Peste 2.500 de români au IQ situat în top 2% la nivel global. În țară au rămas doar 600 dintre cei mai inteligenți oameni

Stiri Sociale
15-01-2026 | 19:31
×
Codul embed a fost copiat

Peste 2.500 de români au un coeficient de inteligență care îi clasează printre cei mai deștepți oameni din lume. Asta arată teste internaționale făcute în ultimii 30 de ani.

autor
Doina Plăcintă

Datele sunt furnizate de o organizație care reunește persoanele cu IQ situat în top 2% la nivel global. O parte dintre cei testați au plecat însă din țară. În prezent, aproximativ 600 de români rămași în țară fac parte din acest club select.

Manu Zipiș a părăsit România în urmă cu 10 ani, când a plecat în Belgia, iar acum ocupă un post la o instituție europeană. Se numără printre românii aflați în categoria celor mai inteligenți oameni de pe glob.

Manu Zipiș: „Noi încercăm să creem României o imagine cât mai bună în lume."

Doar 600 de români inteligenți au rămas în țară

Deși, de-a lungul timpului, aproape 2.500 de români au obținut un scor cu mult peste medie, în țară au mai rămas doar 600. Este vorba însă doar despre cei testați și aflați în evidențele MENSA, o organizație internațională care reunește persoanele cu un coeficient ridicat de inteligență la nivel global.

Citește și
chatgpt
O nouă funcție ChatGPT îți poate pune un diagnostic pe baza analizelor. Modelul, folosit de sute de milioane de utilizatori

Gabriel Pop este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej. Este pasionat de securitate cibernetică, domeniu în care visează să se specializeze în străinătate. În luna octombrie, a trecut și el testarea.

Gabriel Pop, elev: „Nu mă simt neapărat special, consider că am muncit poate mai mult dacă am luat un rezultat. Încerc să fac într-o zi măcar o problemă ceva care să-mi stimuleze mintea."

Tudor cunoștea tabla înmulțirii încă de la grădiniță, iar în liceu a devenit pasionat de cifre și codări. Plănuia să plece în Marea Britanie, dar și-a schimbat planurile după ce a găsit un job bine plătit în IT, aici, în România.

Tudor Jinga, programator: „Simt că pot să contribui mai mult la societatea noastră de aici. Plănuiesc să devin profesor universitar."

Andy Jungănaru, președinte MENSA România: „IQ-ul, sau cel puțin asta spune teoria la modă în zilele noastre, nu este ceva cu care ne naștem. Ne naștem cu un potențial pe care îl și cultivăm, ca un mușchi care se lucrează."

Testul este unul standardizat și recunoscut la nivel internațional. Cei care doresc să-și verifice inteligența trebuie să răspundă la 45 de întrebări în 20 de minute. În organizație se pot înscrie cei care obțin un coeficient de peste 130 de puncte, în condițiile în care media la nivel global nu depășește valoarea de 100.

Un cerb carpatin a murit la Zoo Târgu Mureș după ce a mâncat o mănușă de piele, cel mai probabil aruncată de un vizitator

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, inteligenta,

Dată publicare: 15-01-2026 19:14

Articol recomandat de sport.ro
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Citește și...
Românii cu venituri minime plătesc peste o treime din bani pe energie. „Au fost compensate companii, nu oameni”
Stiri actuale
Românii cu venituri minime plătesc peste o treime din bani pe energie. „Au fost compensate companii, nu oameni”

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, critică dur politicile sociale ale statului român în domeniul energiei.  

O nouă funcție ChatGPT îți poate pune un diagnostic pe baza analizelor. Modelul, folosit de sute de milioane de utilizatori
iLikeIT
O nouă funcție ChatGPT îți poate pune un diagnostic pe baza analizelor. Modelul, folosit de sute de milioane de utilizatori

Modelele de inteligență artificală vin acum și cu modelele de „Health”. Adică îi dai datele tale medicale și le poate interpreta.

În premieră, Inteligența Artificială este menționată în noua programă școlară din 2026. Aplicațiile chatbot trebuie acceptate
Stiri Educatie
În premieră, Inteligența Artificială este menționată în noua programă școlară din 2026. Aplicațiile chatbot trebuie acceptate

Noile programe de matematică pentru liceu, publicate recent în Monitorul Oficial, aduc înapoi aritmetica, ca modul separat, în clasa a 9-a și a 10-a, și, ca materie distinctă, în ultimii doi ani de studiu, la profilul pedagogic.

Pixelul roșu. Cum a descoperit AI un alpinist dispărut în Alpi, într-o poză oarecare. Era invizibil pentru ochiul uman
Stiri externe
Pixelul roșu. Cum a descoperit AI un alpinist dispărut în Alpi, într-o poză oarecare. Era invizibil pentru ochiul uman

Căutarea zonelor îndepărtate în căutarea drumeților și alpiniștilor dispăruți poate dura săptămâni și uneori luni pentru salvatori. Inteligența artificială poate face treaba în câteva ore în unele cazuri - și poate salva vieți.

 

X a limitat editarea imaginilor cu AI în Grok, după scandalul deepfake-urilor sexuale. Doar abonații pot folosi serviciul
Stiri externe
X a limitat editarea imaginilor cu AI în Grok, după scandalul deepfake-urilor sexuale. Doar abonații pot folosi serviciul

Platforma X a lui Elon Musk a restricționat editarea imaginilor cu ajutorul instrumentului său de inteligență artificială, Grok, doar pentru utilizatorii plătitori, după ce a fost criticată pentru că permitea crearea de deepfake-uri sexualizate.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online
Stiri Economice
Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online

Autoritățile vor ca datoriile pe care românii le au la Fisc și la direcțiile de taxe locale să apară pe liste publice care pot fi accesate online.

A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi
Stiri actuale
A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi

În premieră pentru infrastructura din România, a ajuns la noi un utilaj uriaș care va fora prin munți, cu ajutorul unei tehnici noi, un tunel rutier de autostradă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Ianuarie 2026

46:25

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59