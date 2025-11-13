Guvernul britanic a încercat să stabilească un canal secret de comunicare cu Putin

Guvernul britanic a încercat să stabilească un canal informal de comunicare cu Vladimir Putin, pe fondul temerilor că administrația Trump ar putea pune în umbră interesele europene în războiul din Ucraina.

Dezvăluirea a fost făcută de Financial Times, care a relatat că Jonathan Powell, consilierul britanic pe probleme de securitate națională, l-a sunat în luna ianuarie pe Iuri Ușakov, principalul consilier al președintelui rus în politica externă, în încercarea de a deschide o linie confidențială de comunicare cu Moscova.

Însă, potrivit sursei citate, conversația „nu a mers bine” și cei doi nu au reușit să stabilească o linie de contact.

Kremlinul, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, a confirmat informația, potrivit Moscow Times.

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

