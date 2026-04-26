Nu era imediat clar dacă Trump a fost ținta atacului, însă ulterior s-a comparat cu fostul președinte american Abraham Lincoln, asasinat în 1865, scrue Sky News.

Trump le-a spus jurnaliștilor: „Am studiat asasinatele și trebuie să vă spun că oamenii cu cel mai mare impact, cei care fac cel mai mult… sunt cei vizați.”

Președintele a supraviețuit mai multor tentative de atac și amenințări la adresa vieții sale în ultimul deceniu — iată o cronologie:

Februarie 2026

Un bărbat a fost împușcat mortal de Serviciul Secret după ce a încercat să intre „ilegal” în reședința lui Trump de la Mar-a-Lago, în Florida. Austin Tucker Martin, 21 de ani, înarmat cu o pușcă și un recipient cu gaz, a ridicat arma „în poziție de tragere” înainte de a fi împușcat, potrivit autorităților din Palm Beach. Se crede că venise din Carolina de Nord, iar familia lui a fost descrisă ca fiind „susținătoare a lui Trump”. Donald și Melania Trump se aflau la Washington în momentul incidentului.

Septembrie 2024

Un bărbat ascuns în tufișuri, înarmat cu o armă de tip AK-47, a încercat să-l asasineze pe Trump în timp ce juca golf în West Palm Beach, Florida. Ryan Routh, 59 de ani, a fugit, abandonând arma, dar a fost arestat în aceeași zi. Ulterior a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată.

Iulie 2024

Trump a scăpat la limită dintr-o tentativă de asasinat în Butler, Pennsylvania, după ce au fost trase opt focuri de armă în timpul unui miting electoral. A fost rănit la urechea dreaptă, provocând „sângerări abundente”. Atacatorul, Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, a fost împușcat mortal de lunetiștii Serviciului Secret. Un participant la miting a murit, iar alți doi au fost grav răniți.

Iulie 2024

Un bărbat pakistanez a fost condamnat pentru complotul de a-l ucide pe Donald Trump și alți politicieni americani, după uciderea comandantului iranian Qassem Soleimani în 2020. Asif Merchant, 47 de ani, a fost găsit vinovat de „omor la comandă și tentativă de act terorist”. A fost arestat în 2024, în timp ce încerca să părăsească SUA, după ce s-a întâlnit cu agenți sub acoperire. Teheranul a negat implicarea. Merchant a declarat că a participat la complot pentru a-și proteja familia din Iran.

Iunie 2016

Un britanic de 20 de ani a fost condamnat la închisoare după ce a încercat să smulgă arma unui polițist la un miting din Las Vegas, spunând ulterior că voia să-l ucidă pe Trump. Michael Sandford, din Surrey, era șomer și locuia în mașină. A executat aproximativ jumătate din pedeapsa de un an înainte de a reveni în Marea Britanie.