Donald Trump dezvăluie de ce ține atât de mult să facă pace în Ucraina: ”Vreau să ajung în Rai”

20-08-2025 | 06:57
donald trump
IMAGO

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat marţi că un acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta să ajungă în Rai, glumind în legătură cu faptul că şansele sale de a ajunge acolo sunt în prezent scăzute, relatează AFP.

Cristian Anton

Preşedintele american, în vârstă de 79 de ani, a sugerat anterior că doreşte să pună capăt războiului din Ucraina pentru a obţine Premiul Nobel pentru Pace, pe care consideră că îl merită.

Dar la o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni au vizitat Casa Albă pentru a găsi o soluţie la conflictul cu Rusia, el a dezvăluit marţi că are şi motive mai puţin prozaice.

"Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil", a declarat el pentru "Fox & Friends", o emisiune difuzată de Fox News, canal preferat de conservatorii americani.

Trump a devenit religios după tentativa de asasinat asupra sa

Miliardarul republican a fost implicat în mai multe scandaluri de-a lungul anilor şi este primul preşedinte american condamnat penal pentru plăţi disimulate către o vedetă de filme pentru adulţi.

El a adoptat un ton din ce în ce mai mistic după ce a supravieţuit unei tentative de asasinat anul trecut. La învestirea sa din ianuarie, Trump a susţinut că a fost "salvat de Dumnezeu pentru a face America din nou măreaţă".

Sursa: Agerpres

