Un copil de 2 ani scos la cerșit pe TikTok, luat în grija statului. Mama mai are 3 copii preluați de autorități. Cât încasa

Un băiețel de doi ani, folosit la cerșit, pe internet, de către mama lui, o femeie de 28 de ani din Prahova, a fost luat în grija statului.

Copilul este deja la un asistent maternal, prin decizia instanței. Mama celui mic mai are trei copii preluați de autorități. Și luni a născut o fetiță.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Astfel de scene i-au îngrozit pe urmăritorii online ai tinerei mame. Femeia obișnuia să petreacă mult timp în transmisiuni directe, cerând bani pentru a-i asigura un trai mai bun copilului.

Zenovia Durban, vecină: „Toată ziua e pe TikTok. Gică săracu muncește îi aduce de toate alea dar ați văzut și dumneavoastră că l-a bătut în direct”.

Bunica copilului: „Din cauza TikTok-ului a pățit nenorociri. Copilul avea niște prieteni care donau să o ajute, nu serviciu, nu nimic, păi tu trăiești de pe TikTok”.

Sesizată de internauți, Direcția pentru Protecția Copilului a vizitat familia și i-a pus în vedere mamei să aibă grijă de băiețel. Cum femeia nu și-a modificat comportamentul, inspectorii au obținut acordul judecătorilor de a prelua copilul din familie.

Monica Oprea, șef serviciu DGASPC Prahova: „Propunerea noastră pentru instanța de judecată a fost o măsură de protecție pentru copil. Acest lucru a fost pus în aplicare astăzi. A fost găsit copilul nu într-o stare tocmai bună de curățenie, nici acasă, nici copilul, se vedea clar că este neglijat”.

Tatăl copilului: „Copilul meu nu a fost bătut, nu a fost nemâncat, nu a fost nespălat, nu a avut probleme să îl lași de izbeliște”.

Preluarea băiețelului s-a petrecut în timp ce mama era la maternitate. A născut o fetiță și anunțase pe TikTok că o va abandona în spital, însă acum s-a răzgândit. Ba chiar îl vrea înapoi și pe băiat.

Mama copilului: „Nu l-am bătut, nu l-am maltratat i-am dat o pălmuță... și pentru o pălmuță să mi-l ia?”

Recunoaște că pentru cel mic primea ajutor financiar de la urmăritorii online.

Mama copilului: „Vreo 30 de milioane pe lună, dar în ultima vreme nu prea mai aveam donații”.

Alți trei copii ai femeii sunt crescuți de asistenți maternali.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













