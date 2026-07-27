De la începutul anului, Spania a pierdut peste 150.000 de hectare de vegetație, de șase ori mai mult decât în tot anul 2025. Peste 120.000 de oameni au fost evacuați, după ce fumul și flăcările au creat scene apocaliptice în satele și orașele lor.

În unele localități, cei evacuați se întorc doar însoțiți de polițiști, ca să vadă dacă mai au casă. Printre sinistrați sunt și români, iar mărturiile lor descriu proporțiile dezastrului.

Un zid de foc înaintează cu repeziciune prin centrul Spaniei. Mii de pompieri luptă până la epuizare cu flăcări care, în unele zone, au scăpat de sub control. Imagini dramatice vin nu doar din regiunea Madridului și provincia Ávila, ci și din Toledo, Castellón și Valencia.

După zile și nopți aproape fără odihnă, salvatorii sunt la capătul puterilor. Când nu se mai pot ține pe picioare, se întind direct pe pământul pârjolit și încearcă să doarmă câteva minute. Apoi se întorc în fața focului.

Fenomenul care face incendiile imposibil de controlat

Incendiul-monstru întins între Ávila și Madrid a crescut exploziv în condiții ideale pentru propagare: temperaturi de peste 30 de grade, umiditate sub 30% și rafale care depășesc 30 de kilometri pe oră. Este ceea ce pompierii numesc regula 30-30-30.

La fel ca în Franța, focul este atât de întins și de violent încât își poate genera propriile fenomene atmosferice. Coloanele uriașe de fum modifică vântul în apropierea incendiului și fac aproape imposibil de anticipat direcția în care vor porni flăcările.

În anumite condiții pot apărea și rafale bruște de aer extrem de fierbinte, cunoscute drept „heat bursts”. Vântul poate ajunge la 80-100 de kilometri pe oră, poate ridica bucăți aprinse de vegetație și poate declanșa noi focare la distanță.

În urma focului rămân cartiere acoperite de cenușă, gospodării distruse și oameni care încă nu știu dacă mai au o casă la care să se întoarcă. Printre ei se află și românul Adrian Vasile Ploșcar.

Adrian Vasile Ploșcar, român care și-a pierdut casa în incendii: „Casa mea era încercuită de brazi și de rășinoase. În cinci minute a luat foc.”

Animalele, prinse și ele în infernul incendiilor

În acest infern suferă și animalele. Zeci de câini, pierduți cel mai probabil în haosul evacuărilor, au fost găsiți și salvați de pompieri. Militarii și voluntarii au încercat să ajungă inclusiv la animalele sălbatice rănite de foc.

În plină criză, în Spania a reapărut și disputa privind elicopterele Kamov Ka-32, de fabricație rusească. O parte a flotei nu poate fi utilizată din cauza dificultăților de întreținere și a lipsei pieselor de schimb, pe fondul sancțiunilor europene împotriva Rusiei.

Unele formațiuni politice au cerut în Parlamentul regional de la Madrid o excepție limitată, exclusiv pentru piesele necesare elicopterelor folosite la stingerea incendiilor. Autoritățile spun însă că intervenția continuă cu aparatele disponibile și cu sprijinul primit din alte regiuni și din străinătate.

Regele Felipe și premierul Sánchez, apel în plină criză

Regele Felipe al VI-lea a calificat pagubele produse de incendii drept „incalculabile” pentru patrimoniul natural al Spaniei.

Iar premierul Pedro Sánchez a pledat pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, printr-un program care să interzică arderea combustibililor fosili. Șeful Guvernului spaniol a îndemnat toate partidele politice, primăriile și societatea civilă să facă din pactul climatic o prioritate națională.

Ceea ce se întâmplă în jurul Madridului arată cât de repede se poate transforma un incendiu de vegetație într-o criză pentru o regiune întreagă. Comunități întregi au fost evacuate în câteva minute.

Costel și Orlando locuiesc în Navas del Rey. Primarul le-a trimis, pe grupul localnicilor, imagini filmate pe străzile comunei. Casele lor au scăpat de flăcări, dar localitatea este acoperită de fum, cenușă și funingine.

Costel: „Am plecat cu ce aveam pe noi.”

Cei doi și familiile lor au refuzat să meargă în centrele pentru evacuați. Au preferat să doarmă în mașini, în prima localitate aflată în afara zonei interzise.

Orlando a primit permisiunea să ajungă pentru câteva minute acasă, însoțit de polițiști. Le-a explicat că trebuie să ia medicamentele băiețelului său de doi ani și câteva haine.

Orlando: „Casa e în picioare, în rest totul e scrum.”

Acces interzis în cinci localități

La prânz, deasupra comunei Navas del Rey se ridica un nor uriaș de fum, vizibil de la kilometri distanță. Aerul mirosea a lemn ars, iar cenușa continua să cadă peste drumuri și locuințe.

Echipa PRO TV a trecut de două filtre ale poliției. Accesul rămâne însă interzis în cinci localități, unde pompierii se luptă în continuare cu focarele active.

La marginea comunei se vede cât de aproape au ajuns flăcările de primele case. Focul a fost oprit înainte să intre în zona locuită, dar dealurile care înconjoară localitatea sunt complet pârjolite.

Cei care au nevoie urgentă de medicamente sau de obiecte esențiale pot ajunge la locuințe doar cu aprobarea autorităților.

Incendiile din Madrid și Ávila au forțat evacuarea sau izolarea a zeci de mii de oameni. Numai focul din Ávila a afectat aproximativ 50.000 de hectare și a devenit cel mai întins incendiu înregistrat în istoria recentă a Spaniei.