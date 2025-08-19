Politolog: „Acum, încheierea unei păci este în favoarea lui Putin și a lui Trump, dar nu și în favoarea UE și a SUA”

19-08-2025 | 20:49
Întâlnirea de la Casa Albă dintre liderii UE și Donald Trump nu a fost doar o simplă poză de grup. Dincolo de protocol, au fost mize uriașe viitorul sprijin pentru Ucraina, relația dintre Europa și SUA și, implicit, echilibrul de putere în fața Rusiei.

Cosmin Stan

În fotografia de grup de la Casa Albă îi vedem pe cei șapte lideri europeni care au încercat să găsească un teren comun în discuțiile de la Casa Albă. Dincolo de acest cadru oficial, trei personaje rămân însă decisive pentru ecuația războiului și a păcii Volodimir Zelenski, aflat în prima linie a rezistenței ucrainene, Donald Trump, care joacă acum rolul de arbitru cu propria agendă și Vladimir Putin, cel care a forțat întreaga lume în această criză.

De deciziile lor depinde nu doar soarta Ucrainei, ci și securitatea Europei.

Am văzut o imagine rară, unii au numit-o chiar istorică, liderii europeni uniți și un Donald Trump dispus să ofere garanții de securitate.

Cosmin Stan: Este această deschidere un angajament solid sau mai degrabă o mișcare tactică de moment.

Cristian Pîrvulescu, politolog: Evident, este o mișcare tactică. Donald Trump în fața unei asemenea mobilizări, nu avea altă alternative. Dar trebuie să remarcăm, pe de altă parte, că Donald Trump nu i-a întâmpinat pe cei șase lideri europeni. L-a întâmpinat doar pe Volodimir Zelenski. Altfel spus, a stabilit un fel de ierarhie și asta ne sugerează foarte clară care este viziunea administrației și a președintelui în legătură cu discuțiile de ieri, pentru că nu avem niciun fel de acord, așa cum nu am avut niciun a las ca un acord, dar este gata să găsească o formulă de compromis, una însă care să-i convină în primul rând domniei sale.

Dar cum schimbă întâlnirea de la Casa Albă perspectivele războiului și soarta eventualelor negocieri dintre Ucraina și Rusia?

În primul rând, această întâlnire a reușit să dezamorseze ideea unui tratat de pace în favoarea Rusiei, cu pierderi teritoriale masive din partea Ucrainei. Cel puțin pentru moment, nu acesta este subiectul de discuție. E adevărat, armistițiu pe care europenii îl cer, nu este pe agendă în acest moment, dar oricum s-au făcut câțiva pași în această direcție și eu sunt sceptic în legătură cu o întâlnire bipartită Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, în săptămânile următoare. Dar până la urmă, Donald Trump, dacă are un interes personal, va încerca să facă tot posibilul ca aceasta să existe.

De cealaltă parte, din perspectiva Moscovei, cum arată acest tablou de unitate și sprijin transatlantic?

S-au speriat de la început. Ne aducem aminte că au avertizat în legătură cu încercarea europenilor de a bloca pacea. Evident că această unitate îl pune pe Vladimir Putin într-o situație neplăcută, dar cred că în acest moment încheierea unei păci este în favoarea lui Vladimir Putin și a lui Donald Trump, dar nu este în favoarea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii, pentru că trebuie să deosebim între persoane și instituția, iar instituțiile sunt în momentul de față grav periclitate.

*Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

Sursa: Pro TV

donald trump, vladimir putin, Cristian Pirvulescu

Dată publicare: 19-08-2025 20:48

