Peste 2.500 de români au IQ situat în top 2% la nivel global. În țară au rămas doar 600 dintre cei mai inteligenți oameni

Peste 2.500 de români au un coeficient de inteligență care îi clasează printre cei mai deștepți oameni din lume. Asta arată teste internaționale făcute în ultimii 30 de ani.

Datele sunt furnizate de o organizație care reunește persoanele cu IQ situat în top 2% la nivel global. O parte dintre cei testați au plecat însă din țară. În prezent, aproximativ 600 de români rămași în țară fac parte din acest club select.

Manu Zipiș a părăsit România în urmă cu 10 ani, când a plecat în Belgia, iar acum ocupă un post la o instituție europeană. Se numără printre românii aflați în categoria celor mai inteligenți oameni de pe glob.

Manu Zipiș: „Noi încercăm să creem României o imagine cât mai bună în lume."

Doar 600 de români inteligenți au rămas în țară

Deși, de-a lungul timpului, aproape 2.500 de români au obținut un scor cu mult peste medie, în țară au mai rămas doar 600. Este vorba însă doar despre cei testați și aflați în evidențele MENSA, o organizație internațională care reunește persoanele cu un coeficient ridicat de inteligență la nivel global.

Gabriel Pop este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej. Este pasionat de securitate cibernetică, domeniu în care visează să se specializeze în străinătate. În luna octombrie, a trecut și el testarea.

Gabriel Pop, elev: „Nu mă simt neapărat special, consider că am muncit poate mai mult dacă am luat un rezultat. Încerc să fac într-o zi măcar o problemă ceva care să-mi stimuleze mintea."

Tudor cunoștea tabla înmulțirii încă de la grădiniță, iar în liceu a devenit pasionat de cifre și codări. Plănuia să plece în Marea Britanie, dar și-a schimbat planurile după ce a găsit un job bine plătit în IT, aici, în România.

Tudor Jinga, programator: „Simt că pot să contribui mai mult la societatea noastră de aici. Plănuiesc să devin profesor universitar."

Andy Jungănaru, președinte MENSA România: „IQ-ul, sau cel puțin asta spune teoria la modă în zilele noastre, nu este ceva cu care ne naștem. Ne naștem cu un potențial pe care îl și cultivăm, ca un mușchi care se lucrează."

Testul este unul standardizat și recunoscut la nivel internațional. Cei care doresc să-și verifice inteligența trebuie să răspundă la 45 de întrebări în 20 de minute. În organizație se pot înscrie cei care obțin un coeficient de peste 130 de puncte, în condițiile în care media la nivel global nu depășește valoarea de 100.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













