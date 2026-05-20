Kate (@Thedonnellyedit), o specialistă în turism, susține într-un videoclip postat pe TikTok, că există mai multe motive pentru care următoarea vacanță ar putea costa mai mult și explică cum pot fi evitate aceste situații. Deși Kate vorbește în principal despre vacanțe în străinătate, care implică zboruri și aeroporturi, unele dintre aceste aspecte pot influența și prețurile vacanțelor interne, scrie publicația Express.

Care e prima greșeală a turiștilor

După ce aleg destinația, oamenii caută de regulă cazare și perioada potrivită pentru călătorie. Însă această planificare atentă este unul dintre motivele pentru care prețurile pot crește. „Toți facem asta și știm că liniile aeriene folosesc prețuri dinamice. Cu cât cauți mai mult o rută, algoritmul detectează cererea și ajustează prețurile. Prețurile cresc, nu scad. Dacă găsești un preț bun, faptul că aștepți câteva săptămâni și continui să verifici nu va face ca acel preț să scadă”, spune ea.

În realitate, majoritatea turiștilor au acest obicei, iar asta face ca majorările de preț să pară bruște. Dacă sute de oameni urmăresc același pachet de vacanță, acest lucru este interpretat drept „cerere”, ceea ce duce probabil la creșterea prețurilor.

Kate a adăugat: „Dacă găsești ceva care îți place și se încadrează în buget, nu aștepta. Rezervă pe loc.”

Aceasta a spus și că limitarea la aeroportul local îi poate face pe turiști să rateze cele mai bune oferte.

„Este foarte convenabil dacă ai un aeroport aproape de casă, dar dacă vrei cu adevărat să economisești bani, uneori faptul că pleci de pe un aeroport mai îndepărtat poate reduce semnificativ prețul”, a explicat ea.

Kate a povestit că a renunțat la unul dintre cele mai apropiate și aglomerate aeroporturi pentru ea, Manchester, alegând să zboare spre aceeași destinație din Leeds, „pentru că era cu 300 de lire mai ieftin”.

„Poți face asta și pe platforme precum SkyScanner. Poți căuta aeroportul principal și apoi să selectezi «aeroporturi din apropiere», iar platforma îți va arăta prețurile, ca să vezi dacă există o diferență semnificativă”, a spus ea.

De asemenea, flexibilitatea privind datele de călătorie poate aduce economii importante, susține Kate.

„Înțeleg că unii oameni sunt limitați la anumite date, poate pentru că sunt profesori sau călătoresc cu copii, dar uneori mutarea vacanței cu doar o zi sau adăugarea unei nopți poate reduce semnificativ costul total al concediului. Am rezervat multe vacanțe în care a fost mai ieftin să stau 10 nopți decât șapte, așa că flexibilitatea poate face diferența”, a explicat ea.