Mâinile l-au trădat, din nou, pe Vladimir Putin. Amănuntul îngrijorător observat în ultimele sale apariții publice

10-11-2025 | 22:30
Mâinile lui Vladimir Putin în ultima sa apariție publică au reaprins dezbaterea cu privire la starea de sănătate a liderului rus.

Mihai Niculescu

Telespectatorii au observat „vene proeminente” și un aspect „umflat” al pumnilor bărbatului de 73 de ani, ținuți strânși într-o poziție ciudată în timpul unei întâlniri cu responsabilul unui program sportiv pentru tineret din Rusia.

Pielea de pe mâini părea, de asemenea, considerabil mai ridată și decolorată decât în alte părți ale corpului, arată Metro.

Imaginile au stârnit speculații pe rețelele de socializare, unii comentatori susținând că ar putea fi un alt semn al unei afecțiuni neurologice, cum ar fi Parkinson.

mainile lui putin

Prezentatorul de televiziune ucrainean Dmitro Gordon a declarat: „Putin strânge mâinile într-o poziție care seamănă cu strângerea pumnilori. Arată umflate și dureroase, cu vene proeminente pe o mână”.

Fostul consilier al Ministerului de Interne ucrainean, Anton Gerașcenko, a comentat: „Ceva nu este în regulă cu mâinile lui Putin”.

Într-o aluzie la invazia Ucrainei la ordinul președintelui rus, Gershchenko a adăugat: „Pe lângă faptul că sunt acoperite de sânge până la coate [din cauza uciderilor comise în război], venele îi sunt și umflate”.

Unii comentatori au spus că starea mâinilor sale părea „extrem de dureroasă”.

Alții au susținut însă că aceasta era specifică procesului normal de îmbătrânire.

Kremlinul a respins în repetate rânduri orice sugestie că liderul lor nu se bucură de o sănătate perfectă, calificându-le drept „farsă”.

Episoade asemănătoare

În ultimul an, acesta a fost văzut clătinându-se sau balansându-se în timpul aparițiilor publice și agățându-se de diverse obiecte pentru a-și menține echilibrul.

Un moment decisiv a fost discursul televizat ținut la Astana, în Kazahstan, când picioarele lui au început să se miște involuntar. Astfel de incidente i-au determinat pe medicii occidentali să speculeze că Putin ar putea suferi de o serie de boli, deși nu există un consens în această privință.

Andrei Pertsev, corespondent special al grupului rus de investigații anti-război în exil Meduza, a susținut că Putin ar putea prezenta și semne de deteriorare mentală.

Într-o gafă recentă, Putin și-a întrerupt discursul despre încălzirea globală, pentru a povesti o anecdotă despre cum în timp ce bea sake cu un politician japonez, au început să discute despre calitatea spermei japoneze.

„În ultimele luni, aparițiile lui Putin au inclus în mod regulat declarații ciudate și uneori nepotrivite, presărate cu expresii nepoliticoase. El încearcă să facă glume, se lasă pradă amintirilor și se lansează în digresiuni istorice lungi și complet inutile, a scris Pertsev în august.

Pertsev este unul dintre numeroșii comentatori care susțin că Putin „se supune în mod evident unor intervenții chirurgicale plastice și proceduri cosmetice regulate”.

Sursa: Metro

Dată publicare: 10-11-2025 22:19

