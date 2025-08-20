Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok, deşi Trump a promis interzicerea aplicaţiei în 2020

20-08-2025 | 07:08
Casa Albă a lansat marți un cont oficial pe TikTok, în timp ce Donald Trump continuă să permită platformei deținute de chinezi să funcționeze în SUA, în ciuda unei legi care impune vânzarea acesteia, transmite The Guardian.

„America, ne-am întors! Ce mai faci, TikTok?”, se arată într-o legendă a primei postări – un clip de 27 de secunde, publicat pe popularul serviciu de partajare a videoclipurilor.

Contul avea aproximativ 4.500 de urmăritori la o oră după publicarea videoclipului.

Popularitatea lui Trump pe platformă

Contul personal al lui Trump pe TikTok are, între timp, 110,1 milioane de urmăritori, deși ultima sa postare a fost pe 5 noiembrie 2024 – ziua alegerilor.

Trump are o slăbiciune pentru aplicația populară, considerând că aceasta l-a ajutat să câștige sprijinul tinerilor alegători când a învins-o pe Kamala Harris, adversara sa democrată, în alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

„Administrația Trump se angajează să comunice succesele istorice pe care președintele Trump le-a adus poporului american către cât mai multe audiențe și platforme posibil”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, în momentul în care contul a fost activat.

Legea federală și suspendarea interdicției

O lege federală care impunea vânzarea TikTok sau interzicerea acestuia din motive de securitate națională urma să intre în vigoare cu o zi înainte de învestirea lui Trump, pe 20 ianuarie.

Însă președintele republican, a cărui campanie electorală din 2024 s-a bazat în mare măsură pe rețelele sociale și care a declarat că este un fan al TikTok, a suspendat interdicția.

TikTok este o aplicație extrem de populară, cu 170 de milioane de utilizatori în SUA. ByteDance, compania-mamă a TikTok, a declarat în aprilie că a purtat discuții cu Guvernul SUA pentru găsirea unei soluții. Compania a adăugat că orice acord „va fi supus aprobării în conformitate cu legislația chineză”.

Prelungirea termenului limită

La jumătatea lunii iunie, Trump a prelungit pentru a treia oară termenul limită pentru popularul serviciu de partajare a videoclipurilor cu încă 90 de zile, pentru a găsi un cumpărător non-chinez sau pentru a fi interzis în Statele Unite. Această prelungire urmează să expire la jumătatea lunii septembrie.

Ideea interzicerii TikTok a apărut în 2020, când Trump a declarat că aplicația deținută de chinezi reprezintă un pericol pentru securitatea națională. Aceasta a devenit rapid o problemă bipartizană, iar Congresul a votat în unanimitate interzicerea aplicației anul trecut. Măsura a fost contestată în instanță, dar confirmată ulterior de Curtea Supremă. Termenul limită inițial pentru interzicere era 19 ianuarie.

Schimbarea de poziție a lui Trump

Trump și-a schimbat poziția față de TikTok după ce s-a alăturat aplicației în timpul campaniei prezidențiale, acumulând aproape 15 milioane de urmăritori și găzduindu-l pe CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, la reședința sa de la Mar-a-Lago, Florida. Chew a participat și la învestirea lui Trump.

Deși Trump a susținut mult timp interzicerea aplicației, el a promis ulterior să o apere – platforma având aproape 2 miliarde de utilizatori la nivel global – după ce a ajuns la concluzia că TikTok l-a ajutat să câștige sprijinul tinerilor alegători în alegerile din noiembrie.

Compararea conturilor oficiale

Contul oficial al lui Trump pe X (fostul Twitter) are 108,5 milioane de urmăritori, deși rețeaua sa socială preferată rămâne Truth Social, pe care o deține și unde are 10,6 milioane de urmăritori.

În schimb, conturile oficiale ale Casei Albe pe X și Instagram au 2,4 milioane și, respectiv, 9,3 milioane de urmăritori.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 20-08-2025 07:08

