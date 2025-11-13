Detaliile care dezvăluie unde se află Vladimir Putin. Președintele rus are birouri identice în mai multe orașe

Stiri externe
13-11-2025 | 22:35
Vladimir Putin
AFP

Vladimir Putin are replici exacte ale birourilor sale în diferite regiuni ale Rusiei pentru a-și ascunde locul unde se află și pentru a preveni posibile atacuri, potrivit unei investigații.

autor
Claudia Alionescu

Trei camere identice din reședințe separate au fost dezvăluite într-un raport al unității de investigații Systema, relatează The Telegraph.  

Întâlnirile despre care Kremlinul a anunțat că au avut loc în reședința oficială a lui Putin de la Novo-Ogaryovo, aflată în apropiere de Moscova, au fost, de fapt, ținute la sute de kilometri distanță.

O replică se află la Soci, pe țărmul Mării Negre, iar alta la  proprietatea din pădurea de la Valdai, un oraș situat pe malul unui lac, la jumătatea distanței dintre Moscova și Sankt Petersburg.

summit Tianjing
Vladimir Putin și Xi Jinping propun o nouă ordine globală la summitul din China. Ce avertizează analiștii | GALERIE FOTO

Cum au descoperit anchetatorii locațiile reale ale lui Putin

Anchetatorii de la Systema au analizat 700 de videoclipuri și au examinat datele oferite de surse despre deplasările anturajului lui Putin pentru a determina unde s-a „ascuns la vedere”.

Putin are reședințe în întreaga Rusie, dar își desfășoară cea mai mare parte a activității din patru locații: Kremlinul (Moscova), Novo-Ogaryovo, Valdai și Soci.

Ei au identificat diferențe subtile în decorul interior al fiecărei locații pentru a determina locul real unde se află președintele.

Într-o emisiune de propagandă a Kremlinului din 2020, un jurnalist de la televiziunea de stat intră pe o ușă și pare să iasă într-o conferință de presă.

Dar telespectatorii ruși ar fi putut să nu observe că cele două camere se aflau, de fapt, în orașe diferite.

Iluzia a fost demascată când anchetatorii au observat că înălțimea mânerului ușii diferă ușor între cadre, dezvăluind că filmarea a fost făcută în două locații separate.

Alte indicii includ înălțimea îmbinării peretelui din spatele biroului lui Putin și mici schimbări în mobilier și accesorii, de la forma suportului de televizor și culoarea mesei până la numărul gurilor de aerisire din tavan și poziția termostatului.

Raportul concluzionează că Putin a preferat tot mai mult reședința sa puternic păzită de la Valdai de la izbucnirea războiului pe scară largă din Ucraina.

Deși existența camerelor identice a fost bănuită anterior, analiștii nu reușiseră până acum să le deosebească între ele.

Cercetătorii și-au confirmat concluziile prin compararea cu datele de călătorie ale jurnaliștilor de la televiziunea de stat, obligați să păstreze secretul asupra locului în care îl filmează pe liderul rus, și ale membrilor gărzii sale de corp.

„Este evident vorba despre securitate”, a declarat Konstantin Gaaze, academic rus și expert în autocrații, pentru RFL.

„Ar arăta urât să pui sisteme Pantsir [antiaeriene] pe turnurile Kremlinului… Așa că, în mod firesc, locația principală acum este Valdai.”

Potrivit Systema, asistenții de la Kremlin au falsificat și datele la care au fost realizate înregistrările video cu președintele rus, folosind adesea filmări mai vechi, de câteva zile sau săptămâni, pentru a ascunde locația și activitățile reale ale lui Putin.

Conform investigației, aproape toate întâlnirile despre care s-a spus că au fost filmate la Novo-Ogaryovo în acest an au avut loc, de fapt, la Valdai, deoarece Putin a devenit tot mai preocupat de securitate.

Refugiul izolat de la Valdai, unde s-ar afla partenera lui Putin, Alina Kabaeva, și cei doi fii ai lor, este amplasat pe o peninsulă și este considerat mult mai greu de lovit cu rachete sau drone.

Imagini din satelit arată că 12 sisteme de apărare antiaeriană Pantsir-S1 au fost instalate în jurul lacului Valdai în vara lui 2024, pe măsură ce Kievul a intensificat atacurile cu drone asupra teritoriului rus.

Prin comparație, doar 60 de astfel de sisteme protejează întreaga zonă metropolitană a Moscovei, unde trăiesc peste 20 de milioane de oameni, potrivit The Moscow Times.

Drone ucrainene aproape de reședințele lui Putin

Drone ucrainene au fost observate în apropierea biroului lui Putin de la Kremlin și se crede că au provocat un incendiu lângă complexul său de pe țărmul Mării Negre, cel celebru odinioară pentru „discoteca acvatică”, budoarul cu bară de dans, salonul de narghilea și calea ferată în miniatură.

Teama de atacuri l-a determinat pe Putin să-și modifice locuințele și aranjamentele de lucru, deși toate reședințele sale sunt dotate cu buncăre.

Rapoarte anterioare ale publicației de opoziție Proekt susțin că Putin și-a demolat palatul de vară Bocharov Ruchei, construit în epoca lui Stalin și folosit odinioară pentru a primi demnitari străini, de teama că ar putea fi vulnerabil la atacuri ucrainene.

Putin comparat cu Hussein 

Gaaze a comparat obsesia lui Putin pentru securitate cu cea a lui Saddam Hussein, care avea numeroase reședințe strict păzite pentru a-și ascunde locul unde se află.

„Nici măcar cercul său apropiat nu știa unde era în orice moment,” a spus Gaaze.

„Făcea asta din același motiv pentru care o face acum Putin. Nu se temea de represalii interne. Se temea de Tomahawk-urile americane.”

Comemorarea atentatelor de la Paris. Zece ani de la tragedia Bataclan și Stade de France. Ce grupare amenință și acum statul

Sursa: Telegraph.co.uk

Etichete: vladimir putin, securitate, investigatie, birouri,

Dată publicare: 13-11-2025 22:25

