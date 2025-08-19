O remarcă făcută de Trump în urechea lui Macron, în Biroul Oval, captată de un microfon rămas deschis. Ce i-a șoptit

Stiri actuale
19-08-2025 | 20:01
×
Codul embed a fost copiat

Comentatorii au remarcat atmosfera vizibil destinsă a întâlnirii găzduite, luni seară, de Donald Trump. Discuțiile au fost presărate cu zâmbete și glume. Asta nu înseamnă totuși că liderii prezenți au fost de acord în toate privințele.

autor
Stirileprotv

Mai ales cancelarul Merz și președintele Macron s-au arătat neîncrezători în disponibilitatea lui Vladimir Putin de a face pace, în pofida convingerii lui Donald Trump.

La capitolul atmosferă, contrastul față de vizita anterioară a lui Zelenski în Biroul Oval a fost evident. Liderul ucrainean a râs la glumele gazdei și a avut grijă să-i mulțumească în mod repetat pentru sprijin, implicare și bunăvoință.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale pentru încetarea acestui război. Mulțumesc”.

Și n-a fost singurul care l-a măgulit pe Donald Trump.

Citește și
Lacul Vidraru
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Mark Rutte, șeful NATO: „Vreau să-ți mulțumesc, dragă Donald, pentru că ai deblocat negocierile cu președintele Putin inițiind un dialog”.

Pe de altă parte, Zelenski a renunțat pentru o seară la ținuta sa de inspirație militară, în favoarea unui costum, ce-i drept și acesta sobru, cu o croială de uniformă.

Brian Glenn, reporter: În primul rând, domnule președinte Zelenski, arătați fabulos în acel costum...
Trump: Și eu am spus asta. Da, arată bine. Să știi, este același (jurnalist) care te-a atacat data trecută. El era...
Zelenski: Îmi amintesc, da.
Brian Glenn: Îmi cer scuze pentru atunci. Arătați grozav.
Zelenski: Dar tu porți același costum. Eu m-am schimbat, tu nu...

Complimentele și amabilitățile au destins atmosfera și la întâlnirea mai amplă, cu liderii europeni.

Șefa guvernului italian și-a permis remarci glumețe despre statura omologilor ei.

Giorgia Meloni, premierul Italiei: (Merz) e prea înalt pentru mine.
Trump: E un tip înalt. Arătos.
Giorgia Meloni: Nu-l vreau niciodată pe lângă mine, prefer să stau lângă Volodimir.

A venit vorba și despre talentele președintelui finlandez la golf, sportul preferat de Trump.

Microfonul deschis a captat și o remarcă făcută de Trump în urechea lui Emmanuel Macron.

Donald Trump: Arăți foarte bine. Un pic bronzat...

Macron: Mulțumesc pentru că ați organizat întâlnirea...

Donald Trump: „Cred că Putin vrea să cadă la pace. Chiar cred că vrea să încheie un acord pentru mine. Înțelegi? Oricât ar suna de nebunesc...”

Însă dincolo de zâmbete și amabilități, liderii europeni și-au exprimat scepticismul față de promisiunile lui Donald Trump.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Calea este deschisă. Ați deschis-o vinerea trecută. Dar acum avem o cale deschisă pentru negocieri complicate. Și, sincer, cu toții ne-am dori să vedem un armistițiu. Nu-mi pot imagina ca următoarea întrevedere să aibă loc fără o încetare a focului. Așadar, să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia”.

Richard Haass, președinte emerit, Consiliul pentru Relații Externe: „Să ne amintim că în Cipru ori Coreea conflictele s-au încheiat prin armistiții, care durează de peste 50 de ani. Așadar de ce ar trebui ca războiul din Ucraina să continue până când e agreat absolut fiecare aspect? Mi se pare o mare greșeală”.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Sper ca SUA să-și confirme angajamentul cu privire la garanțiile de securitate pentru că rămâne un mare semn de întrebare”.

Și șeful NATO a recunoscut că garanțiile de securitate rămân deocamdată o nebuloasă.

Mark Rutte: Ce anume presupune implicarea SUA va fi discutat în zilele următoare.
Reporter: Trupe occidentale în Ucraina, este asta o posibilitate?
Mark Rutte: Nu am discutat deloc acest lucru astăzi, urmează, discuția abia începe.

Susan Rice, fost ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite: „Nimeni nu știe ce înseamnă „garanții similare Articolului 5”. Este o formulare foarte ambiguă, probabil e ceva neconstrângător, ceea ce face Ucraina foarte vulnerabilă. Sunt prea multe „dacă” în ecuație”.

Chiar și așa, Ministerul de Externe de la Moscova a repetat luni seara că Vladimir Putin va respinge categoric desfășurarea de trupe americane sau europene în Ucraina.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Câțiva dintre noi i-am spus președintelui Trump că, în timp ce discuta (vineri) cu Putin, rușii bombardau Ucraina. Până la urmă faptele dezvăluie adevăratele intenții”.

Într-un interviu acordat ulterior postului TF1, Macron a dus acuzațiile împotriva lui Putin mult mai departe.

Emmanuel Macron: „O țară care investește 40% din bugetul său în echipamente militare, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni peste noapte la pace și un sistem democratic. Prin urmare, inclusiv pentru propria supraviețuire, Putin trebuie să continue „să mănânce”. Asta este. Așadar, este un prădător, un căpcăun la ușile noastre. Nu spun că de mâine va fi atacată Franța, dar, la urma urmei, este o amenințare pentru europeni.(…) Să nu fim naivi!”

ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să cumpere timp

Sursa: Pro TV

Etichete: emmanuel macron, donald trump, biroul oval,

Dată publicare: 19-08-2025 20:01

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța
Stiri actuale
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Imaginile cu Lacul Vidraru parțial golit au alimentat speculații absurde în mediul online: ruine scoase la suprafață, aur transportat în secret sau apă vândută peste hotare.

Primul segment al metroului spre Otopeni a fost finalizat. Al doilea are probleme din cauza finanțării din PNRR
Stiri actuale
Primul segment al metroului spre Otopeni a fost finalizat. Al doilea are probleme din cauza finanțării din PNRR

Primul tunel al metroului, care va ajunge până la Aeroportul Henri Coandă, a fost săpat integral între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa. Patru luni a forat acolo un utilaj, lung de aproape 100 de metri.

Animație grafică cu accidentul de pe A1. Bărbatul s-a uitat în ochii șoferului de TIR, apoi „s-au luat în brațe și au sărit”
Stiri actuale
Animație grafică cu accidentul de pe A1. Bărbatul s-a uitat în ochii șoferului de TIR, apoi „s-au luat în brațe și au sărit”

Incident șocant pe autostrada București - Pitești. Doi tineri au fost spulberați, de un TIR la kilometrul 41, iar anchetatorii iau în calcul și varianta sinuciderii.

Recomandări
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

AFP: Putin a propus o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Răspunsul pe care liderul Ucrainei l-a transmis prin Trump
Stiri externe
AFP: Putin a propus o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Răspunsul pe care liderul Ucrainei l-a transmis prin Trump

Președintele rus Vladimir Putin a propus o întâlnire față în față cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova pentru a discuta despre încheierea conflictului, a transmis AFP marți.

„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța
Stiri actuale
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Imaginile cu Lacul Vidraru parțial golit au alimentat speculații absurde în mediul online: ruine scoase la suprafață, aur transportat în secret sau apă vândută peste hotare.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12