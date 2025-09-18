Reuters: Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată din cauza anchetei din România privind falsificarea documentelor

Stiri externe
18-09-2025 | 14:06
Vladimir Plahotniuc
X/ Vladimir Plahotniuc

Grecia a suspendat extrădarea în Republica Moldova a oligarhului şi fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chişinău într-un caz de fraudă bancară masivă din 2014.

autor
Mihaela Ivăncică

Plahotniuc este anchetat şi de România pentru falsificare de documente şi i se cer explicaţii în legătură cu acest caz, a declarat pentru Reuters o sursă juridică elenă.

Un tribunal grec a decis în favoarea extrădării lui Plahotniuc pe baza acuzaţiilor legate de un caz de fraudă cunoscut în Republica Moldova drept „furtul secolului”. Oligarhul urma să fie extrădat săptămâna viitoare, cu câteva zile înainte de alegerile generale din Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie.

Anunțul procuraturii moldovene

„Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivul”, a anunţat miercuri procuratura generală din Moldova, adăugând că a fost notificată cu privire la decizie de Interpol.

O sursă juridică greacă a declarat, sub condiţia anonimatului, că Ministerul Justiţiei din Grecia a suspendat extrădarea, deoarece Plahotniuc este anchetat şi în România pentru falsificare de acte şi acum trebuie să dea explicaţii unui procuror grec care se ocupă de acest caz.

Citește și
Vlad Plahotniuc
Grecia a aprobat extrădarea în Moldova a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc

Plahotniuc a fost arestat pe 21 iulie pe aeroportul din Atena, după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinaţia Dubai. Poliţia greacă a acţionat în baza unei notificări Interpol emise în februarie, care preciza că acesta deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia. Când a fost arestat pe aeroportul din Grecia, Plahotniuc ar fi folosit o identitate falsă.

El este principalul suspect într-un caz legat de dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc - echivalentul la acea vreme a 12% din PIB-ul ţării. Acuzaţiile includ participarea la o organizaţie criminală, spălare de bani, mită şi fraudă. În vârstă de 59 de ani, fostul politician şi om de afaceri neagă orice infracţiune

Rusia cere extrădarea pentru acuzații legate de droguri

Rusia a solicitat, de asemenea, extrădarea sa pentru infracţiuni legate de droguri.

„Noi, cetăţenii acestei ţări, trebuie să ne asigurăm că toţi cei vinovaţi sunt aduşi în faţa justiţiei şi că acest proces nu este oprit”, a scris premierul moldovean Dorin Recean pe Facebook, adăugând că guvernul său va investiga decizia luată de Atena. „Instituţiile trebuie să-l aducă acasă în cătuşe”, a adăugat el.

Într-o declaraţie pe reţelele sociale Plahotniuc a descris toate acuzaţiile împotriva sa ca fiind bazate pe „calomnie şi ură politică”.

Înainte de a fugi din Moldova, Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat între 2016 şi 2019, parte a coaliţiei de guvernare de la acea vreme. 

Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza

Sursa: News.ro

Etichete: Republica Moldova, vladimir plahotniuc,

Dată publicare: 18-09-2025 14:06

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT La 38 de ani, Lionel Messi și-a dat acordul și semnează
NEWS ALERT La 38 de ani, Lionel Messi și-a dat acordul și semnează
Citește și...
Grecia amână extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Reacţia premierului Dorin Recean
Stiri externe
Grecia amână extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Reacţia premierului Dorin Recean

Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, care era planificată pentru 25 septembrie, a fost amânată de autorităţile elene, a anunţat miercuri Procuratura Generală din Republica Moldova, care precizează că nu au fost indicate motivele suspendării.

Grecia a aprobat extrădarea în Moldova a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc
Stiri externe
Grecia a aprobat extrădarea în Moldova a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc

Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, relatează Radio Chişinău.

Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA
Stiri externe
Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA

Liderul unui partid controlat de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc i-a cerut lui Donald Trump să intervină în alegerile din Moldova. Interesant este că pro-rusul Plahotniuc se află pe lista de sancțiuni a SUA.

Plahotniuc, reținut în Grecia, spune că vrea să fie predat Chișinăului, unde este acuzat de fraudă bancară de 1 mld. dolari
Stiri externe
Plahotniuc, reținut în Grecia, spune că vrea să fie predat Chișinăului, unde este acuzat de fraudă bancară de 1 mld. dolari

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, reţinut în Grecia pentru frauda bancară de 1 miliard de dolari, este dispus să fie extrădat în Republica Moldova, potrivit avocatului său. Rusia cere, de asemenea, extrădarea lui, relatează Reuters. 

Plahotniuc şi Ţuţu, aduşi în cătuşe la tribunalul din Atena. Primele imagini VIDEO
Stiri externe
Plahotniuc şi Ţuţu, aduşi în cătuşe la tribunalul din Atena. Primele imagini VIDEO

Oligarhul Vladimir Plahotniuc şi asociatul său Constantin Ţuţu au fost aduşi vineri în cătuşe în faţa instanţei din Atena.

 

Recomandări
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia
Stiri externe
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia

Deși exercițiile militare rusești s-au încheiat, Polonia menține frontiera cu Belarus închisă pe termen nelimitat, blocând o rută comercială vitală de 25 de miliarde euro anual între China și Uniunea Europeană, scrie Politico.

Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza
Stiri actuale
Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza

Șeful Inspectoratului de Poliție din Mehedinți a fost schimbat din funcție după ce a încercat să mușamalizeze o anchetă care îl viza direct.

Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
Stiri externe
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 Septembrie 2025

03:12:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28