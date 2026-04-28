Incidentul armat de la Dineul Corespondenților ridică semne de întrebare. Casa Albă anunță revizuirea securității lui Trump

Echipa de securitate a preşedintelui Donald Trump pare să fi reacţionat conform instrucţiunilor, acoperindu-l imediat, iar agenţi înarmaţi suplimentari au ocupat poziţii de supraveghere a sălii pentru a împiedica orice ameninţare să se apropie de preşedinte, potrivit unor foşti şi actuali oficiali ai forţelor de ordine cu experienţă în astfel de evenimente.

Oficialii de la Casa Albă au declarat pentru CNN că membrii familiei lui Allen au alertat forţele de ordine cu privire la posibilele sale planuri de a comite un atac, dar rămâne neclar dacă notificarea a avut loc înainte sau după incident. Bărbatul a scris o serie de mesaje familiei ce conţineau o retorică anti-Trump.

Procurorul general interimar Todd Blanche, invitat duminică la emisiunea „State of the Union” de la CNN, a salutat reacţia serviciului de securitate ca fiind „o poveste de succes majoră în materie de securitate”. El a spus că anchetatorii cred că bărbatul din California care a fost arestat, Cole Tomas Allen, intenţiona să atace oficiali ai administraţiei la eveniment. Departamentul Justiţiei a calificat ulterior incidentul drept „o tentativă de asasinat asupra preşedintelui Trump”, relatează CNN.

Deşi unii critici au ridicat semne de întrebare cu privire la faptul că vicepreşedintele JD Vance a fost îndepărtat de pe podium înaintea preşedintelui, secvenţa pare să urmeze procedurile Serviciului Secret, care includ măsuri ce ar putea să nu fie vizibile.

Incidentul de sâmbătă urmează după două tentative anterioare de asasinat împotriva lui Trump - una în Butler, Pennsylvania, în iulie 2024, şi apoi alta două luni mai târziu, la un teren de golf din West Palm Beach, Florida.

Agenţi secret service relaxaţi?

Imaginile video de la hotelul Washington Hilton, unde are loc dineul anual, au arătat presupusul atacator trecând în viteză pe lângă un grup de agenţi ai Secret Service care păreau să aibă o postură relaxată, întrucât evenimentul era deja în desfăşurare cu un etaj mai jos.

Potrivit oficialilor din forţele de ordine, suspectul avea asupra sa o puşcă, un pistol şi cuţite şi a reuşit să se deplaseze rapid către holul de la etajul superior, unde preşedintele se afla în sala de bal imensă, cu o capacitate de 2.600 de persoane.

„Nu cred că a fost o eroare de securitate”, a declarat Jonathan Wackrow, fost agent al Secret Service şi analist CNN, care a contribuit la pregătirile pentru evenimentul anual. „Întotdeauna există lucruri de învăţat. Nu vom avea niciodată un mediu fără riscuri”, a subliniat el.

Un alt oficial federal al forţelor de ordine şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la imaginile de pe camerele de supraveghere care par să arate agenţii Secret Service relaxaţi şi luaţi prin surprindere în timp ce bărbatul trece în viteză printr-o zonă unde erau instalate aparate magnetometrice pentru a verifica oaspeţii înainte de a intra în sala de bal. „Nu ar fi trebuit să se întâmple aşa; ar fi trebuit să fie oprit înainte de a ajunge în zona holului”, a spus oficialul federal al forţelor de ordine.

Secret Service efectuează în mod obişnuit o analiză după incidente de acest gen, a explicat Wackrow, iar imaginile suplimentare de pe camerele de supraveghere vor oferi un tablou mai complet ce ar putea duce la schimbări.

Au existat deja discuţii în cadrul administraţiei şi al Secret Service cu privire la modul de gestionare a securităţii pentru aceste evenimente în viitor, au declarat mai multe surse pentru CNN, în special cu privire la faptul dacă atât de mulţi oficiali de rang înalt ai administraţiei ar trebui să participe împreună la evenimente de amploare.

În mod deosebit, unii oficiali ai Secret Service s-au arătat reticenţi faţă de participarea simultană a vicepreşedintelui şi a preşedintelui la evenimente în afara incintei Casei Albe. Nu a fost clar imediat ce discuţii au avut loc înainte ca atât Trump, cât şi Vance să participe la cina de sâmbătă. O sursă implicată direct în planificare a declarat pentru CNN că, iniţial, nu se preconiza ca vicepreşedintele să participe la eveniment, dar acest lucru s-a schimbat la sfârşitul săptămânii trecute.

Dinamica evenimentului

Anchetatorii cred că Allen a tras cel puţin un foc cu o puşcă, iar agenţii au ripostat, dar se pare că nu l-au lovit, au declarat oficialii forţelor de ordine. Un agent al Secret Service a fost împuşcat în vesta de protecţie, spun anchetatorii.

Agenţii care l-au văzut pe Allen alergând probabil au trebuit să ia în considerare factori suplimentari în timp ce reacţionau, inclusiv faptul că alţi ofiţeri agenţi spre ei pentru a încerca să-l oprească, a spus Wackrow. „Nu poţi trage cu arma la întâmplare”, a spus el. „A fost multă disciplină în faptul că oamenii nu au tras pur şi simplu. El a fost imobilizat foarte repede”, a opinat specialistul.

Fotografiile făcute de jurnalişti şi de alte persoane prezente la faţa locului par să-l arate pe Allen la pământ, reţinut într-o zonă a holului lângă toalete, în faţa unei scări care l-ar fi dus în sala de bal.

După ce membrii Cabinetului au fost evacuaţi de la eveniment, unii participanţi de marcă, printre care Erika Kirk - văduva regretatului activist conservator Charlie Kirk, care a fost împuşcat mortal anul trecut - au fost, de asemenea, căutaţi şi escortaţi afară.

Verificările făcute de secret service

Când un preşedinte sau alţi înalţi oficiali guvernamentali intenţionează să participe la cina anuală, pregătirile de securitate încep cu săptămâni înainte. Hotelul a fost scena tentativei de asasinat din 1981 a preşedintelui Ronald Reagan, care a fost împuşcat în timp ce ieşea după discurs.

Pentru cina din acest an, Serviciul Secret a întărit vizibil cordonul de protecţie, contribuind la gestionarea protestelor planificate şi având în vedere ameninţările crescute pe fondul războiului cu Iranul.

Allen ar fi călătorit cu trenul de la domiciliul său din California la Washington, DC, a spus Blanche, ceea ce l-a ajutat să transporte arme fără a fi supus unor controale de securitate suplimentare la aeroport. De asemenea, el era oaspete la Washington Hilton, ceea ce i-a permis să se afle în interiorul zonei de securitate care înconjoară evenimentul.

Secret Service cere uneori ca oaspeţii şi bagajele lor să fie verificaţi înainte de a intra într-un hotel în timpul evenimentelor de înaltă securitate, cum ar fi Adunarea Generală a ONU. Acest lucru nu se face de obicei pentru dineul corespondenţilor.

Secret Service a verificat numele oaspeţilor hotelului într-o bază de date cu persoane care au mandate de arestare sau care ar putea fi căutate de forţele de ordine. Allen nu era cunoscut de forţele de ordine şi nu apărea în nicio bază de date cu ameninţări, a declarat pentru CNN un oficial federal al forţelor de ordine. Armele de foc pe care le-a cumpărat în 2023 şi 2025 au fost achiziţii legale, ceea ce reflectă lipsa antecedentelor sale penale, a spus oficialul.

Alegerea lui Allen de a trage cu puşca în timp ce alerga prin holul hotelului sugerează că aceasta nu a fost o misiune din care se aştepta să supravieţuiască, a mai spus oficialul. „Nu pare să fi fost o misiune de schimb de focuri prelungit”, a arătat el.

Blanche a declarat în emisiunea „State of the Union” de la CNN că este „extrem de încrezător că Secret Service şi-a făcut treaba aici, nu doar în ceea ce priveşte acţiunea de aseară (sâmbătă - n.r.), ci şi în zilele premergătoare evenimentului”.

„Cred că este tragic şi trist şi vom învăţa din asta, dar să nu ne facem iluzii, Serviciul Secret şi-a făcut treaba aseară”, a spus procurorul general interimar.

Casa Albă va revizui măsurile de securitate ale lui Trump

Casa Albă revizuieşte protocoalele de securitate în această săptămână, în urma împuşcăturilor de sâmbătă de la hotelul din Washington unde preşedintele Donald Trump şi alţi înalţi oficiali participau la o cină, a declarat luni administraţia prezidenţială, citată de Reuters.

Acest al treilea incident major de securitate care îl vizează pe Trump în mai puţin de doi ani a avut loc în timp ce acesta se pregăteşte pentru o vară plină de evenimente publice de mare anvergură, punând la încercare Secret Service într-un moment de tensiuni politice şi globale ridicate.

Şefa de cabinet Susie Wiles se va întâlni cu liderii Secret Service şi ai Departamentului Securităţii Interne pentru a discuta operaţiunile de securitate pentru evenimentele majore la care participă Donald Trump, a declarat luni reporterilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că se iau în considerare modificări ale măsurilor de securitate.

„Căutăm mereu modalităţi de a îmbunătăţi securitatea”, a spus Leavitt. „Cred că dacă stai pur şi simplu aici şi spui că totul este perfect tot timpul, asta nu este o modalitate bună de a acţiona”, a punctat secretarul de presă.

Leavitt a mai spus că oficialii vor discuta dacă preşedintele şi vicepreşedintele ar trebui să participe la aceleaşi evenimente, adăugând că discuţiile despre linia de succesiune prezidenţială au avut loc înainte de cina Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă de sâmbătă.

Deşi evenimentul i-a adus în aceeaşi încăpere pe vicepreşedintele JD Vance, membri ai cabinetului şi lideri importanţi ai Congresului, precum preşedintele Camerei Reprezentanţilor a SUA, Mike Johnson, Leavitt a spus că oficialii au stabilit că nu a fost necesar alegerea unui „supravieţuitor desemnat”, deoarece mai mulţi membri ai cabinetului nu au participat. Leavitt a adăugat că Trump susţine conducerea Secret Service în urma împuşcăturilor din faţa sălii de bal a hotelului Washington Hilton, unde se desfăşura cina.

Securitatea lui Trump a fost deja întărită după alte incidente

În iulie 2024, un glonţ tras de un lunetist a zgâriat urechea lui Trump în timpul unui miting electoral în Pennsylvania. Două luni mai târziu, agenţii Serviciului Secret au zărit un bărbat înarmat ascuns în tufişuri la câteva sute de metri de locul unde Trump juca golf în Florida.

De atunci, securitatea din jurul lui Trump a fost întărită, iar echipa sa de securitate foloseşte ecrane antiglonţ atunci când acesta ţine discursuri la evenimente în aer liber.

Întâlnirea lui Wiles va analiza răspunsul de securitate de sâmbătă şi măsurile pentru a asigura siguranţa evenimentelor viitoare, a declarat luni pentru Reuters un înalt oficial al Casei Albe. Se aşteaptă ca Trump să participe la evenimente în această vară cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a ţării şi a Cupei Mondiale de fotbal.

Trump a declarat reporterilor că prima-doamnă consideră incidentul de sâmbătă traumatizant. Cu toate acestea, cuplul şi-at continuat planurile de a-i primi luni pe regele Charles şi regina Camilla ai Marii Britanii pentru câteva zile de evenimente.

După împuşcături, Trump a lăudat reacţia forţelor de securitate şi a spus că problemele de securitate constituie o justificare suplimentară pentru a continua construirea sălii de bal din aripa de est a Casei Albe.

Întrebat dacă este mulţumit de protecţia sa, el a răspuns: „Aş fi aici chiar acum dacă aş spune că nu şi-au făcut treaba?”, adăugând: „Credeţi-mă, pentru că, ştiţi, e vorba de viaţa mea”.

Hotelul afirmă că a respectat protocoalele secret service

Hotelul Washington Hilton a declarat luni că funcţiona conform protocoalelor „stricte” ale Secret Service atunci când suspectul a încălcat măsurile de securitate şi a tras cu o puşcă în hotelul unde preşedintele Donald Trump participa la cina de sâmbătă.

„Hotelul funcţiona în conformitate cu protocoale de securitate stricte pentru proprietate, conform instrucţiunilor Serviciului Secret al SUA, care a condus operaţiunile de securitate”, a declarat un purtător de cuvânt al hotelului într-un comunicat. Secret Service, care este responsabil pentru siguranţa preşedintelui, a lucrat în coordonare cu o serie de echipe de securitate, inclusiv poliţia locală din Washington, D.C. şi securitatea hotelului, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Allen a fost pus oficial sub acuzare, luni, pentru că ar fi încercat să-l asasineze pe preşedintele Trump.