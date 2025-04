Cine a fost Papa Francisc. Suveranul Pontif a condus Biserica Catolică timp de 12 ani. GALERIE FOTO

Papa Francisc, liderul Bisericii Catolice, a murit la vârsta de 88 de ani, în a doua zi de Paște. Papa a decedat în reședința sa de la Vatican, Casa Santa Marta, potrivit Vatican News.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2