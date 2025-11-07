Bulgarii pot rezilia pe loc abonamentul de telefonie dacă operatorul scumpește abuziv contractul

Adunarea Națională a Bulgariei a adoptat modificări legislative care acordă consumatorilor dreptul de a-și anula contractele fără penalități dacă un operator de telefonie mobilă crește unilateral prețurile.

Bulgarii vor putea să rezilieze contractele fără nicio penalizare dacă operatorul de telefonie mobilă crește abuziv prețul acestuia, anunță Novinite.

Măsura, aprobată în timpul celei de-a doua lecturi a trei propuneri separate de modificare a Legii comunicațiilor electronice, se așteaptă să afecteze peste trei milioane de utilizatori din întreaga țară.

Dezbaterea din parlament s-a concentrat pe îmbunătățirea protecției consumatorilor în relațiile cu furnizorii de telecomunicații și pe alinierea legislației naționale la Legea europeană privind serviciile digitale.

Cel mai puternic sprijin a venit pentru propunerea introdusă de Martin Dimitrov din coaliția „Continuăm schimbarea - Bulgaria Democrată”, care garantează că clienții își pot rezilia contractele de telefonie mobilă dacă operatorii cresc prețurile din proprie inițiativă.

Dimitrov a descris această mișcare ca fiind un pas semnificativ către o mai mare libertate și concurență a consumatorilor, menționând că reforma nu numai că va aduce beneficii milioanelor de abonați, dar va încuraja și noi operatori mobili virtuali să intre pe piață.

„Acesta este un pas înainte semnificativ, oferind oamenilor o alegere reală”, a spus Dimitrov. „Le arată operatorilor că clienții nu sunt legați de ei timp de doi ani întregi, indiferent de modificările de preț”.

Naționaliștii spun că noua lege deschide calea spre cenzură online

Partidul naționalist „Renaștere” a susținut, de asemenea, amendamentele. Deputatul Nikola Dimitrov a sugerat extinderea perioadei în care utilizatorii pot decide dacă își anulează contractul la trei luni, argumentând că operatorii aplică adesea rate de indexare diferite, iar consumatorii au nevoie de suficient timp pentru a compara și a reacționa.

O propunere separată a lui Bozhidar Bozanov, care viza simplificarea portabilității numerelor de telefon mobil, a fost respinsă. Amendamentul său urmărea să împiedice operatorii să blocheze transferurile de numere după încetarea unui contract, indiferent de partea care a inițiat procesul.

În timpul discuțiilor, deputatul Ivaylo Chorov de la „Renaștere” și-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile potențiale ascunse în unele dintre noile prevederi, avertizând că acestea ar putea deschide calea pentru cenzura online. El a criticat conceptul de „expeditor de încredere”, descriindu-l ca o formă de „procuror digital” cu puterea de a determina ce conținut sau comportament se aliniază cu narațiunea politică sau socială dominantă.

