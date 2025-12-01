Ilan Șor închide robinetul în Republica Moldova. Oligarhul fugar anunță retragerea proiectelor sociale

Ilan Șor, oligarhul fugar condamnat definitiv la 15 ani pentru frauda bancară de un miliard de dolari, a anunțat oficial închiderea tuturor „proiectelor sociale” din Republica Moldova.

Acestea sunt magazinele „Merișor”, cantinele gratuite și ajutoarele în numerar care îi țineau în viață pe mii de pensionari și familii sărace, transmite Agerpres, citând „Ziarul de Gardă”.

Motivul invocat: „Maia Sandu și PAS au blocat total fondurile și arestează angajații”. În același mesaj, Ilan Șor promite crearea unui „front național comun” care să „dărâme regimul” și să elibereze „persecutații politici”.

Analiștii văd însă altceva: o retragere forțată, ordonată de Kremlin, care vrea să scape de un activ devenit „toxic și gălăgios”.

„50 de milioane de dolari furați de Sandu” vs. realitatea blocajelor financiare

În postarea sa de pe Telegram, Șor susține că în ultimele șase luni ar fi încercat să transfere 50 de milioane de dolari pentru cetățeni, dar „au fost blocați și furați” de guvern. Realitatea, așa cum e prezentată de autoritățile moldovene, este că, cu sprijinul serviciilor occidentale, au destructurat complet rețeaua financiară a oligarhului – conturi blocate în Letonia, Emirate și Cipru, curieri arestați cu valize de cash la vamă, magazinele „Merișor” percheziționate și închise unul câte unul.

Ultima lovitură a venit în octombrie-noiembrie 2025, când peste 40 de coordonatori regionali ai „proiectelor sociale” au fost reținuți pentru corupere activă a alegătorilor. Schema clasică – 500–1.000 lei/pensionar în plic pentru a vota cu candidații Șor.

„Reset” de la Kremlin: Șor devine un bagaj prea greuilan sor

Analistul politic Vitalie Andrievschi, fost consilier al premierului Gavrilița, descrie anunțul ca pe un moment istoric:

„Era Șor în R. Moldova s-a încheiat. Nu e o decizie personală, ci una luată la Moscova. Kremlinul își resetează influența în Moldova:

1. Scapă de figurile compromise și prea vizibile (Șor, Tauber, Plahotniuc).

2. Pregătește proiecte noi, mai discrete, cu fețe curate și finanțare prin criptomonede sau firme-fantomă din Transnistria.

3. Câmpul politic se curăță de cei mai distructivi actori – Șor a devenit un activ împovărător.”

Andrievschi prevede un val de demisii în următoarele săptămâni: primari, consilieri locali și activiști din fostul partid ȘOR vor părăsi funcțiile pentru a evita dosare penale.

