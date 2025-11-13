Guvernul britanic a încercat să stabilească un canal secret de comunicare cu Putin

Stiri externe
13-11-2025 | 13:27
guvern
Shutterstock

Guvernul britanic a încercat să stabilească un canal informal de comunicare cu Vladimir Putin, pe fondul temerilor că administrația Trump ar putea pune în umbră interesele europene în războiul din Ucraina.

autor
Știrile PRO TV

Dezvăluirea a fost făcută de Financial Times, care a relatat că Jonathan Powell, consilierul britanic pe probleme de securitate națională, l-a sunat în luna ianuarie pe Iuri Ușakov, principalul consilier al președintelui rus în politica externă, în încercarea de a deschide o linie confidențială de comunicare cu Moscova.

Însă, potrivit sursei citate, conversația „nu a mers bine” și cei doi nu au reușit să stabilească o linie de contact.

Kremlinul, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, a confirmat informația, potrivit Moscow Times.

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

Citește și
nicolas sarkozy
Fostul preşedinte Sarkozy va fi judecat în apel în dosarul finanţării libiene între 16 martie şi 3 iunie
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: vladimir putin, Anglia,

Dată publicare: 13-11-2025 13:27

Articol recomandat de sport.ro
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Citește și...
Fostul preşedinte Sarkozy va fi judecat în apel în dosarul finanţării libiene între 16 martie şi 3 iunie
Stiri externe
Fostul preşedinte Sarkozy va fi judecat în apel în dosarul finanţării libiene între 16 martie şi 3 iunie

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul finanţării libiene, va fi judecat în apel între 16 martie şi 3 iunie.

Prețurile mașinilor din Rusia au explodat înainte de majorarea taxei de reciclare și a TVA-ului
Stiri externe
Prețurile mașinilor din Rusia au explodat înainte de majorarea taxei de reciclare și a TVA-ului

Prețul mediu ponderat al unui autoturism nou în Rusia a crescut cu 2,2% în octombrie față de septembrie, ajungând la 3,43 milioane de ruble (36.700 de euro), conform estimărilor Avtostat.

CE lansează Scutul European pentru Democrație: un plan amplu pentru combaterea dezinformării și protejarea alegerilor libere
Stiri externe
CE lansează Scutul European pentru Democrație: un plan amplu pentru combaterea dezinformării și protejarea alegerilor libere

Comisia Europeană a prezentat joi Scutul European pentru Democrație, un set de măsuri concrete menite să consolideze, protejeze și promoveze democrațiile din Uniunea Europeană.

Recomandări
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Stiri externe
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă

Este una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, găzduind magazine de top și inclusiv filiala istorică a magazinului de mobilă de lux Heal’s, scrie DailyMail

DNA a verificat documente la Primăria Cluj-Napoca – Emil Boc: „E un conflict între două firme, noi doar am oferit acte”
Stiri Politice
DNA a verificat documente la Primăria Cluj-Napoca – Emil Boc: „E un conflict între două firme, noi doar am oferit acte”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.

Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri

A fost activat Planul Roșu, joi dimineață, în orașul Balș din județul Olt, după o explozie urmată de un incendiu, într-un apartament! Proprietarii au fost transportaţi în stare gravă, la spital.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Noiembrie 2025

03:27:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28