Nu era imediat clar dacă Trump a fost ținta atacului, însă ulterior s-a comparat cu fostul președinte american Abraham Lincoln, asasinat în 1865, scrue Sky News.

Trump le-a spus jurnaliștilor: „Am studiat asasinatele și trebuie să vă spun că oamenii cu cel mai mare impact, cei care fac cel mai mult… sunt cei vizați.”

Președintele a supraviețuit mai multor tentative de atac și amenințări la adresa vieții sale în ultimul deceniu — iată o cronologie:

Februarie 2026

Un bărbat a fost împușcat mortal de Serviciul Secret după ce a încercat să intre „ilegal” în reședința lui Trump de la Mar-a-Lago, în Florida. Austin Tucker Martin, 21 de ani, înarmat cu o pușcă și un recipient cu gaz, a ridicat arma „în poziție de tragere” înainte de a fi împușcat, potrivit autorităților din Palm Beach. Se crede că venise din Carolina de Nord, iar familia lui a fost descrisă ca fiind „susținătoare a lui Trump”. Donald și Melania Trump se aflau la Washington în momentul incidentului.

Citește și
Beijingul critică dur UE după includerea firmelor chineze în noile sancțiuni împotriva Rusiei

Septembrie 2024

Un bărbat ascuns în tufișuri, înarmat cu o armă de tip AK-47, a încercat să-l asasineze pe Trump în timp ce juca golf în West Palm Beach, Florida. Ryan Routh, 59 de ani, a fugit, abandonând arma, dar a fost arestat în aceeași zi. Ulterior a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată.

Iulie 2024

Trump a scăpat la limită dintr-o tentativă de asasinat în Butler, Pennsylvania, după ce au fost trase opt focuri de armă în timpul unui miting electoral. A fost rănit la urechea dreaptă, provocând „sângerări abundente”. Atacatorul, Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, a fost împușcat mortal de lunetiștii Serviciului Secret. Un participant la miting a murit, iar alți doi au fost grav răniți.

Iulie 2024

Un bărbat pakistanez a fost condamnat pentru complotul de a-l ucide pe Donald Trump și alți politicieni americani, după uciderea comandantului iranian Qassem Soleimani în 2020. Asif Merchant, 47 de ani, a fost găsit vinovat de „omor la comandă și tentativă de act terorist”. A fost arestat în 2024, în timp ce încerca să părăsească SUA, după ce s-a întâlnit cu agenți sub acoperire. Teheranul a negat implicarea. Merchant a declarat că a participat la complot pentru a-și proteja familia din Iran.

Iunie 2016

Un britanic de 20 de ani a fost condamnat la închisoare după ce a încercat să smulgă arma unui polițist la un miting din Las Vegas, spunând ulterior că voia să-l ucidă pe Trump. Michael Sandford, din Surrey, era șomer și locuia în mașină. A executat aproximativ jumătate din pedeapsa de un an înainte de a reveni în Marea Britanie.