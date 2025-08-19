”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

TikTok și Instagram au fost acuzate că vizează adolescenții cu conținut legat de sinucidere și automutilare – într-un ritm mai mare decât în urmă cu doi ani.

Fundația Molly Rose – înființată de Ian Russell după ce fiica sa de 14 ani și-a luat viața în urma vizionării de conținut nociv pe rețelele sociale – a comandat o analiză a sute de postări de pe platforme, folosind conturile simulate ale unei fete de 15 ani din Marea Britanie, scrie Sky News.

Organizația a susținut că videoclipurile recomandate de algoritmii din secțiunea For You continuă să prezinte un „tsunami” de clipuri ce conțin „sinucidere, automutilare și depresie intensă” pentru minori sub 16 ani care au interacționat anterior cu astfel de materiale.

Unul din 10 postări nocive a avut cel puțin un milion de aprecieri. Numărul mediu de like-uri a fost de 226.000, potrivit cercetătorilor.

Russell a declarat pentru Sky News că rezultatele sunt „îngrozitoare” și arată că legile privind siguranța online nu sunt adecvate.

„Acest lucru se întâmplă sub mandatul premierului”

Este șocant că, la opt ani după moartea lui Molly, conținut extrem de nociv despre sinucidere, automutilare și depresie – exact cum a văzut ea – este încă omniprezent pe rețelele sociale, a transmis mama fetiție.

Codurile recente de siguranță pentru copii emise de Ofcom nu se ridică la nivelul gravității răului sugerat utilizatorilor vulnerabili și, în cele din urmă, fac prea puțin pentru a preveni mai multe decese precum cel al lui Molly.

Situația s-a înrăutățit în loc să se îmbunătățească, în ciuda acțiunilor guvernelor, ale autorităților de reglementare și ale unor oameni ca mine. Raportul arată că, dacă intri în vizuina conținutului nociv despre sinucidere și automutilare, este aproape imposibil să mai scapi.

De peste un an, acest rău complet prevenibil are loc sub mandatul prim-ministrului, iar unde Ofcom a fost timid, este timpul ca el să fie ferm și să aducă rapid o legislație întărită, care să salveze vieți.”

După moartea lui Molly, în 2017, un medic legist a stabilit că aceasta suferea de depresie, iar materialele pe care le vizionase online au contribuit la decesul său „într-un mod mai mult decât minimal”.

Cercetătorii de la Bright Data au analizat 300 de videoclipuri Instagram Reels și 242 de clipuri pe TikTok pentru a determina dacă acestea „promovau și glorificau sinuciderea și automutilarea”, dacă făceau referire la idei sau metode de sinucidere, sau la „teme de lipsă intensă de speranță, mizerie și disperare”.

