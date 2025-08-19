Un copil de 2 ani scos la cerșit pe TikTok, luat în grija statului. Mama mai are 3 copii preluați de autorități. Cât încasa

Stiri Diverse
19-08-2025 | 17:40
×
Codul embed a fost copiat

Un băiețel de doi ani, folosit la cerșit, pe internet, de către mama lui, o femeie de 28 de ani din Prahova, a fost luat în grija statului.

autor
Marilena Iordache

Copilul este deja la un asistent maternal, prin decizia instanței. Mama celui mic mai are trei copii preluați de autorități. Și luni a născut o fetiță.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Astfel de scene i-au îngrozit pe urmăritorii online ai tinerei mame. Femeia obișnuia să petreacă mult timp în transmisiuni directe, cerând bani pentru a-i asigura un trai mai bun copilului.

Zenovia Durban, vecină: „Toată ziua e pe TikTok. Gică săracu muncește îi aduce de toate alea dar ați văzut și dumneavoastră că l-a bătut în direct”.

Citește și
bebelus
Un bebeluş de câteva săptămâni a fost folosit de mama sa la cerşit, la minus 5 grade Celsius, în Bistriţa-Năsăud

Bunica copilului: „Din cauza TikTok-ului a pățit nenorociri. Copilul avea niște prieteni care donau să o ajute, nu serviciu, nu nimic, păi tu trăiești de pe TikTok”.

Sesizată de internauți, Direcția pentru Protecția Copilului a vizitat familia și i-a pus în vedere mamei să aibă grijă de băiețel. Cum femeia nu și-a modificat comportamentul, inspectorii au obținut acordul judecătorilor de a prelua copilul din familie.

Monica Oprea, șef serviciu DGASPC Prahova: „Propunerea noastră pentru instanța de judecată a fost o măsură de protecție pentru copil. Acest lucru a fost pus în aplicare astăzi. A fost găsit copilul nu într-o stare tocmai bună de curățenie, nici acasă, nici copilul, se vedea clar că este neglijat”.

Tatăl copilului: „Copilul meu nu a fost bătut, nu a fost nemâncat, nu a fost nespălat, nu a avut probleme să îl lași de izbeliște”.

Preluarea băiețelului s-a petrecut în timp ce mama era la maternitate. A născut o fetiță și anunțase pe TikTok că o va abandona în spital, însă acum s-a răzgândit. Ba chiar îl vrea înapoi și pe băiat.

Mama copilului: „Nu l-am bătut, nu l-am maltratat i-am dat o pălmuță... și pentru o pălmuță să mi-l ia?”

Recunoaște că pentru cel mic primea ajutor financiar de la urmăritorii online.

Mama copilului: „Vreo 30 de milioane pe lună, dar în ultima vreme nu prea mai aveam donații”.

Alți trei copii ai femeii sunt crescuți de asistenți maternali.

Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Sursa: Pro TV

Etichete: tiktok, copil, cersetori,

Dată publicare: 19-08-2025 17:40

Articol recomandat de sport.ro
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Citește și...
Un grup de femei a fost prins la cerșit cu un bebeluș de nici o lună la minus -5 grade Celsius în Bistrița
Stiri actuale
Un grup de femei a fost prins la cerșit cu un bebeluș de nici o lună la minus -5 grade Celsius în Bistrița

Polițiștii locali din Bistrița au sesizat Asistența Socială după ce au găsit, în apropierea gării, la minus cinci grade Celsius, un grup de femei la cerșit cu un bebeluș de nici o lună.

Un bebeluş de câteva săptămâni a fost folosit de mama sa la cerşit, la minus 5 grade Celsius, în Bistriţa-Năsăud
Stiri actuale
Un bebeluş de câteva săptămâni a fost folosit de mama sa la cerşit, la minus 5 grade Celsius, în Bistriţa-Năsăud

Un bebeluş care nu a împlinit încă o lună a fost folosit de mama sa, o femeie din comuna clujeană Recea Cristur, pentru a cerşi pe raza municipiului Bistriţa, în timp ce temperatura exterioară era de minus 5 grade Celsius.

 

Operațiune DIICOT la Timișoara. Liderii unei rețele care trimitea persoane cu handicap la cerșit, ridicați de mascați
Stiri actuale
Operațiune DIICOT la Timișoara. Liderii unei rețele care trimitea persoane cu handicap la cerșit, ridicați de mascați

Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Crimă Organizată din Timişoara, însoţiţi de luptătorii de la trupele speciale, au descins, luni dimineaţă, la membrii unei grupări care exploata, pentru cerşetorie, persoane cu handicap.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Unii analiști cred că sunt posibile două scenarii după summit-urile din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina
Stiri externe
Unii analiști cred că sunt posibile două scenarii după summit-urile din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid
Stiri Politice
Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort la nivel guvernamental să se găsească surse alternative. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 August 2025

43:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12