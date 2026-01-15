Bunuri de aproape un miliard de euro, confiscate în Brazilia. Ar putea fi cea mai mare fraudă bancară din istoria țării. FOTO

15-01-2026
frauda brazilia
Facebook / Polícia Federal

Poliţia braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro şi a efectuat miercuri percheziţii în cadrul unei anchete asupra a ceea ce guvernul consideră că ar putea fi "cea mai mare fraudă bancară din istoria" Braziliei.

Mihaela Ivăncică

Marţi, ministrul finanţelor, Fernando Haddad, a declarat că dosarul Banco Master, instituţie lichidată în noiembrie, "necesită maximă prudenţă", estimând că ar putea fi "cea mai mare fraudă bancară din istoria" Braziliei, notează AFP.

Un judecător al Curţii Supreme a ordonat percheziţii la adreselor legate de asociaţii lui Daniel Vorcaro, fostul proprietar al băncii, care a fost plasat în arest preventiv în cursul unei prime operaţiuni a poliţiei în noiembrie.

Cumnatul său, Fabiano Campos Zettel, a fost, de asemenea, plasat în arest miercuri, la ordinul aceluiaşi judecător. Campos Zettel a fost reţinut în timp ce era pe cale să se îmbarce într-un zbor spre Dubai, dar, potrivit presei, a fost eliberat câteva ore mai târziu.

Poliţia federală a făcut cunoscut într-un comunicat că a efectuat 42 de percheziţii în cinci state braziliene, inclusiv Sao Paulo şi Rio de Janeiro, şi a confiscat active în valoare totală de 5,7 miliarde de reali (aproximativ 910 milioane de euro).

Arme, mașini și ceasuri de lux, printre bunurile confiscate

Fotografii publicate de poliţie arată că au fost confiscate arme de diferite calibre, maşini şi ceasuri de lux, precum şi numerar.

Ancheta se concentrează asupra unor presupuse infracţiuni de "crimă organizată, fraudă financiară, manipulare a pieţei şi spălare de bani", a detaliat poliţia.

Acest caz ocupă prima pagină a presei braziliene de când Banca centrală a ordonat lichidarea acestei mici bănci private în noiembrie, invocând o "gravă criză de lichiditate" şi încălcări ale reglementărilor financiare.

În timp ce ancheta continuă, 1,6 milioane dintre creditorii băncii aşteaptă să fie despăgubiţi, potrivit unei estimări a Fondului de garantare a creditelor, un organism independent care protejează deponenţii şi investitorii.

În noiembrie, directorul Poliţiei federale, Andrei Rodrigues, a afirmat în timpul unei audieri în Parlament că presupusa fraudă de la Banco Master s-ar putea ridica la aproximativ 12 miliarde de reali (aproximativ 1,9 miliarde de euro).

Sursa: Agerpres

brazilia, frauda

Dată publicare: 15-01-2026 17:59

