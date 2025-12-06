Kirby Air Riders aduce haos și distracție în stil Mario Kart. Jocul e ideal pentru familie și prieteni

06-12-2025 | 10:31
Jocul săptămânii este Kirby Air Riders. Un joc de curse, cu vehicule, în stilul Mario Kart. E foarte distractiv și se anunță hit-ul sezonului rece. Numai bun de jucat cu familia ori prietenii apropiați, acasă, lângă brad.  

Kirby Air Riders este exact jocul pe care l-ai aștepta de la Nintendo. Este un Mario Kart cu mult mai mult haos, cu personajele din universul Kirby care se luptă pentru câștigarea curselor. Totuși, are un stil unic și e distractiv.

Mecanica este simplă: mașinuța se conduce ca orice titlu cu mașini, iar pentru restul ai nevoie de două butoane. Accelerezi, frânezi, încarci un boost sau folosești abilități speciale. Pare simplu, dar în realitate generează un tip de ritm și de haos... care funcționează.

Pe lângă modul clasic Air Ride, ai și un mod City Trial, dar și Top Ride, care te duce în niște curse 2D.

E un joc gândit pentru multiplayer, unde se simte cel mai bine. Are grafică colorată, muzică plăcută și atmosfera specifică seriei Kirby. Merită menționat și că a fost realizat sub coordonarea lui Masahiro Sakurai, creatorul seriei Super Smash Bros, și se vede.

CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe - bilanțul înscrierilor și al CALIFICĂRILOR pentru Ediția 2026

Dacă vrei un joc de curse rapid, relaxat și diferit de formulele obișnuite, Kirby Air Riders s-ar putea să fie exact ce căutai, dar la 390 de lei.

