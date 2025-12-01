Ilan Șor închide robinetul în Republica Moldova. Oligarhul fugar anunță retragerea proiectelor sociale

Stiri externe
01-12-2025 | 15:27
Ilan Șor
Profimedia

Ilan Șor, oligarhul fugar condamnat definitiv la 15 ani pentru frauda bancară de un miliard de dolari, a anunțat oficial închiderea tuturor „proiectelor sociale” din Republica Moldova.

autor
Mihai Niculescu

Acestea sunt magazinele „Merișor”, cantinele gratuite și ajutoarele în numerar care îi țineau în viață pe mii de pensionari și familii sărace, transmite Agerpres, citând „Ziarul de Gardă”.

Motivul invocat: „Maia Sandu și PAS au blocat total fondurile și arestează angajații”. În același mesaj, Ilan Șor promite crearea unui „front național comun” care să „dărâme regimul” și să elibereze „persecutații politici”.

Analiștii văd însă altceva: o retragere forțată, ordonată de Kremlin, care vrea să scape de un activ devenit „toxic și gălăgios”.

„50 de milioane de dolari furați de Sandu” vs. realitatea blocajelor financiare

În postarea sa de pe Telegram, Șor susține că în ultimele șase luni ar fi încercat să transfere 50 de milioane de dolari pentru cetățeni, dar „au fost blocați și furați” de guvern. Realitatea, așa cum e prezentată de autoritățile moldovene, este că, cu sprijinul serviciilor occidentale, au destructurat complet rețeaua financiară a oligarhului – conturi blocate în Letonia, Emirate și Cipru, curieri arestați cu valize de cash la vamă, magazinele „Merișor” percheziționate și închise unul câte unul.

Citește și
Maia Sandu, Ilan Șor
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC

Ultima lovitură a venit în octombrie-noiembrie 2025, când peste 40 de coordonatori regionali ai „proiectelor sociale” au fost reținuți pentru corupere activă a alegătorilor. Schema clasică – 500–1.000 lei/pensionar în plic pentru a vota cu candidații Șor.

„Reset” de la Kremlin: Șor devine un bagaj prea greuilan sor

Analistul politic Vitalie Andrievschi, fost consilier al premierului Gavrilița, descrie anunțul ca pe un moment istoric:

„Era Șor în R. Moldova s-a încheiat. Nu e o decizie personală, ci una luată la Moscova. Kremlinul își resetează influența în Moldova:

1. Scapă de figurile compromise și prea vizibile (Șor, Tauber, Plahotniuc).

2. Pregătește proiecte noi, mai discrete, cu fețe curate și finanțare prin criptomonede sau firme-fantomă din Transnistria.

3. Câmpul politic se curăță de cei mai distructivi actori – Șor a devenit un activ împovărător.”

Andrievschi prevede un val de demisii în următoarele săptămâni: primari, consilieri locali și activiști din fostul partid ȘOR vor părăsi funcțiile pentru a evita dosare penale.

Sursa: Agerpres

Etichete: Republica Moldova, social, ilan șor,

Dată publicare: 01-12-2025 15:09

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Ex-deputata moldoveancă Marina Tauber, condamnată la aproape 8 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului Șor
Stiri externe
Ex-deputata moldoveancă Marina Tauber, condamnată la aproape 8 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului Șor

Fosta deputată din Republica Moldova Marina Tauber, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, a fost condamnată marți la 7 ani și jumătate de închisoare.

Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC
Stiri actuale
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC

BBC a descoperit o amplă rețea pro-rusă care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețeaua finanțată de Moscova, plătea participanți pentru propagandă online, sondaje neoficiale și manipulare a opiniei publice.

Șor îi raportează lui Putin tranzacții de miliarde prin banca PSB, suspectată de ingerințe electorale în R. Moldova
Stiri externe
Șor îi raportează lui Putin tranzacții de miliarde prin banca PSB, suspectată de ingerințe electorale în R. Moldova

Oligarhul Ilan Şor, condamnat în dosarul furtului unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova şi refugiat la Moscova, a apărut joi într-o videoconferinţă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. 

Zeci de scandalagii reținuți la Chișinău. Protestau după ce la fugarul Șor le-a promis mii de dolari dacă ies în stradă
Stiri Diverse
Zeci de scandalagii reținuți la Chișinău. Protestau după ce la fugarul Șor le-a promis mii de dolari dacă ies în stradă

După ce oligarhul fugar prorus Ilan Şor a chemat susţinătorii săi la proteste plătite cu mii de dolari, sâmbătă a avut loc şi o tentativă de a le organiza.

 

Prorusul Ilan Șor le oferă 3.000 de dolari lunar cetățenilor din R. Moldova care merg la manifestații împotriva guvernului
Stiri externe
Prorusul Ilan Șor le oferă 3.000 de dolari lunar cetățenilor din R. Moldova care merg la manifestații împotriva guvernului

Oligarhul fugar prorus Ilan Șor a oferit, luni, moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguvernamentale.  

Recomandări
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism
1 decembrie
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism

Este unul dintre cei mai importanţi arhitecţi ai României. Şi printre cei care, după Revoluţie, au scos Bucureştiul din gri şi a adus modernismul în România.

Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia
1 decembrie
Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia

Este unul dintre cei mai de succes antrenori români ai momentului. Venerat în Salonic și temut în Atena, Răzvan Lucescu a schimbat istoria fotbalului elen, destinul clubului PAOK și a câștigat respectul unei națiuni.

Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”
Protv 30 de ani
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”

La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
3 paella
Shutterstock
Stiri Diverse
Paella – rețeta tradițională spaniolă. Cum să faci o paella perfectă acasă
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28