Captură record de khat pe aeroportul din Atena. O jumătate de tonă era ascunsă în 4 containere

17-08-2025 | 12:25
Autorităţile aeroportului internaţional din Atena au informat duminică despre efectuarea celei mai mari confiscări de khat realizată vreodată în Grecia.

Este vorba despre o jumătate de tonă din această substanţă euforizantă, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Această plantă euforizantă este foarte populară în Yemen, precum şi în ţările din Cornul Africii, precum Etiopia şi Somalia.

Pachetele ce conţineau frunzele de khat uscate au fost descoperite în timpul unui control aleatoriu efectuat de agenţii vamali ai aeroportului.

Conform agenţiei de presă elene Ana, khatul a fost ascuns în patru containere de mărfuri prezentate ca fiind pline cu perdele, draperii şi ţesături, în tranzit din Israel către Statele Unite.

Cantitatea confiscată este cea mai mare din această substanţă descoperită vreodată în Grecia, iar valoarea sa a fost estimată la 1,5 milioane de euro.

Cea mai recentă confiscare record datează din 4 decembrie 2014, când 458 de kilograme de khat au fost descoperite pe acelaşi aeroport.

Cea mai mare cantitate de khat capturată vreodată în Europa - 3,2 tone, cu o valoare estimată de 61 de milioane de euro - a fost interceptată în Spania, în 2022.

Khatul este o frunză pe care consumatorii săi o mestecă lent, păstrând-o în gură. Ea eliberează substanţe chimice asemănătoare amfetaminelor, oferind un efect uşor euforic.

Sursa: Agerpres

Etichete: grecia, droguri, atena,

Dată publicare: 17-08-2025 12:14

