiind deja conectate. Măsura vizează modernizarea administraţiei publice prin îmbunătăţirea schimbului de date, permiţând în acelaşi timp furnizarea de servicii publice mai eficiente şi mai uşor de utilizat. 
  • Decarbonizarea sectoarelor transporturilor şi energiei: România a adoptat măsuri pentru accelerarea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon. Printre acestea se numără introducerea unor taxe de proprietate mai mari pentru vehiculele cele mai poluante şi reducerea progresivă a dependenţei de producţia de energie electrică pe bază de cărbune.
  • Revizuirea cadrului fiscal: România a introdus modificări legislative pentru a-şi face sistemul fiscal mai echitabil şi mai eficient, reducând sarcina administrativă şi îmbunătăţind respectarea obligaţiilor fiscale. Prin simplificarea procedurilor şi asigurarea unei distribuţii mai echilibrate a sarcinii fiscale, reforma urmăreşte să consolideze finanţele publice, promovând în acelaşi timp un mediu mai favorabil afacerilor. 

Stadiul de implementare al PNRR

Într-o nota de informare trimisă Guvernului, ministrul interimar Dragoș Pîslaru, prezintă situația critică în care se află implementarea PNRR și avertizează că România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro dacă reformele restante nu sunt finalizate la timp.

Documentul explică faptul că PNRR a fost renegociat în 2025 pentru a doua oară. Guvernul susține că modificările au urmărit eliminarea investițiilor considerate prea riscante sau imposibil de terminat la termen și simplificarea jaloanelor și țintelor asumate în relația cu Comisia Europeană. Scopul renegocierii a fost reducerea presiunii asupra bugetului de stat și limitarea eventualelor penalizări cauzate de întârzieri.

Nota precizează că România a păstrat integral componenta de grant din PNRR, în valoare de 13,57 miliarde de euro, prin mutarea în această categorie a unor investiții considerate mai sigure din punct de vedere al implementării. 

În ceea ce privește stadiul implementării, documentul arată că România a depus până acum patru cereri de plată și a primit aproximativ 10,72 miliarde de euro, reprezentând circa jumătate din suma totală disponibilă prin PNRR. Cu toate acestea, problema majoră rămâne cea a reformelor restante.

Potrivit notei, din cele 45 de ținte și jaloane rămase de implementat, doar 7 sunt considerate îndeplinite. Alte 38 sunt încă în curs de realizare. Dintre acestea, 14 sunt catalogate drept reforme cu impact major, iar 11 necesită acte normative sau intervenții legislative.

Documentul enumeră mai multe reforme considerate sensibile sau problematice, printre care legea salarizării unitare, reforma ANAF, legea integrității, Legea apelor, măsurile de decarbonizare, modificările Codului administrativ și măsurile de digitalizare din cercetare și inovare. Unele dintre aceste proiecte au fost deja discutate cu Comisia Europeană, pentru altele se așteaptă avizul Bruxelles-ului, iar câteva fac încă obiectul renegocierii.

