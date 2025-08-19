O remarcă făcută de Trump în urechea lui Macron, în Biroul Oval, captată de un microfon rămas deschis. Ce i-a șoptit

Comentatorii au remarcat atmosfera vizibil destinsă a întâlnirii găzduite, luni seară, de Donald Trump. Discuțiile au fost presărate cu zâmbete și glume. Asta nu înseamnă totuși că liderii prezenți au fost de acord în toate privințele.

Mai ales cancelarul Merz și președintele Macron s-au arătat neîncrezători în disponibilitatea lui Vladimir Putin de a face pace, în pofida convingerii lui Donald Trump.

La capitolul atmosferă, contrastul față de vizita anterioară a lui Zelenski în Biroul Oval a fost evident. Liderul ucrainean a râs la glumele gazdei și a avut grijă să-i mulțumească în mod repetat pentru sprijin, implicare și bunăvoință.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale pentru încetarea acestui război. Mulțumesc”.

Și n-a fost singurul care l-a măgulit pe Donald Trump.

Mark Rutte, șeful NATO: „Vreau să-ți mulțumesc, dragă Donald, pentru că ai deblocat negocierile cu președintele Putin inițiind un dialog”.

Pe de altă parte, Zelenski a renunțat pentru o seară la ținuta sa de inspirație militară, în favoarea unui costum, ce-i drept și acesta sobru, cu o croială de uniformă.

Brian Glenn, reporter: În primul rând, domnule președinte Zelenski, arătați fabulos în acel costum...

Trump: Și eu am spus asta. Da, arată bine. Să știi, este același (jurnalist) care te-a atacat data trecută. El era...

Zelenski: Îmi amintesc, da.

Brian Glenn: Îmi cer scuze pentru atunci. Arătați grozav.

Zelenski: Dar tu porți același costum. Eu m-am schimbat, tu nu...

Complimentele și amabilitățile au destins atmosfera și la întâlnirea mai amplă, cu liderii europeni.

Șefa guvernului italian și-a permis remarci glumețe despre statura omologilor ei.

Giorgia Meloni, premierul Italiei: (Merz) e prea înalt pentru mine.

Trump: E un tip înalt. Arătos.

Giorgia Meloni: Nu-l vreau niciodată pe lângă mine, prefer să stau lângă Volodimir.

A venit vorba și despre talentele președintelui finlandez la golf, sportul preferat de Trump.

Microfonul deschis a captat și o remarcă făcută de Trump în urechea lui Emmanuel Macron.

Donald Trump: Arăți foarte bine. Un pic bronzat...

Macron: Mulțumesc pentru că ați organizat întâlnirea...

Donald Trump: „Cred că Putin vrea să cadă la pace. Chiar cred că vrea să încheie un acord pentru mine. Înțelegi? Oricât ar suna de nebunesc...”

Însă dincolo de zâmbete și amabilități, liderii europeni și-au exprimat scepticismul față de promisiunile lui Donald Trump.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Calea este deschisă. Ați deschis-o vinerea trecută. Dar acum avem o cale deschisă pentru negocieri complicate. Și, sincer, cu toții ne-am dori să vedem un armistițiu. Nu-mi pot imagina ca următoarea întrevedere să aibă loc fără o încetare a focului. Așadar, să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia”.

Richard Haass, președinte emerit, Consiliul pentru Relații Externe: „Să ne amintim că în Cipru ori Coreea conflictele s-au încheiat prin armistiții, care durează de peste 50 de ani. Așadar de ce ar trebui ca războiul din Ucraina să continue până când e agreat absolut fiecare aspect? Mi se pare o mare greșeală”.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Sper ca SUA să-și confirme angajamentul cu privire la garanțiile de securitate pentru că rămâne un mare semn de întrebare”.

Și șeful NATO a recunoscut că garanțiile de securitate rămân deocamdată o nebuloasă.

Mark Rutte: Ce anume presupune implicarea SUA va fi discutat în zilele următoare.

Reporter: Trupe occidentale în Ucraina, este asta o posibilitate?

Mark Rutte: Nu am discutat deloc acest lucru astăzi, urmează, discuția abia începe.

Susan Rice, fost ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite: „Nimeni nu știe ce înseamnă „garanții similare Articolului 5”. Este o formulare foarte ambiguă, probabil e ceva neconstrângător, ceea ce face Ucraina foarte vulnerabilă. Sunt prea multe „dacă” în ecuație”.

Chiar și așa, Ministerul de Externe de la Moscova a repetat luni seara că Vladimir Putin va respinge categoric desfășurarea de trupe americane sau europene în Ucraina.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Câțiva dintre noi i-am spus președintelui Trump că, în timp ce discuta (vineri) cu Putin, rușii bombardau Ucraina. Până la urmă faptele dezvăluie adevăratele intenții”.

Într-un interviu acordat ulterior postului TF1, Macron a dus acuzațiile împotriva lui Putin mult mai departe.

Emmanuel Macron: „O țară care investește 40% din bugetul său în echipamente militare, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni peste noapte la pace și un sistem democratic. Prin urmare, inclusiv pentru propria supraviețuire, Putin trebuie să continue „să mănânce”. Asta este. Așadar, este un prădător, un căpcăun la ușile noastre. Nu spun că de mâine va fi atacată Franța, dar, la urma urmei, este o amenințare pentru europeni.(…) Să nu fim naivi!”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













