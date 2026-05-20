Specialiștii în recrutare spun că unele greșeli aparent mici precum întârzierea, lipsa documentării sau răspunsurile vagi, pot schimba complet impresia lăsată angajatorului.

Într-o piață a muncii tot mai competitivă, pregătirea pentru interviu nu mai înseamnă doar un CV bun. Recrutorii analizează atent atitudinea, limbajul nonverbal, capacitatea de comunicare și modul în care candidatul își susține experiența profesională.

Potrivit unei analize publicate de InterviewBee.ai, doar 8,3% dintre candidați ajung în etapa de interviu, iar mulți sunt eliminați din cauza unor greșeli considerate semnale de alarmă de către recrutori.

De ce prima impresie contează la un interviu

Specialiștii în recrutare spun că primele minute ale interviului pot influența semnificativ evaluarea unui candidat. De la punctualitate și ținută până la tonul vocii și contactul vizual, toate contribuie la prima impresie.

Potrivit unei analize publicate de Forbes, interviurile sunt influențate și de factori subiectivi, inclusiv de impresiile formate rapid de recrutori. Psihologii atrag atenția că oamenii tind să ia decizii bazate pe percepții emoționale și pe limbajul nonverbal, nu doar pe competențe tehnice.

Întârzierea la interviu rămâne una dintre cele mai frecvente greșeli. Recrutorii spun că aceasta poate transmite lipsă de organizare sau lipsă de respect pentru timpul companiei.

În același timp, specialiștii avertizează că nici sosirea exagerat de devreme nu este întotdeauna bine văzută. Unele companii consideră că prezentarea cu 30-40 de minute înainte poate pune presiune inutilă pe recrutor sau poate transmite anxietate excesivă. Recomandarea generală este ca un candidat să ajungă cu aproximativ 10-15 minute înainte de ora stabilită.

Și vestimentația contează. Chiar dacă unele companii au un stil casual, recrutorii recomandă o ținută îngrijită și ușor mai formală decât codul vestimentar obișnuit al firmei.

Greșelile care îi fac pe recrutori să respingă rapid candidații

Lipsa pregătirii este una dintre cele mai mari probleme observate de recrutori. Candidații care nu cunosc activitatea companiei, valorile acesteia sau responsabilitățile rolului sunt percepuți drept dezinteresați.

Specialiștii citați de platformele de recrutare spun că întrebări precum „Cu ce se ocupă compania?” sau răspunsurile vagi la „De ce vrei acest job?” pot afecta rapid șansele unui candidat.

O altă greșeală frecventă este criticarea fostului angajator. Recrutorii spun că un candidat care vorbește constant negativ despre foștii șefi sau colegi poate fi perceput drept dificil sau conflictual.

Potrivit experților în recrutare, este mai bine ca experiențele neplăcute să fie prezentate într-o manieră echilibrată și orientată spre învățare profesională.

Și exagerările din CV sau interviu pot deveni o problemă serioasă. Mulți recrutori spun că observă rapid neconcordanțele dintre experiența reală și afirmațiile candidatului.

Lipsa exemplelor concrete este un alt semnal de alarmă. Răspunsurile generale precum „mă descurc bine sub presiune” sau „lucrez excelent în echipă” nu mai sunt suficiente pentru multe companii.

Specialiștii recomandă folosirea metodei STAR, utilizată frecvent în recrutare pentru structurarea răspunsurilor:

situația

responsabilitatea sau obiectivul avut

acțiunea întreprinsă

rezultatul obținut

Această metodă îi ajută pe candidați să ofere exemple clare și credibile din experiența profesională.

Recrutorii spun și că întreruperea constantă a interlocutorului sau vorbitul excesiv pot transmite lipsă de ascultare și dificultăți de colaborare. Potrivit Forbes, răspunsurile foarte lungi și neorganizate îi pot face pe candidați să pară nesiguri sau dezorganizați.

Ce răspunsuri trebuie evitate la întrebările clasice

Întrebările aparent simple sunt, de multe ori, cele care creează cele mai multe probleme candidaților.

Una dintre cele mai dificile este „Spune-mi câteva lucruri despre tine”. Specialiștii spun că mulți candidați improvizează, oferă prea multe detalii personale sau răspund dezorganizat.

Recrutorii recomandă un răspuns scurt și clar, axat pe experiența profesională, competențe și motivația pentru rol.

Și întrebarea despre punctele slabe poate deveni problematică atunci când candidatul oferă răspunsuri extreme:

fie încearcă să pară perfect

fie vorbește prea sincer despre probleme serioase

Experții în recrutare recomandă o abordare echilibrată: prezentarea unei dificultăți reale, urmată de explicații despre modul în care persoana încearcă să o gestioneze sau să o îmbunătățească.

Potrivit Forbes, sinceritatea este importantă, însă sinceritatea dusă la extrem poate afecta șansele unui candidat dacă răspunsul transmite lipsă de control sau lipsă de profesionalism.

De asemenea, recrutorii avertizează că răspunsurile foarte lungi și neorganizate pot deveni obositoare în timpul interviului. Candidații care vorbesc prea mult riscă să pară nesiguri, dezorganizați sau excesiv de defensivi.

Cum te pregătești corect înainte de interviu

Documentarea despre companie este una dintre cele mai importante etape înainte de interviu.

Specialiștii recomandă verificarea:

site-ului oficial

paginilor de social media

proiectelor recente

valorilor companiei

descrierii rolului

informațiilor despre industrie

Recrutorii spun că un candidat bine pregătit poate integra natural aceste informații în răspunsurile sale și poate demonstra interes real pentru poziție.

De asemenea, este recomandată pregătirea unor exemple concrete din experiența profesională:

proiecte importante

situații dificile

conflicte gestionate

rezultate măsurabile

exemple de coordonare sau colaborare

Simulările de interviu pot ajuta foarte mult la reducerea emoțiilor. Specialiștii spun că exersarea răspunsurilor înainte de interviu îi ajută pe candidați să vorbească mai clar și mai sigur.

Pregătirea întrebărilor pentru recrutor este, de asemenea, importantă. Candidații care spun „nu mai am nicio întrebare” sunt uneori percepuți ca fiind dezinteresați.

Întrebările considerate utile și profesioniste includ:

„Cum arată succesul în acest rol?”

„Care sunt cele mai mari provocări ale echipei?”

„Ce oportunități de dezvoltare există?”

„Cum este cultura organizațională?”

Importanța limbajului nonverbal în timpul discuției

Limbajul nonverbal poate influența semnificativ modul în care este perceput un candidat.

Potrivit Psychology Today, nu există o „rețetă magică” pentru limbajul nonverbal perfect, însă recrutori și psihologi spun că anumite comportamente transmit mai multă încredere și profesionalism.

Specialiștii vorbesc despre trei elemente importante:

calm și control emoțional

interes real pentru discuție

energie pozitivă și implicare

Contactul vizual natural, postura relaxată și atenția acordată interlocutorului sunt considerate semnale importante.

În schimb, evitarea privirii, verificarea telefonului, agitația excesivă sau expresiile de plictiseală pot afecta evaluarea candidatului.

Psihologii spun că limbajul nonverbal nu poate compensa răspunsurile slabe, însă poate face diferența între doi candidați cu experiențe similare.

Și tonul vocii contează. Vorbitul foarte rapid, vocea foarte joasă sau lipsa energiei pot transmite nesiguranță sau lipsă de interes.

Ce greșeli trebuie evitate când negociezi salariul

Întrebarea despre salariu este una dintre cele mai stresante pentru mulți candidați.

Potrivit experților citați de Glassdoor, o greșeală frecventă este lipsa documentării înainte de interviu. Candidații care nu cunosc salariile din industrie riscă fie să ceară prea puțin, fie să menționeze sume nerealiste.

Experții recomandă verificarea salariilor pentru roluri similare și analizarea nivelului de experiență, responsabilităților și pieței locale.

O altă greșeală este evitarea completă a discuției despre bani sau, din contră, transformarea salariului în singurul subiect important al interviului.

Recrutorii spun că negocierea salarială trebuie abordată profesionist și echilibrat.

Candidații sunt sfătuiți să vorbească despre:

experiența lor

competențe

valoarea pe care o pot aduce companiei

responsabilitățile rolului

Specialiștii avertizează și asupra riscului de a accepta imediat orice ofertă, fără întrebări suplimentare despre:

bonusuri

beneficii

program flexibil

posibilități de promovare

asigurare medicală

zile libere suplimentare

Cum răspunzi dacă nu vrei să spui o sumă exactă

Mulți candidați evită să ofere o cifră exactă atunci când sunt întrebați ce salariu își doresc.

Specialiștii spun că răspunsul nu trebuie să pară defensiv sau evaziv, ci profesionist și flexibil.

În locul unui refuz direct, candidații pot răspunde:

„Sunt interesat în primul rând de responsabilitățile rolului și de întregul pachet de beneficii.”

„Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre responsabilitățile poziției înainte de a discuta o sumă exactă.”

„Din cercetările pe care le-am făcut, salariile pentru acest tip de rol sunt într-un anumit interval și sunt deschis la o discuție.”

Experții recomandă totuși ca persoana să aibă pregătit un interval salarial realist, bazat pe experiență și pe piața muncii.

Potrivit specialiștilor în recrutare, companiile folosesc această întrebare pentru a evalua:

nivelul de experiență al candidatului

cât de bine își cunoaște valoarea profesională

dacă există compatibilitate între așteptările salariale și bugetul companiei

Specialiștii în recrutare spun că răspunsurile calme, argumentate și flexibile transmit profesionalism și încredere, fără a crea impresia unei negocieri tensionate.