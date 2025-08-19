Casa Albă a luat în considerare Budapesta ca locație pentru întâlnirea trilaterală Trump-Putin-Zelenski

Casa Albă ia serios în considerare Budapesta, Ungaria, ca loc de desfășurare a unei posibile întâlniri trilaterale între președinții SUA, Rusiei și Ucrainei.

Deși Secret Service verifică de obicei mai multe locații pentru aceste activități, surse au dezvăluit că Budapesta este un candidat principal, în primul rând datorită prim-ministrului Viktor Orban, care a menținut o relație strânsă cu președintele SUA Donald Trump încă din primul său mandat, a raportat marți POLITICO, citând oficiali cu cunoștințe în materie, potrivit agenției de știri Baha.

Știrea vine pe fondul unor rapoarte din alte presa internațională care sugerează locații diferite. Oficialii ruși preferă Moscova, iar președintele francez Emmanuel Macron a insistat pentru Geneva. Recent, ministrul elvețian de Externe i-a oferit lui Putin „imunitate” pentru un mandat de arestare pentru crime de război, dacă Elveția, cunoscută pentru neutralitatea sa, ar fi fost aleasă pentru negocierile de pace.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat marți că atât președintele rus Vladimir Putin, cât și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au convenit „să se așeze la masa negocierilor” și că se fac pregătiri pentru ca întâlnirea să aibă loc.

În urma conversațiilor încurajatoare de luni, Trump a vorbit la telefon cu Putin, care a fost de acord să înceapă următoarea fază a procesului de pace, a subliniat Leavitt, adăugând că o întâlnire trilaterală între Putin, Trump și Zelenski ar putea avea loc „dacă va fi necesar”.

Întâlnirea dintre Zelenski și Putin ar trebui să aibă loc „cât mai curând posibil”, iar secretarul de stat american Marco Rubio, vicepreședintele american JD Vance și trimisul special american Steve Witkoff vor coordona eforturile cu Rusia și Ucraina, a declarat ea, mai scrie sursa citată.

Trump spune că Putin e „obosit” de război

Altfel, Donald Trump a declarat marţi că sprijinul aerian american şi trimiterea de trupe europene în Ucraina ar putea face parte din garanţiile de securitate pentru această ţară, avertizând asupra unei situaţii „dificile” în cazul eşecului negocierilor dintre Kiev şi Moscova. Pe de altă parte, deşi a spus că Zelenski ar trebui să dea dovadă de „flexibilitate”, el a recunoscut că Putin s-ar putea să nu dorească să încheie un acord de pace cu Ucraina, relatează AFP şi Reuters.

În ceea ce priveşte regiunile ocupate de Rusia, Donald Trump a declarat că, pentru a ajunge la pace, Ucraina ar trebui să accepte să nu recupereze teritorii precum Donbas. „Acesta este un război, iar Rusia este o naţiune militară puternică” şi „mult mai mare”, a spua Trump. „Nu înfrunţi o naţiune care este de zece ori mai mare decât tine”, a comentat el, referindu-se la Donbas, „în prezent deţinut şi controlat în proporţie de 79% de Rusia”, după cum a indicat el.

Forţele ruse ocupă în prezent aproape întreaga regiune Luhansk şi o mare parte din regiunea Doneţk din estul Ucrainei.

Cu toate acestea, el a recunoscut că liderul de la Kremlin ar putea să nu dorească deloc un acord de pace cu Ucraina, ceea ce ar crea o „situaţie dificilă” pentru Putin.

În interviul acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News, Trump a declarat că este convins că intenţiile lui Putin vor deveni clare în următoarele două săptămâni.

„Sincer să fiu, nu cred că va fi o problemă (ajungerea la un acord de pace). Cred că Putin s-a săturat. Cred că toţi s-au săturat, dar nu se ştie niciodată”, a spus Trump, potrivit News.ro.

„Vom afla ce intenţionează preşedintele Putin în următoarele două săptămâni... Este posibil să nu vrea să încheie un acord”, a recunoscut Trump, care a ameninţat anterior cu noi sancţiuni împotriva Rusiei şi a ţărilor care cumpără petrolul acesteia, dacă Putin nu va face pace.

