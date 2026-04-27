Cole Allen, 31 de ani, a scris că forțele de ordine, angajații hotelului și invitații nu erau țintele sale, dar că i-ar fi atacat totuși pentru a ajunge la administrație, adăugând: „Sper cu adevărat să nu se ajungă acolo.”

Allen a forțat un punct de control de securitate din afara dineului, fiind înarmat cu o pușcă, un pistol și cuțite, a declarat procurorul general interimar Todd Blanche. Domnul Trump și alți oficiali ai administrației au fost evacuați rapid de la eveniment, care a fost anulat la scurt timp după aceea.

Surse din forțele de ordine au declarat pentru CBS News că fratele lui Allen, alarmat de emailul pe care el și alți membri ai familiei l-au primit, a sunat la poliția din Connecticut pentru a-i alerta sâmbătă seara.

Autoritățile au spus că au găsit și alte scrieri la locuința sa din Torrance, California, și în camera sa de hotel de la etajul 10 al Washington Hilton, unde avea loc dineul.

„S-ar putea să fi surprins mulți oameni astăzi”

Pe tot parcursul emailului, tonul său a fost unul direct și, uneori, ironic. „Salutare tuturor!” a scris Allen. „Deci s-ar putea să fi surprins mulți oameni astăzi.”

„Îmi cer scuze părinților mei pentru că am spus că am un interviu fără să specific că era pentru ‘Most Wanted’”, a scris el.

De asemenea, și-a cerut scuze colegilor și studenților pentru că le-a spus că are o urgență personală și a spus că se aștepta ca, până când cineva va citi emailul, probabil va avea nevoie de îngrijiri medicale de urgență, referindu-se la eventualele răni ca la „statut auto-provocat”.

Oficiali „prioritizați de la cei mai înalți în rang la cei mai de jos” — cu o excepție

Allen a spus că a plănuit să ducă la capăt atacul pentru că nu voia ca „crimele” administrației să-i „păteze mâinile”. Nu s-a referit la domnul Trump sau la eveniment pe nume, dar a spus că intenționa să vizeze oficiali ai administrației „prioritizați de la cei mai înalți în rang la cei mai de jos”.

Dar „nu îl include pe domnul Patel”, a spus el, făcând referire la directorul FBI care a fost de asemenea prezent la dineul de sâmbătă.

A spus că nu ar viza Serviciul Secret, Poliția Capitoliului sau trupele Gărzii Naționale decât dacă este necesar. „Sper că poartă veste antiglonț”, a scris el.

Un ofițer al Serviciului Secret care a fost împușcat purta o vestă antiglonț și a fost externat din spital duminică.

Allen a scris: „Pentru a minimiza victimele, voi folosi și alice în loc de gloanțe (penetrare mai mică prin pereți)”.

Răspunsuri la obiecții ipotetice

Scrierea lui Allen a abordat o serie de obiecții pe care cititorii le-ar fi putut avea, oferind „replici” pentru fiecare.

„Ca persoană pe jumătate de culoare, pe jumătate albă, nu ar trebui să fii tu cel care face asta”, a scris el ca o obiecție ipotetică la realizarea atacului. „Replica: Nu văd pe nimeni altcineva care să preia responsabilitatea.”

O altă obiecție ipotetică ridicată de Allen în email a fost că, fiind creștin, ar trebui să „întoarcă și celălalt obraz”.

„Replica”, a scris el. „Întoarcerea celuilalt obraz este pentru atunci când tu însuți ești oprimat.”

A continuat apoi să enumere mai multe victime ipotetice anonime care au suferit greutăți, iar în unele cazuri a dat vina pe administrație pentru aceste dificultăți.

„Nu mă aștept la iertare, dar dacă aș fi putut vedea orice altă cale de a ajunge atât de aproape, aș fi ales-o”, a spus el, făcând referire la dineu.

Allen critică securitatea hotelului

„PS”, a continuat el, „Ok, acum că am terminat cu toate lucrurile sentimentale, ce naiba face Serviciul Secret? … Nicio securitate al naibii. Nici la transport. Nici în hotel. Nici la eveniment.”

A spus că, dacă ar fi fost un agent iranian, ar fi putut aduce o mitralieră, pe care a numit-o „Ma Deuce”, și nimeni nu ar fi observat.

Pentru că Washington Hilton a rămas un hotel funcțional, cu numeroase spații publice în timpul dineului, întreaga clădire nu a fost securizată de Serviciul Secret, ci doar zonele specifice în care avea loc evenimentul.