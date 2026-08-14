Pe măsură ce temperaturile de pe continent au depăşit 40 de grade Celsius la apogeul celui de-al cincilea val de căldură din această vară, termometrul de la Kew Gardens, din vestul Londrei, a depăşit, joi, recordul anterior de 38 de grade Celsius, înregistrat în 28 iunie, a anunţat Serviciul Meteorologic Britanic (Met Office), scrie The Guardian, citat de News.ro.

În Franţa, care a înregistrat 17 zile de căldură extremă – una dintre cele mai lungi perioade din istorie –, Bordeaux a atins 39 de grade Celsius, iar Nantes 37 de grade Celsius; la Paris s-au înregistrat 37 de grade Celsius, iar la Montpellier 35 de grade Celsius. În Spania, la Miranda de Ebro s-a înregistrat o temperatură maximă de 42,4 de grade Celsius, ceea ce a stârnit noi temeri privind incendiile forestiere în cele două ţări.

În Marea Britanie, Charlwood, din Surrey, a înregistrat 37,1 de grade Celsius, a doua cea mai ridicată temperatură maximă din luna august începând cu 2003. Teddington, din Londra, a atins 36,1 de grade Celsius, Pershore College, din Worcestershire, 36 de grade Celsius, iar temperaturile din Ţara Galilor au ajuns la 35 de grade Celsius, conform datelor provizorii ale Serviciului Meteorologic.

Joi a fost emisă o avertizare meteorologică de nivel portocaliu în estul şi sud-estul Angliei, inclusiv în Londra, Midlands, nord-vestul Angliei, sud-vestul Angliei şi în anumite zone din Yorkshire şi Humber.

O alertă de caniculă extremă, care avertizează asupra impactului semnificativ asupra serviciilor de sănătate şi asistenţă socială din întreaga Anglie, este în vigoare până vineri la ora 21:00.

Serviciul Meteorologic a declarat că această vară este pe cale să devină cea mai caldă din Marea Britanie de când se ţin evidenţe, iar 2026 va fi probabil primul an în care ţara a înregistrat patru zile distincte cu temperaturi de 36 de grade Celsius sau mai mari.

Spania a doborât recordul privind suprafaţa arsă pentru această perioadă a anului, conform datelor publicate, joi, de Sistemul european de informare privind incendiile forestiere, în timp ce în Franţa suprafaţa arsă depăşise deja, încă din a treia săptămână a lunii iulie, cea înregistrată în orice an complet din istorie. Condiţiile meteorologice propice incendiilor din UE, de la începutul anului, au fost mai severe ca niciodată.

Incendiile din multe regiuni au fost agravate de condiţii neobişnuit de uscate, pe măsură ce valurile de căldură epuizează umiditatea din plante.

Pompierii din Regatul Unit au continuat să intervină la un incendiu în New Forest, din Hampshire. În West Midlands, cel puţin şase locuinţe au fost avariate şi patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale din cauza unui incendiu de vegetaţie de amploare în apropierea terenului de golf din Stourbridge. Aproximativ 60 de pompieri au fost trimişi acolo, iar primăria localităţii a fost pregătită pentru a primi persoanele care au fugit din casele lor.

”Scenele apocaliptice din Norton şi din întreaga zonă a oraşului Stourbridge sunt, din păcate, doar o mică mostră a ceea ce ne aşteaptă dacă nu luăm măsuri”, a declarat consilierul local Andrew Tromans.

În unele părţi din estul şi sudul Scoţiei, au fost emise avertismente privind un risc foarte ridicat de incendii de vegetaţie. Având în vedere condiţiile de secetă record din iulie şi începutul secetos al lunii august, aproape trei sferturi din Anglia şi întreg teritoriul Ţării Galilor se confruntă cu secetă, ceea ce exercită o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă destinate gospodăriilor, agriculturii şi mediului.

În Europa continentală, debitele record scăzute ale Dunării au privat centralele de apa necesară răcirii şi au obligat unele dintre ele să-şi reducă producţia, pe măsură ce cererea de energie electrică pentru răcire creşte.

Joi, România a oprit al doilea dintre cele două reactoare ale singurei sale centrale nucleare, care furnizează aproximativ o cincime din energia electrică a ţării. Directorul centralei a declarat pentru AFP că nu prevede repornirea acestuia în următoarele 10 zile.

În Ungaria vecină, una dintre numeroasele ţări din Europa Centrală care au înregistrat săptămâna trecută recorduri naţionale de căldură, inginerii au recurs la aşezarea de pietre pentru a creşte nivelul apei Dunării în apropierea centralei nucleare de la Paks, care a evitat o oprire completă în iulie, dar produce doar 25% din producţia sa obişnuită, în creştere faţă de 10% la începutul acestei luni. Prim-ministrul Péter Magyar a declarat, joi, că lucrările se desfăşoară într-un ritm rapid.

Schimbările climatice au intensificat fenomenele extreme

Criza climatică provocată de om este în primul rând rezultatul arderii combustibililor fosili, care eliberează gaze cu efect de seră ce reţin căldura, determinând creşterea temperaturilor. Căldura suplimentară modifică ciclul apei şi echilibrul energetic al planetei, făcând ca fenomenele extreme, precum valurile de căldură, ploile torenţiale şi secetele severe, să devină semnificativ mai frecvente şi mai intense.

Locuitorii din Marea Britanie şi Europa au resimţit efectele căldurii extreme pe tot parcursul verii. Julia King, membră a Camerei Lorzilor care prezidează activitatea de adaptare a Comitetului pentru Schimbări Climatice, un organism consultativ independent al guvernului britanic, a afirmat că fenomenele meteorologice extreme ”se vor agrava de acum înainte” până la atingerea obiectivului de emisii nete zero.

Medicii consideră căldura un ”ucigaş tăcut”, deoarece aceasta creşte considerabil ratele de mortalitate, deşi este menţionată doar ocazional drept cauză directă a decesului. În Germania, unde meteorologii au emis avertismente de caniculă pentru o zonă extinsă din vestul ţării pentru vineri, autorităţile din domeniul sănătăţii publice estimează că 12.500 de persoane au murit ca urmare a căldurii în această vară. Peste 9.000 dintre aceste decese au avut loc într-o săptămână extrem de caniculară de la sfârşitul lunii iunie, când în estul landului Brandenburg s-a înregistrat un record naţional de temperatură de 41,7 de grade Celsius.

Personalul Serviciului Naţional de Sănătate (NHS) care lucrează în secţiile de urgenţă din toată Anglia a înregistrat cea mai aglomerată vară din istorie, au declarat liderii din domeniul sănătăţii. Colegiul Regal de Asistenţă Medicală (RCN) a afirmat că membrii săi lucrau în condiţii inumane, ”picurând de transpiraţie din cap până în picioare” în timpul caniculei record.

RCN a devenit cel mai recent sindicat care a semnalat condiţii de muncă nesigure pentru mulţi membri din secţiile spitalelor şi din centrele de îngrijire, pe fondul faptului că numărul zilelor cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius în Marea Britanie a atins un record de 35.

Căldura extremă a determinat o creştere bruscă a numărului de pacienţi la secţiile de urgenţă pe parcursul verii, cu peste 2,4 milioane de pacienţi pe lună în mai, iunie şi iulie – cele trei cele mai mari totaluri lunare înregistrate vreodată.

Autoritatea de reglementare a sectorului apei, Ofwat, a declarat că va permite companiilor de apă din Anglia şi Ţara Galilor să majoreze facturile pentru a cheltui cu 3,4 miliarde de lire sterline mai mult decât era prevăzut, în vederea satisfacerii cererii de aprovizionare, inclusiv pentru construirea de locuinţe noi şi centre de date.

Ziarul ”The Guardian” a relatat modul în care obiectivul Partidului Laburist de a construi 1,5 milioane de locuinţe până la sfârşitul actualei legislaturi s-a lovit de realitatea penuriei de apă din multe dintre zonele în care sunt planificate cele mai multe proiecte de dezvoltare.