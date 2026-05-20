Vladimir Putin a anulat conferința de presă de la plecarea din China, un gest fără precedent care transmite frustrarea președintelui rus, confruntat cu un eșec în privința celui mai important obiectiv al vizitei sale la Beijing: creșterea exporturilor de petrol și gaze.

Acordul este unul vital pentru Rusia, în condițiile în care China a devenit oricum ”noul stăpân al economiei rusești”, după cum a sesizat presa internațională. Kremlinul este dependent din punct de vedere financiar de Beijing, către care și-a dublat exporturile de materii prime după 2022. În schimb, chinezii au rămas singurii furnizori de tehnologie ai Moscovei, pe fondul sancțiunilor impuse de Occident după războiul declanșat de Putin în Ucraina.

Preşedintele Vladimir Putin şi omologul său chinez, Xi Jinping, au semnat o declaraţie comună în care au cerut dialog în Iran şi au condamnat atacurile SUA şi ale Israelului, şi au prezidat semnarea altor 20 de acorduri, dar Moscova nu a reuşit să obţină ceea ce îşi propusese.

În continuare, nu există un acord privind creşterea exporturilor de petrol şi gaze destinate Chinei, nici pentru construirea gazoductului prin Mongolia, Forţa Siberiei-2, deşi Moscova subliniază că există o "înţelegere".

Liderul de la Kremlin a insistat că Rusia este dispusă să garanteze "o aprovizionare sigură şi neîntreruptă" de hidrocarburi şi cărbune, în contextul actual, în care blocada asupra Strâmtorii Ormuz a blocat o parte din importurile chineze de gaze lichefiate.

Putin și Xi au vorbit despre cum să coopereze mai bine cu SUA

Guvernul rus a subliniat, de asemenea, că are planuri de a extinde proiectele energetice comune cu China, fără a furniza detalii, deşi la Beijing s-au deplasat şefi ai companiei petroliere Rosneft şi consorţiului de gaze Gazprom.

Importanţa Chinei şi, de asemenea, a Indiei ca destinaţii pentru exporturile energetice ruseşti a crescut odată cu războiul din Ucraina şi suspendarea importurilor europene.

Pe plan politic, Rusia a susţinut principiul unei singure Chine şi reunificarea cu Taiwanul, la care gigantul asiatic a răspuns sprijinind eliminarea rădăcinilor conflictului din Ucraina, adică extinderea NATO şi apropierea Alianţei Nord-Atlantice de graniţa rusă.

În legătură cu vizita recentă în China a preşedintelui american Donald Trump, Kremlinul a recunoscut miercuri că Moscova şi Beijingul au discutat despre cum să coopereze mai bine cu Casa Albă.

Vladimir Putin, care a repetat de mai multe ori cuvântul prieten pentru a se referi la Xi Jinping, este aşteptat din nou în China în luna noiembrie pentru a participa la summitul APEC în cadrul căruia s-ar putea întâlni cu preşedintele american Donald Trump.