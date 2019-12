Capitala Franței, paralizată de greva din transporturi. „E o adevărată catastrofă”

Pentru a cincea zi consecutiv, capitala Franţei a fost paralizată din cauza grevei sindicaliştilor din transporturi.

Trenurile şi metrourile au circulat după un program mult redus, iar protestatarii au pichetat depourile de autobuze şi le-au interzis să iasă pe traseu.

Parizienii au fost nevoiţi să circule cu autoturismele personale, ceea ce a provocat ambuteiaje uriaşe pe toate marile artere.

Protestele continuă şi astăzi, iar guvernul francez caută soluţii la criză provocată de reforma pensiilor, atât de dorită de preşedintele Emmanuel Macron.

În a cincea zi de grevă generală, transportul public a fost paralizat în Paris. Potrivit companiei franceze a drumurilor, la ora de vârf, cozile din trafic s-au întins pe mai bine de 620 de kilometri numai în jurul Parisului. Într-o zi obişnuită, aglomeraţia afectează aproximativ 150 de kilometri de drumuri.

Gabriella Micuci, locuitor Le Bourget: „Am plecat de acasă mai devreme ca de obicei, credeam că o să apuc să prind un tren, dar nu am reuşit. Nu am ajuns la timp. E o adevărată catastrofă, oamenii devin tot mai violenţi, te îmbrâncesc, uneori te fură. Asta nu e ceva normal, tot ceea ce se întâmplă nu are niciun sens pentru mine.”

În jurul Parisului a circualt doar unul din şase trenuri. Cât despre metrouri, doar două din cele 16 magistrale din capitala Franţei au fost deschise. Parizienii au pierdut ore întregi pe peroane, sperând că vor prinde un loc în vagoanele supraaglomerate.

Nicolas, student din Corbeille: „Când am vrut să iau trenul, era plin. Am fost nevoit să aştept cam o oră. Chiar şi după o oră de aşteptare, m-am înghesuit într-un tren care era deja plin.”

Mişcările de protest au început joia trecută şi s-au amplificat de la o zi la alta. Sindicatele franceze sunt nemulţumite de reforma pensiilor propusă de preşedintele Emmanuel Macron.

Anna Sansi, profesor din Paris: „Cred că toată lumea e de acord cu greva. E vorba despre pensii, dar şi despre pensiile speciale care vor fi eliminate. E complicat pentru toată lumea, nimeni nu ştie cum va evolua, aşa că oamenii au tot dreptul să fie sceptici când vine vorba de reformele guvernului. E normal, ei luptă pentru drepturile lor şi că să-şi păstreze salariile. Odată cu criză Vestelor Galbene, am văzut cu ce se confruntă cei săraci, aşa că e logic să fie probleme pentru ei. ”

Aproape jumătate dintre francezi sunt de partea greviştilor, care speră să-i convingă pe guvernanţi să renunţe la crearea unui sistem unitar de pensii.

Reprezentanţii sindicatelor s-au întâlnit aseară cu preşedintele Macron, la Palatul Elysee, pentru încă o rundă de negocieri, rămase însă fără rezultat.

Marți se anunţă o nouă zi aglomerată pe străzile din Paris, pentru că sindicaliştii din transporturi vor ieşi iarăşi în stradă.

O soluţie ar putea veni abia miercuri, când premierul francez Eduard Phillippe va prezența planul guvernului pentru reforma pensiilor.

Surse din Executiv spun că pensiile speciale vor fi eliminate, în timp ce vârsta de pensionare va rămâne fixată la 62 de ani, dar oamenii vor fi încurajaţi să rămână la serviciu şi după această vârstă.