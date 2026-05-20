Artista, în vârstă de 57 de ani, dezvăluie această informaţie în documentarul „Kylie”, lansat miercuri pe platforma Netflix, în care face o trecere în revistă a carierei sale profesionale şi a altor aspecte din viaţa personală.

De ce a păstrat secret diagnosticul

Kylie Minogue nu a dorit să facă publică informaţia despre boală când a fost diagnosticată pentru a doua oară, deoarece se simţea „devastată emoţional” şi nu voia să retrăiască expunerea mediatică de care a avut parte în 2005, în timpul tratamentului pentru cancer de sân.

„Am putut să ţin asta pentru mine. Nu ca prima dată”, declară Minogue în serialul regizat de Michael Harte.

„Din fericire, am trecut peste asta. Din nou. Şi totul este în regulă. Cine ştie ce-mi rezervă viitorul, dar muzica pop mă hrăneşte... pasiunea mea pentru muzică este mai intensă ca niciodată”, a adăugat artista.

Cântăreaţa a afirmat că a primit diagnosticul după un control de rutină şi a subliniat importanţa depistării precoce.

„Cineva, acolo, va profita de acest memento pentru a-şi face controale medicale”, afirmă ea în documentar.

Retragerea din viața publică

„A fost un moment în care nu mai voiam să ies din casă. 'Padam Padam' mi-a deschis multe uşi, dar în sinea mea ştiam că acest cancer nu era doar un episod trecător din viaţa mea. Şi, de fapt, voiam doar să povestesc ce s-a întâmplat pentru a putea trece peste asta. Stăteam la interviuri şi de fiecare dată îmi spuneam 'Acum e momentul', dar am ţinut asta pentru mine”, a mai spus vedeta.

Piesa „Story” de pe albumul „Tension” face referire la acea perioadă dificilă.

Kylie Minogue a fost diagnosticată cu cancer de sân în mai 2005, la vârsta de 36 de ani. A fost nevoită să îşi anuleze turneul „Showgirl” şi concertul de la Glastonbury.