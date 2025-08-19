Un copil de 2 ani scos la cerșit pe TikTok, luat în grija statului. Mama mai are 3 copii preluați de autorități. Cât încasa
Un băiețel de doi ani, folosit la cerșit, pe internet, de către mama lui, o femeie de 28 de ani din Prahova, a fost luat în grija statului.
Copilul este deja la un asistent maternal, prin decizia instanței. Mama celui mic mai are trei copii preluați de autorități. Și luni a născut o fetiță.
Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
Astfel de scene i-au îngrozit pe urmăritorii online ai tinerei mame. Femeia obișnuia să petreacă mult timp în transmisiuni directe, cerând bani pentru a-i asigura un trai mai bun copilului.
Zenovia Durban, vecină: „Toată ziua e pe TikTok. Gică săracu muncește îi aduce de toate alea dar ați văzut și dumneavoastră că l-a bătut în direct”.
Bunica copilului: „Din cauza TikTok-ului a pățit nenorociri. Copilul avea niște prieteni care donau să o ajute, nu serviciu, nu nimic, păi tu trăiești de pe TikTok”.
Sesizată de internauți, Direcția pentru Protecția Copilului a vizitat familia și i-a pus în vedere mamei să aibă grijă de băiețel. Cum femeia nu și-a modificat comportamentul, inspectorii au obținut acordul judecătorilor de a prelua copilul din familie.
Monica Oprea, șef serviciu DGASPC Prahova: „Propunerea noastră pentru instanța de judecată a fost o măsură de protecție pentru copil. Acest lucru a fost pus în aplicare astăzi. A fost găsit copilul nu într-o stare tocmai bună de curățenie, nici acasă, nici copilul, se vedea clar că este neglijat”.
Tatăl copilului: „Copilul meu nu a fost bătut, nu a fost nemâncat, nu a fost nespălat, nu a avut probleme să îl lași de izbeliște”.
Preluarea băiețelului s-a petrecut în timp ce mama era la maternitate. A născut o fetiță și anunțase pe TikTok că o va abandona în spital, însă acum s-a răzgândit. Ba chiar îl vrea înapoi și pe băiat.
Mama copilului: „Nu l-am bătut, nu l-am maltratat i-am dat o pălmuță... și pentru o pălmuță să mi-l ia?”
Recunoaște că pentru cel mic primea ajutor financiar de la urmăritorii online.
Mama copilului: „Vreo 30 de milioane pe lună, dar în ultima vreme nu prea mai aveam donații”.
Alți trei copii ai femeii sunt crescuți de asistenți maternali.