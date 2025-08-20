Casa Albă susţine că Putin i-a promis lui Trump că se va întâlni cu Zelenski. „A început aranjamentele pentru o întâlnire”

Stiri externe
20-08-2025 | 07:29
trump putin zelenski AI
Shutterstock

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat marţi că preşedintele rus Vladimir Putin a promis că va purta discuţii cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează CNN.  

autor
Mihaela Ivăncică

Leavitt a fost întrebată de un reporter dacă Putin a promis că va avea o întâlnire directă în următoarele săptămâni.

„Înţeleg că Casa Albă lucrează şi aliaţii lucrează pentru ca această întâlnire să aibă loc, dar a promis Putin că va avea o întâlnire cu Zelenski, o întâlnire directă, în următoarele săptămâni?", a întrebat-o jurnalistul.

„Da, a promis, şi tocmai v-am răspuns la această întrebare”, a spus ea într-o conferinţă de presă.

Anterior, în răspunsul la o întrebare a jurnalistei Kristen Holmes de la CNN, Leavitt fusese mult mai vagă cu privire la faptul că Putin a fost de acord cu întâlnirea.

„Vă pot asigura că guvernul Statelor Unite şi administraţia Trump colaborează atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina pentru ca această întâlnire bilaterală să aibă loc”, a spus ea.

Trump susține că a început aranjamentele

Luni, Trump a scris într-o postare pe reţelele sociale că l-a sunat pe Putin şi „a început aranjamentele pentru o întâlnire, într-un loc care urmează să fie stabilit, între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski”.

Marţi dimineaţă, în timpul unui interviu la Fox News, Trump a declarat că „încearcă să aranjeze o întâlnire”.

„L-am sunat pe preşedintele Putin şi încercăm să stabilim o întâlnire cu preşedintele Zelenski. Vom vedea ce se întâmplă acolo. Şi apoi, dacă va funcţiona, dacă va funcţiona, atunci voi merge la trilaterală şi o voi încheia”, a spus Trump referindu-se la pace.

Între timp, însă, ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-a abţinut marţi să-şi asume un angajament ferm faţă de un summit şi a declarat că orice posibile reuniuni între cei doi lideri trebuie „să fie pregătite cu cea mai mare atenţie”.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, vladimir putin, volodimir zelenski,

Dată publicare: 20-08-2025 07:29

