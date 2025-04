Cauza probabilă a morții Papei Francisc. Vaticanul urmează să facă un anunț oficial

Cauza morții Papei Francisc ar fi un accident vascular cerebral, potrivit zvonurilor care circulă la Vatican, scrie Corriere della Sera. Potrivit cotidianului italian, un anunț cu privire la cauza decesului Papei Francisc va fi făcut în curând de Vatican.

Papa a decedat în reședința sa de la Vatican, Casa Santa Marta. Cardinalul Jorge Mario Bergoglio fusese ales să conducă Biserica Catolică în martie 2013, după ce Papa Benedict al XVI-lea a demisionat.

Anunțul decesului Papei Francisc a fost făcut de cardinalul Kevin Farrell, conducător al Camerei Apostolice al Sfintei Biserici:: „Dragi frați și surori, cu profundă durere trebuie să anunț moartea Sfântului Părinte Francisc. În această dimineață, la ora 7:35, episcopul Romei, Francisc, s-a întors la casa Tatălui.”

„Întreaga sa viață a fost dedicată slujirii Domnului și Bisericii Sale. El ne-a învățat să trăim valorile Evangheliei cu fidelitate, curaj și iubire universală, în special în favoarea celor mai săraci și marginalizați.”, a mai spus cardinalul.

Cardinalul Farrell a adăugat: „Cu imensă recunoștință pentru exemplul său de adevărat discipol al Domnului Isus, încredințăm sufletul Papei Francisc iubirii milostive infinite a Dumnezeului Treimic.”

