Putin și Tokaev, întâlnire la Moscova. „Cooperarea noastră comercială şi economică cu Kazahstanul este foarte complexă”

11-11-2025 | 23:12
Vladimir Putin şi Kassîm-Jomart Tokaev
Vladimir Putin şi Kassîm-Jomart Tokaev discută despre proiectele din domeniul gazelor naturale şi despre consecinţele sancţiunilor impuse de SUA companiilor petroliere ruse în cadrul unor întâlniri care au loc marţi şi miercuri la Moscova.

Sabrina Saghin

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin este, de asemenea, interesat să afle detalii despre discuţiile pe care Tokaev şi alţi lideri din Asia Centrală le-au purtat cu preşedintele american Donald Trump la Washington săptămâna trecută.

Putin și Tokaev analizează discuțiile din Washington

„Dacă preşedintele Kazahstanului consideră necesar să-l informeze pe preşedintele nostru despre conţinutul discuţiilor pe care le-a avut la Washington, acest lucru va fi, desigur, extrem de interesant pentru partea rusă”, a declarat Peskov.

Întrebat dacă cei doi lideri vor discuta despre impactul sancţiunilor SUA asupra marilor companii petroliere ruse Lukoil şi Rosneft, Peskov a spus: „Cooperarea noastră comercială şi economică cu Kazahstanul este foarte complexă. Acoperă practic toate domeniile posibile de cooperare. Prin urmare, toate domeniile de cooperare vor fi discutate în detaliu, fără excepţie”, a subliniat el.

Ambele companii petroliere ruse care au fost sancţionate de administraţia Trump luna trecută deţin participaţii semnificative în Kazahstan, el însuşi un gigant energetic care exportă cea mai mare parte a petrolului său prin Rusia.

serghei lavrov
„Alarmată”, Rusia anunță că este pregătită să discute cu SUA, dar nu despre pacea din Ucraina. Ce interes are Kremlinul

Lukoil deţine participaţii în câmpurile Tenghiz şi Karaşîganak, care sunt exploatate de marile companii occidentale.

Kazahstanul menține echilibrul diplomatic între Rusia și SUA

Kazahstanul a mers pe o frânghie diplomatică în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, menţinând legături strânse cu vecinul şi partenerul comercial major Rusia, dar exprimând în acelaşi timp sprijin pentru integritatea teritorială a Ucrainei.

Rusia a fost mult timp principala putere externă în Asia Centrală, deşi China se bucură, de asemenea, de o influenţă semnificativă, iar puterile occidentale caută să-şi aprofundeze propriile relaţii în regiune.

Tokaev s-a alăturat altor patru preşedinţi din Asia Centrală într-o vizită la Washington săptămâna trecută, unde au purtat discuţii cu Donald Trump, iar liderul kazah a anunţat „începutul unei noi ere de interacţiune între Statele Unite şi Asia Centrală”.

Sursa: News.ro

