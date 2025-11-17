Când va avea loc un nou summit Putin-Trump, după anularea întâlnirii de la Budapesta. „Mai devreme decât mai târziu”

Stiri externe
17-11-2025 | 14:16
trump putin

Kremlinul a afirmat luni că speră ca un nou summit între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump să poată avea loc imediat ce pregătirile necesare vor fi finalizate.

autor
Mihai Niculescu

Putin și Trump s-au întâlnit ultima dată în august, la un summit în Alaska, unde au discutat despre o posibilă soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina, iar luna trecută au anunțat planuri pentru un summit la Budapesta, dar Trump l-a anulat la scurt timp după aceea, spunând că momentul nu i se pare potrivit.

Peskov: „Cu greu putem prezice când vor apărea aceste condiții"

Întrebat dacă Moscova a ratat o oportunitate și în ce condiții ar putea avea loc o nouă întâlnire Putin-Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei că „acum cu greu putem prezice când vor apărea aceste condiții" a consemnat Reuters, preluat de Agerpres.

„Deși, desigur, suntem cu toții interesați ca aceste condiții să apară mai devreme decât mai târziu", a adăugat el.

Pregătire aprofundată necesară pentru un summit productiv

Potrivit lui Peskov, ambele părți au fost de acord că un summit necesită o pregătire aprofundată pentru a fi productiv.

Citește și
guvern
Guvernul britanic a încercat să stabilească un canal secret de comunicare cu Putin

„Prin urmare, de îndată ce această pregătire va fi finalizată și vor fi îndeplinite condițiile pentru organizarea summitului, sperăm că acesta va avea loc", a conchis purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Moscova, îngrijorată de posibile noi sancțiuni americane

Duminică, Trump a afirmat că republicanii americani lucrează la o lege care ar impune sancțiuni oricărei țări care face afaceri cu Rusia, lucru despre care Peskov a notat că ar fi foarte prost primit de Moscova.

„Vom vedea cum progresează acest proiect de lege și ce detalii sunt implicate. Desigur, am avea o opinie foarte negativă cu privire la acest lucru", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Declarațiile lui Peskov vin în contextul în care relațiile ruso-americane rămân tensionate din cauza războiului din Ucraina, iar perspectivele unei soluții diplomatice depind în mare măsură de un dialog direct la nivel înalt între cei doi lideri.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, vladimir putin, summit,

Dată publicare: 17-11-2025 14:08

